«Много антиваксеров, которые сильно страдают» — как действуют QR-коды в других странах?

Фото: Città di Parma / wikipedia.org

Пока в Татарстане, как и по всей России, спорят о необходимости введения QR-кодов о вакцинации от коронавируса, перенесенной болезни или для лиц с медотводом, во многих странах остального мира не придумали ничего лучше, как прибегнуть к той же системе, чтобы сдержать распространение вируса и снизить нагрузку на медиков. Как обстоит дело с электронными сертификатами о прививках в других странах? Мир цветовой дифференциации и нейминга приложений изучил корреспондент «Реального времени».

США

Так называемые паспорта вакцинации имеют хождение лишь в нескольких штатах, среди них — Нью-Йорк. При этом можно доказать наличие прививки или отрицательного теста на ковид по разному: это карты вакцинации центров по контролю и профилактике заболеваний США, записи о вакцинации, приложений «NYC Covid Safe», «CLEAR Health Pass», пропуска «New York state Excelsior», приложения «NYS Excelsior Pass Wallet». Программа называется «Ключ к Нью-Йорку» («Key to NYC») и распространяется на общепит, фитнес-клубы, кинотеатры, концертные площадки, музеи, спортивные арены и прочее.

В случае туристов это может привезти к конфузу — к примеру, певицу Зарину Вильданову, которая прилетела в США незадолго до родов, не пустили в Эмпайр-Стейт-Билдинг, поскольку российская вакцина «Спутник V» здесь не котируется.

Китай

КНР ввела QR-коды еще в начале 2020 года, причем они в этой стране трех цветов. Желтый — это самоизоляция на наделю, красный — на две недели. И лишь Green Pass дает свободу передвижения, включая метро. При этом приложение эти передвижения отслеживает, в нем записана история болезни, температура тела, симптомы и многое другое.

Фото AP

Канада

Подтверждение прохождения вакцинации показывают во время путешествий. В Британской Колумбии их ввели для общественных пространств, отметим среди них спортивные мероприятия численностью более 50 человек. При этом можно спокойно сходить, к примеру, в библиотеку, музей или церковь.

Ирландия

В этой стране вакцинировали сначала пожилых людей, так что желающим нужно было ждать своей очереди.

— Меня вакцинировали «Пфайзером» в конце августа, — говорит Наталья Болтнева, которая переехала работать в Facebook в Дублин. — Буквально на следующий день мне прислали на почту код. Без него нельзя попасть в бар, ресторан, кино, театр. Периодически устраиваются проверки. Были случаи, когда полиция вытаскивала людей из заведения за шкирку. Один популярный бар даже закрыли, когда в сети появилось видео, что у него было превышена вместимость. При этом в кинотеатре можно сидеть без маски, поскольку там хорошая вентиляция.

При этом, кажется, у нас вакцинировалось 97% взрослого населения, так что остались те, кто не хочет это делать по убеждениям и медицинским показаниям. В сети можно увидеть недовольство, иногда люди выходили на протесты, но не против вакцинации, а долгого локдауна.

Фото holyrood.com

Великобритания

В Англии проверка сертификатов не введена, хотя соответствующие приложения разработаны — но в планах правительства пункт о вводе ограничений есть. Если дела пойдут насмарку. А вот в Уэльсе пропуск нужен для допуска в кинотеатры, театры и концертные залы.

В Шотландии без приложения «NHS Scotland Covid Status» не попасть в ночные клубы или просто в помещение, где больше 500 человек, а также на мероприятия на открытом воздухе с участием более 4000 человек. Правда, подростков до 18 лет это все не касается. Северная Ирландия пока что лишь поощряет скачивание приложение «Cert Check NI».

Франция

Здесь «санитарные пропуска», они же «пропуска здоровья» для людей с 12 лет появились в середине лета, без них сначала не пускали в места, где собирается более 50 человек, а теперь и менее, включая больницы. Пропуск выдают и вакцинированным, и переболевшим коронавирусом или иметь на руках отрицательные результаты тестирования. Также с ним сажают в поезда и самолеты.

При этом в прошлом году подобные QR-коды действовали в качестве разрешения выхода из дома — во Франции была введена самоизоляция. После появились QR-коды, с помощью которых можно еще и перемещаться между странами Евросоюза..

Фото AFP

Италия

Вслед за Францией ужесточила правила Италия. Green pass выдают и после того, как переболел коронавирусом, сделал ПЦР-тест и выждал 11 дней. Без пасса, в частности, не доступны автобусы дальнего следования. А с 22 сентября — и допуск на рабочие места. Штраф — 400-1000 евро.

Нидерланды

В стране, где только что опять ввели локдаун, в сентябре появились обязательные пропуска с QR-кодами и приложение Coronacheck. В частности, без кода не пускают в казино. Но можно посетить похороны, рынок или зоопарк.

— Если ты не вакцинирован признанной в Европе вакциной, то для любой активности (поход в кафе, на концерт, спортивное мероприятие и так далее), надо будет сделать экспресс-тест (антиген), — говорит журналистка Кристина Сарханянц, которая приехала в Утрехт. — Тесты бесплатны для всех, надо заранее записаться и прийти в лабораторию ко времени (в каждом городе куча точек), после этого в течение получаса тебе на мейл упадет письмо с результатом и инструкцией, как получить QR-код. Код будет работать 24 часа.

Израиль

Здесь с февраля действуют «зеленые паспорта». К примеру, привитый получает его на шесть месяц, а отрицательный результат ПЦР-теста действует для взрослых трое, а для детей — семь суток. Без паспорта не пустят, в частности, на уличное мероприятия, где находится более 100 человек, молитвенные дома (более 50 человек) и просто в гостиницу. Новшество — без паспорта нельзя бежать марафон!

Фото: Reuters

Казахстан

Любопытно поступили в бывшей союзной республике. Здесь действует приложение Ashyq. На входе в заведение сканируешь с помощью него QR-код — и он показывает, какой у тебя статус. Таким образом, охраннику необходимо лишь увидеть его на телефоне, а не проверять самому. В Ashyq цветовая дифференциация. Зелёный — ограничений нет. Синий — где-то нужен будет ПЦР-текст. Жёлтый — человек контактировал с заболевшим. Красный — самоизоляция.

Южная Корея

Как и в Китае, QR-коды здесь давно, с в июня 2020 года. Помимо привычных ресторанов, баров, кафе, ночных и фитнес-клубов, местные власти могут начать требовать их в библиотеках, больницах и церквях.

Австралия

Закрытая с 20 марта прошлого года Австралия с 1 ноября приоткрыла границы — граждане и постоянные резиденты страны, прошедщие полный курс вакцинации одной из одобренных или признанных австралийскими властями вакцин, могут выезжать за границу и возвращаться домой. При этом степень ограничений внутри страны — разная. Как говорит певица Зуля Камалова, в ее штата Виктория без QR-кода, выдаваемого после вакцинации, можно сходить в магазин, но в кафе, бары и другие общественные места допускаются только вакцинированные:

— Нюансы следующие. Раньше можно было выезжать по сильно уважительной причине. Сейчас не уверена, во всей ли стране одинаковые правила. У вакцинированных есть цифровой сертификат. Честно говоря, поскольку у нас привито большинство (в Виктории 83% жителей 16+), я не сильно слежу за тем, чего нельзя делать непривитым. По идее, мы должны каждый раз регистрироваться по кодам, идя в магазины, но это не для проверки статуса вакцинации, а для отслеживания контактов. Не все это соблюдают.

Испания и Турция



Примеры стран, поступающих иначе. На популярных южных курортах на входе в крупные торговые центры у вас потребуют HES-код, показывающий, больны вы или нет — так отслеживаются передвижения. В Испании же остается лишь правило ношения масок в помещениях, кодов нет.

Испания, фото Дмитрия Полосина

Германия

В стране работают приложения Corona-Warn-App и CovPass-App. Также код можно получить, к примеру, в аптеке. Данные поступают в Институт имени Роберта Коха.

При этом в начале ноября в Германии зафиксировали суточный максимум случаев заражения. Вводится правило, которое по-русски звучит как правило «двух «П» — либо переболел, либо привит. Только этих людей могут пускать в общественные пространства.

— Никаких задержек, везде есть информация и ты уже готовишься заранее показать приложение. Здесь всё цивилизованно. Прости, никаких истерик и драм, — иронизирует Гульнур Даутова из Франкфурта.

— С этой недели в Берлине будут новые правила, но до этого все было спокойно. В барах, клубах, ресторанах либо показываешь тест, либо код о вакцинации. Спрашивают его далеко не везде, — говорит редактор Феликс Сандалов, живущий в Берлине.

— Правило 2G действует для ресторанов, общественных мероприятий и прочих закрытых пространств (не магазинов), — говорит Зуля Малышенко. — 2G — geimpft, genesen. До этого было 3G — geimpft, genesen, getested. Проверяют прививочные сертификаты на входе, у всех стоит аппка в телефоне или можно показать желтую книжечку с прививками (но это скорее редкость).

— Хотя есть несколько приложений, но я пользуюсь самим паспортом вакцинации, — отмечает Янина Ахметова-Сархан (молодая мама и писательница). С понедельника не привитые люди исключаются из социальной жизни. Мы привились летом, потому что хотелось и в спа, и в термы, и в театры, и везде. В Берлине был жесткий локдаун в прошлом году, теперь 70% людей привито. Мой вокальный коуч просит перед каждым занятием делать тест, хорошо, что сейчас их вновь сделали бесплатными. При этом много антиваксеров, которые сильно страдают.

Фото: Максим Платонов

Россия

На написание этой статьи корреспондента «Реального времени» подвиг личный опыт. QR-код он получил спустя две недели после второй прививки. Для этого ему пришлось трижды посетить поликлинику, побегать между кабинетами и уговаривать врачей передать его данные практикантам, которые вбивают их в систему в свободное от учебы время. В процессе выяснилось, что первая прививка зафиксирована в базе не полностью и не отображалась при поиске. Лишь одна жалоба на «Госуслугах» привела к звонку из медучреждения, остальные остались без внимания.



Справедливости ради нужно заметить, что сложности с получением QR-кодов о вакцинации или перенесенной болезни возникли лишь у отдельных сотрудников редакции, большинство других работников издания получили электронные сертификаты без проблем (прим.ред.).