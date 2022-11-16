День в истории: СССР и США установили дипотношения, создано ЮНЕСКО

Чем примечательна дата 16 ноября?

Фото: Michel Ravassard /unesco.org / CC BY-SA 3.0 igo (штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже)

Сегодня, 16 ноября, в мире — День толерантности и День борьбы с анорексией, в России профессиональный праздник отмечают проектировщики. 16 ноября в Москве открылся Высший литературно-художественный институт, СССР и США установили дипломатические отношения, создали ЮНЕСКО, запустили в космос межпланетную станцию «Венера-3». Родились актер Зуфар Харисов, писательница Кояш Тимбикова, адмирал Александр Колчак. Умерли супруга первого президента РТ Сакина Шаймиева, король Англии Генрих III, актер Кларк Гейбл и певец Гали Ильясов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Девочка с улицы Волкова

16 ноября 1937 года в селе Нарат-Елга Чистопольского района родилась писательница и поэтесса Кояш Тимбикова. Более 20 лет работала в журнале «Азат хатын» (ныне «Сөембикә»), также была ответственным секретарем и редактором отдела журнала «Казан утлары». Сначала публиковала очерки и рассказы в коллективных сборниках, в 1969 году вышли ее книги «Зәңгәр күлмәк» («Синее платье») и «Күңелләргә күләгә төшмәсен» («Пусть не падет на души тень»). У Тимбиковой есть произведения об археологах, строителях КАМАЗа, но больше всего — психологически выверенных портретов женщин-современниц.

Фото tinchurinteatr.ru

16 ноября 1956 года в селе Нижний Табын Муслюмовского района родился актер Зуфар Харисов. После КГУКИ поступил служить в труппу Альметьевского театра, но в 1981-м перешел в Тинчуринский театр. Среди его известных ролей — Пурсоньяк в спектакле по пьесе Мольера, Исхак в «Ай булмаса, йолдыз бар», Габдрахим в «Бер тамчы ярату» Набиры Гиматдиновой и другие.

16 ноября 2018 года в Казани умерла Сакина Шаймиева, жена первого президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Сакина-ханум, в девичестве Ахунова, родилась в Казани, в подвале дома на Волкова, 22 (он не сохранился) 23 августа 1939 года, куда ее родители с братом переехали из деревни, чтобы избежать раскулачивания. Училась в кооперативном техникуме, после чего поехала работать в Калининский (Актанышский) район, где познакомилась с будущим мужем. Они поженились в 1961 году.

Фото: Михаил Козловский

16 ноября 2018 года татарстанская фигуристка Евгения Тарасова установила новый мировой рекорд в короткой программе в паре с Владимиром Морозовым. За свое выступление они получили 78,47 балла. Предыдущий рекорд побили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре с результатом 74,51.

16 ноября 2021 года «Реальное время» сообщило, что бенефициару ХК «Инвэнт» Эльбеку Сафаеву так и не удалось получить статус конкурсного кредитора своих предприятий на скромную по сравнению с их миллиардными долгами сумму в 202 млн рублей. Это стоимость почти стопроцентной доли ООО «ИДЕА Групп», управлявшего холдингом «Инвэнт». Пока Сафаев находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве, «Газпромбанк», которому татарстанский бизнесмен заложил упомянутую собственность по кредитам предприятий группы, продал ее на торгах.

Фото: inventunion.ru

Учиться писать

16 ноября 1921 года в Москве открылся Высший литературно-художественный институт (ВЛХИ). Его главная задача заключалась в подготовке писателей, поэтов, драматургов, переводчиков и др. Основателем, бессменным ректором и сердцем заведения был небезызвестный русский поэт Валерий Брюсов, имя которого институт получил несколькими годами позднее. После смерти поэта в 1924 году учебное заведение перекочевало в структуру Ленинградского университета, где со временем закрылось. Несмотря на непродолжительное существование, ВЛХИ стал предшественником Литературного института имени Горького.

16 ноября 1965 года с космодрома Байконур была запущена в космос межпланетная станция «Венера-3». Это был первый земной аппарат, достигший поверхности другой планеты. Достигла станция Венеры только 1 марта. За время полета было проведено 63 сеанса связи, но система управления «Венеры-3» вышла из строя, поэтому никаких данных о небесном теле с помощью нее не было получено.

Максим Литвинов. Фото: wikipedia.org

Советские и американские дипломаты

16 ноября 1933 года установлены дипломатические отношения между СССР и США. Хотя изначально с Россией они закрепились еще в 1807 году, после Октябрьской революции в 1917 году Штаты отказались признавать советскую власть. В Соединенных Штатах развернули борьбу с коммунистическим и социалистическим движениями. Позднее рост нацизма в Германии поспособствовал развитию сотрудничества между европейскими державами. В 1933 году народный комиссар по иностранным делам СССР Максим Литвинов посетил Вашингтон и провел переговоры с президентом Франклином Делано Рузвельтом.

16 ноября 1945 года было создано ЮНЕСКО. Целью организации обозначили взаимное сотрудничество по укреплению мира и безопасности за счет расширения взаимодействия государств и народов в таких областях, как образование, наука и культура. Также в числе задач обеспечение справедливости и соблюдения законности и многое другое. Штаб-квартира обосновалась в Париже. Сегодня в ЮНЕСКО насчитывается более 190 государств-членов, два государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.

