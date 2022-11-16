«Орфей и Эвридика»: любовь побеждает хип-хоп

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 26-я

Фото: Кадр из видео / youtube.com

Необъяснима, но понятна любовь российских режиссеров к французским пьесам. В них много говорят, любят и постоянно выясняют отношения. В 2004-м в казанском ТЮЗе играли пьесу «Орфей и Эвридика» по пьесе Жана Ануя. С нынешней точки зрения это выглядит как фестивальная постановка — главный герой читает рэп, героиня ходит в купальнике, весь текст перетасован до изменения сюжета.

Вокзал для двоих



Да, хоть спектакль и помечен 14+, надо отметить, что на сцене можно увидеть распитие алкоголя, курение, а сцена любви между певцом и актрисой происходит весьма чувственно. Спектакль поставил актер и режиссер ТЮЗа Игорь Карапетян, выпускник музыкальной школы, театрального училища и института имени Бориса Щукина. Также в его биографии — режиссура в творческой студии Константина Хабенского.

Жан Ануй — плодовитый автор, после первой пьесы в 1931-м («Горностай») он писал почти ежегодно еще по одной. Безусловно, самая его известная работа — «Антигона» 1943 года. А в 1941-м Ануй закончил «Эвридику», которую в декабре того же года поставил театр «Ателье», режиссер — Андре Барсак. Барсак родился в Феодосии, он русский по матери. В 1914-м уехал в Париж, а в 1928 году устроился художником «Ателье», который организовал его учитель Шарль Дюллен, а в 1940-м возглавил его. В Грузии на его основе в 1992 году поставила фильм Кети Долидзе. Еще любопытно, что на английском пьесу называли «Пункт отправления» и «Легенда о влюбленных».

Арфы нет, бери гитару

У Ануя Эвридика — дочь актрисы, Орфей — сын музыканта. Все они бедны. Встречаются герои в вокзальном буфете. Карапетян сокращает и перетасовывает текст, чередуя диалоги, передвигая разговоры из финальной части в самое начало, и даже отдает фрагмент монолога отца Орфею. Да, отец Орфея (Роман Ерыгин) играет не на арфе, а на гитаре. Ну и Орфей (Алексей Зильбер) явно не скрипач. Он одевается как рэпер и вместо пения выдает речитативы, наводя на мысль, что рэп в театре можно было запретить уже в 2004-м. Мать Эвридики (Елена Ненашева) многословна и медленна, она обожает администратора Венсана (Николай Чайка). Драматичен официант (Павел Густов). Лицемерен антрепренер Эвриди Дюлак (Рустем Гайнуллин). Наконец, господин Анри, он же смерть (он же Арсений Курченков), постепенно выходит на передний план и начинает двигать персонажами, как пешками. Везде — намеренный гротеск, любимый Ануем.

Однако у Карапетяна пьеса заканчивается словами Эвридики: «Это слишком трудно объяснить, любимый, я опять запутаюсь. И потом, у меня нет времени. Прости меня». Орфей если и шагает на встречу смерти, чтобы воссоединиться с возлюбленной, как это было у автора, то явно за кадром.

А сейчас Карапетян занимается видео (режиссура, монтаж) и играет на клавишах в группе The Myth Project. Иногда бывает в Казани.