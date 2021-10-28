В Татарстане откроется после реставрации мечеть в селе Большая Елга

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане после реставрации откроется мечеть в селе Большая Елга. Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Эта мечеть площадью 337 кв. метров еще с 1993 года обладает статусом объекта культурного наследия.

С 2019 года она находилась на реставрации. На открытии мечети будет присутствовать президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото okn.tatarstan.ru

Напомним, реставрация уникального памятника деревянного зодчества 1879 года постройки — деревянной мечети в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района — началась два года назад. Изначально воссоздание мусульманского храма конца XIX века оценили в 20 млн рублей, и уже тогда реставраторы называли сумму «нереальной», а позднее смету еще урезали. Реальная стоимость реставрации, по мнению вологодских мастеров, составляла порядка 49 млн рублей.

В прошлом году в Казань пришла последняя фура из города Кириллова Вологодской области, в которой на родину вернулась разобранная деревянная мечеть. Подробнее о скандале с известным вологодским реставратором Александром Поповым из-за реставрации объекта — в материале «Реального времени»



Мария Короткова