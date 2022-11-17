День в истории: нейтронная бомба и коронавирус

Чем примечательна дата 17 ноября?

Фото: Илья Репин

Сегодня, 17 ноября, в мире отмечают День студентов и День недоношенных детей, в России чествуют участковых уполномоченных полиции. 17 ноября в Петербурге учредили Академию художеств, был основан Императорский Казанский университет, самолет Boeing 737-500 разбился при заходе на посадку в казанском аэропорту, СССР объявил об успешном испытании нейтронной бомбы, открыли для судоходства Суэцкий канал, в Чехословакии началась «бархатная революция», произошло первое заражение COVID-19. Родились продюсер Рифат Фаттахов, математик и астроном Август Мебиус, основоположник актерской школы Михаил Щепкин. Умерли русская императрица Екатерина II, музыковед Яков Гиршман, физик Луи Неель, народный артист Татарстана Равиль Харисов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Основание Казанского университета, авиакатастрофа в Татарстане

17 ноября 1804 года в Казани императором Александром I был основан Императорский Казанский университет — один из старейших вузов страны. В дальнейшем в его стенах вели свою работу известные деятели, которые сыграли значительную роль в развитии отечественной науки, образования и культуры. Среди них — Николай Лобачевский, Александр Бутлеров, Евгений Завойский, Владимир Ленин и многие другие. Сегодня вуз именуется Казанским федеральным университетом.

Фото tatar.museum.ru

17 ноября 1966 года в селе Актуково Краснооктябрьского района Нижегородской области родился Рифат Фаттахов. Учился на факультете журналистики КГУ. Кандидатскую диссертацию по философии защищал по жизни и творчеству Рашида Вагапова. В Казани работал на радио, редактировал газеты «Ленинец» и «Мәгърифәт», журналы «Татарстан» и «Идел», преподавал на журфаке. Организовал конкурс «Татар җыры», посвященный Вагапову, а в 2007-м стал директором фонда его имени.



17 ноября 1990 года скончался музыковед Яков Гиршман. Родился в Чите в 1913-м, где играл на пианино в агитационно-художественных бригадах и заведовал музыкальной частью в местном театре рабочей молодежи. Учился в музучилище имени Гнесиных и в Московской консерватории на теоретико-композиторском факультете. В Казань переехал в 1947-м, где стал сначала старшим преподавателем кафедры истории музыки Казанской консерватории, а после заведовал кафедрами истории музыки, теории музыки и музыковедения. Среди его книг — «Салих Сайдашев», «Назиб Жиганов», «Пентатоника и ее развитие в татарской музыке», «Музыка как вид искусства», «Творчество композиторов Татарии».

Фото: пресс-служба СК РФ

17 ноября 2013 года в Казани произошла крупная авиакатастрофа. Самолет Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» выполнял рейс по маршруту Москва — Казань, лайнер разбился при заходе на посадку в казанском аэропорту. Все находящиеся на борту погибли — 44 пассажира и шесть членов экипажа. По данным Следкома РФ, причиной трагедии стали ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Однако из-за смерти уголовное преследование в их отношении прекратили. В свою очередь обвинение предъявили на тот момент заместителю гендиректора авиакомпании Валерию Портнову по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Такое обвинение предъявили и шеф-пилоту авиакомпании Виктору Фомину. Кроме того, обвинение в халатности предъявили главе Татарского межрегионального управления Росавиации Шавкату Умарову. Тем не менее в прошлом году Лаишевский суд республики прекратил уголовное дело по факту крушения за сроком давности.

17 ноября 2021 года «Реальное время» рассказывало, что жалобы жителей Габишево, Столбище и других поселков Лаишевского района на неприятные запахи со стороны птицефабрики «Яратель» возымели действие. Роспотребнадзор обнаружил в пробах воздуха превышение ПДК по содержанию аммиака. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований на птицеводческий комплекс наложили штраф, который компания попыталась оспорить в суде, но безуспешно, решение вступило в законную силу.

Фото: yaratelle.ru

Основание Академии художеств и нейтронная бомба

17 ноября 1757 года в Санкт-Петербурге основали Академию художеств, которая в настоящее время называется Российской академией художеств. Инициаторами создания учебного учреждения выступили знаменитый русский ученый-естествоиспытатель Михаил Ломоносов и государственный деятель Иван Шувалов, который затем стал попечителем академии. Основной задачей заведения являлось профессиональное обучение и воспитание высококлассных художников. Учебная программа заключалась в изучении искусства гравюры, портрета, скульптуры, архитектуры и длилась девять лет.



17 ноября 1978 году Советский Союз объявил об успешном испытании нейтронной бомбы. На разработку тактического ядерного боеприпаса ушло меньше года. Работу вели ученые из Всесоюзного института экспериментальной физики. Предполагалось, что особенности бомбы сделают ее эффективным оружием для уничтожения живой силы противника в бронетехнике и укрытиях. Однако эксперимент показал, что нейтронный боеприпас не так эффективен, как ожидалось.

Фото wikipedia.org

Первый случай заражения COVID-19

17 ноября 1869 года состоялось официальное открытие Суэцкого канала. Это египетский бесшлюзовый судоходный канал, который соединяет Средиземное и Красное моря. Условно он граничит с Африкой и Евразией. Кроме того, он представляет собой кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана. Благодаря этому канал позволяет ходить судам в обе стороны между двумя частями света, при этом не огибая Африку. К слову, первой по нему прошла яхта «Эгль», на которой были французская императрица Евгения, супруга Наполеона III, и главный строитель канала Фердинанд Мари де Лессепс.



17 ноября 1989 года в Чехословакии началась «бархатная революция», основой которой стали студенческие демонстрации. Переворот кардинально изменил политическую ситуацию в стране и привел к бескровному свержению коммунистического режима, из-за чего мятеж получил такое название. Примечательно и то, что студенческая демонстрация произошла в годовщину похорон Яна Оплетала — чешского студента, который погиб пятьюдесятью годами ранее во время протестов против нацистской оккупации государства.



Предположительно, 17 ноября 2019 года произошло первое заражение COVID-19 в Китае. Изначально считалось, что в Ухане первая вспышка коронавируса произошла в декабре. Появилась информация о посещении заразившимися местного рынка, где продавались экзотические животные и их мясо. Так, вирус мог перейти к человеку от диких животных. И вот, три года назад, 17 ноября, 55-летний житель Хубэя обратился к врачу — он считается первым заразившимся. А 11 марта 2020 года распространение инфекции объявили пандемией. За все время COVID-19 заразились более 200 млн человек в разных уголках мира.