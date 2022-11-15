Экопросвещение по-СИБУРовски

При поддержке холдинга в Национальной библиотеке Республики Татарстан открылась экополка

Фото: Владимир Васильев

Сегодня отмечается Всемирный день вторичной переработки. Накануне по этому случаю в Национальной библиотеке Татарстана СИБУР запустил экополку. Книжный фонд пополнили 115 книг на тему экологии и ответственного потребления. Но посетители библиотеки вчера могли не только по книгам узнать о вторичной переработке, у них была возможность самим поучаствовать в этом процессе. Как прошла церемония открытия — в материале «Реального времени».

От экологии природы к экологии души

Всемирный день вторичной переработки — прекрасный повод, чтобы обратить внимание на важность развития экологической культуры. СИБУР, как один из пионеров вторичной переработки в стране, не прошел мимо своего в какой-то степени профессионального праздника и отметил его благотворительной деятельностью. В Национальной библиотеке Республики Татарстан при поддержке холдинга открылась экополка.

На экополке от СИБУРА представлено 23 наименования книг, каждая в нескольких экземплярах (всего 115 книг). Это популярные книги российских и зарубежных авторов об окружающей среде, экологии, раздельном сборе и переработке отходов, культуре zero-waste, осознанном потреблении. Детские книги предусмотрены как для самых маленьких читателей (от 6 лет), так и для детей школьного, подросткового возраста. Например, книга Ирины Лейк «Фасольки» расскажет детям об овощах и фруктах, а «История мусора: от древних отходов до переработки пластика» Мазелли Мирко раскроет, что люди делали с мусором раньше и почему сейчас важно перерабатывать отходы правильно.

— Компания СИБУР последовательно внедряет устойчивые, экологичные подходы в производство, бизнес-процессы, а также поддерживает проекты, направленные на развитие экологической культуры в регионах присутствия. Экополка СИБУРа поможет открыть для большого количества людей новый взгляд на экологичный образ жизни. Мы собрали на своей полке много интересных книг, которые доступно рассказывают о полезных экопривычках и о том, как человек может внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Давайте быть неравнодушными вместе! — отметил заместитель генерального директора «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров, открывая мероприятие.

Традиционно экологические акции СИБУРа сопровождаются мастер-классами по ресайклингу

Директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова отметила значимость темы экологии для молодежи и поблагодарила компанию СИБУР за подаренные книги.

— Мы очень ценим решение СИБУРа — подарить библиотеке книги для самых разных возрастных групп населения. Для нас это большое приобретение. Мы пополнили свои фонды новой литературой, которая будет интересна нашим читателям. Тема экологии интересует молодежь, которая здесь в большом количестве обитает. И теперь возможность выбора у них расширилась. Это правильное место, куда нужно вкладываться, в том числе и книгами. Потому что все это становится достоянием читателей. Библиотека — это место экологии души, — добавила Тимерзянова.

Замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева на церемонию пришла не с пустыми руками, она тоже принесла в подарок книги.

— Очень важно, когда крупные промышленные предприятия обращают внимание на вопросы экологии, поддерживают экопросветительские акции. В итоге они же сами получают ответственных, сознательных специалистов на своих производствах, которые будут это производство менять к лучшему, — подчеркнула Манидичева.

Все книги, подаренные СИБУРом, уже доступны читателям по единому читательскому билету и ждут своих первых читателей в абонентском зале библиотеки.

Все книги, подаренные СИБУРом, уже доступны читателям по единому читательскому билету

Вторичная переработка в действии

Традиционно экологические акции СИБУРа сопровождаются мастер-классами по ресайклингу. Не стало исключением и это мероприятие. Велошредер, как всегда, был очень популярен среди присутствующих. Каждый желающий смог через свое действие увидеть процесс переработки отходов.

Велошредер — это велосипед со специальными модификациями для измельчения пластика. При прокручивании педалей крышки от пластиковых бутылок превращаются в стружку. Из этой стружки здесь же, на месте, изготавливают брелоки, которые можно забрать с собой.

Также при поддержке СИБУРа на площадке Национальной библиотеки был организован раздельный сбор мусора для его последующей переработки.

Холдинг развивает направление переработки и вовлечения пластиковых отходов в повторное производство: компания запустила бренд полимерной продукции Vivilen для пищевого и непищевого применения. При производстве материала Vivilen используется вторично переработанный пластик, а выпущенные из него изделия также подлежат переработке.

Каждый желающий смог через свое действие увидеть процесс переработки отходов

Прозрачность предприятия — залог доверия

Во второй части вечера совместно с редакцией Enter СИБУР провел дискуссию «Кто сейчас заботится об экологии и почему это все еще важно». Спикеры обсудили популярные тренды в экологии, поделились своими кейсами. Презентовал свои проекты в области экологии и экономики замкнутого цикла и СИБУР. Больше всего внимания со стороны участников мероприятия вызвала политика открытости, которую преследует холдинг в целом и его казанское предприятие в частности.

Промышленный туризм, который развивается на «Казаньоргсинтезе», получил высокую оценку участников мероприятия. Как оказалось, многие уже успели посетить предприятие.

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— На «Казаньоргсинтез» часто грешат жители города, поэтому на одной из открытых встреч я выступила с инициативой посетить производство, на предприятии нас поддержали. Мы приехали, посмотрели, как устроена работа. Сейчас у нас есть прямая связь. Если к нам поступают жалобы жителей, мы уже решаем совместно. Лично у меня это повышает доверие, — отметила экоактивистка проекта «Дыши, Казань» Гузелия Гиматдинова.

Поддержала ее и гость из Москвы Олеся Бесперстова, основательница просветительского проекта и zero-waste-магазина.

— Прозрачность помогает восстановить баланс доверия. Очень классно видеть все своими глазами, я знаю это на своем примере. Мало просто запустить какой-то экологический проект, например расставить баки для раздельного сбора пластика, нужно уделять внимание общению с людьми, доводить до них информацию о проекте. Больше информации и прозрачности — больше доверия. Это очень важно, так должно быть с каждым проектом, — подчеркнула она.

Дискуссия продлилась до позднего вечера. Каждый желающий смог задать интересующие вопросы, поделиться наболевшим и получить поддержку от опытных экодеятелей.