Единственный россиянин будет играть на ЧМ за сборную Камеруна

За нее же сыграет футболист московского «Динамо»

Два традиционных фаворита футбольных чемпионатов, Аргентина и Бразилия, будут играть в группах, в которых российским болельщикам можно сопереживать либо по факту исключения (за Мексику против Польши), либо по рекомендации отделения Россотрудничества — за Сербию, и по старой памяти — за Камерун. Спортивный журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин анонсирует старт скандального ЧМ.

Группа С. Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия

Наша сборная уже однажды в истории пропускала футбольный чемпионат мира по политическим мотивам в 1974 году. Тогда в Чили произошел военный переворот, вместо президента Сальваторе Альенде к власти пришел диктатор Аугусто Пиночет. Советские футболисты отказались ехать в Сантьяго на ответный матч с чилийцами, и ФИФА приняла решение дисквалифицировать нашу сборную. Сейчас сами чилийцы признали тот переворот военным, антидемократичным, и в одной из местных тюрем продолжает коротать свой старческий век 76-летний Мигель Краснофф-Марченко. Сын нацистского прихвостня Семена Краснова и племянник казачьего атамана Петра Краснова, тоже ставшего нацистским прихвостнем. Сами чилийцы признали время правления Пиночета и его приспешников, включая Краснофф-Марченко, преступным, но только не ФИФА.

Зато когда этой весной Польша устроила демарш против футбольной сборной России, ФИФА приняла решение уже в пользу дебоширов. И в пользу Камиля Глика, чей дядя воевал против СССР в войсках Вермахта. Получается, что мы в проигрыше при любых раскладах, когда ФИФА банкует.

Польша достаточно стабильно отбирается на крупные старты, но последний раз, когда она выглядела уверенно, это чемпионат Европы 2016 года. Два последующих позора на ЧМ-2018 и ЧЕ-2020, как и предыдущий на домашнем ЧЕ-2012, доказывают, что Роберт Левандовский не лидер сборной. Само по себе удивительно, как Польша прошла в решающем стыковом противостоянии Швецию, которой уступила в группе на Евро-2020 со счетом 2:3, видимо, сыграл фактор своего поля. Но скандинавы бы в целом смотрелись в Катаре поинтереснее, поскольку там поколение, бывшее перспективным, входит в пору расцвета. Годом ранее россияне, возможно, поискали бы в сборной Польши плюсы: у нас играли Дамиан Шиманьски, его однофамилец Себастиян, Гжегош Крыховяк, а супруга голкипера Войцеха Щенсны родилась еще в СССР... Но сейчас вспомним другое, что Крыховяк и Себастиян Шиманьски сбежали из нашего чемпионата, федерация футбола сделала все, чтобы вытолкнуть нас из потенциальных участников чемпионата мира, а с началом текущей недели поляки тихой сапой вводят свои войска на Западную Украину, как делали это в 2003 году в Ираке.

Само по себе удивительно, как Польша прошла в решающем стыковом противостоянии Швецию. Фото: pzpn.pl

Поэтому, возвращаясь от геополитики к футболу, пожалеем, что не будет на ЧМ в Катаре Колумбии, которая 4 года назад «размазала» Польшу по газону «Казань Арены» — 3:0, но чем хуже в качестве очередного «палача» поляков Аргентина, с экс-зенитовцем Леандро Паредесом в составе? И Аргентина, и Мексика должны выходить в одну восьмую без вопросов.

Группа G. Бразилия, Камерун, Сербия, Швейцария

Любопытно, что на ЧМ в России Бразилия и Швейцария, вышедшие в плей-офф, и Сербия, занявшая 3-е место, уже играли в одной группе, и тогда аутсайдером стала Коста-Рика. Сербия сыграет в очень сильной группе, где собрались еще Бразилия, Камерун и Швейцария, что дает шанс большинству россиян поболеть за братушек с бразильцами. Одно из отделений Россотрудничества предложило едва ли не в стихах: «Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших! Болеем за сербов!». Увы, у нас сейчас и общая история, во всяком случае, в деталях. Сербию изгоняли из международного спорта с 1992 по 1996 год включительно, и вернули только к ЧМ 1998 года, сочетая это с «гуманитарными» бомбардировками Белграда, как охарактеризовал их нобелевский лауреат Вацлав Гавел.

Мы помним в сборной Сербии полузащитника Сергея Милинковича-Савича, выступавшего на чемпионате мира в России, когда никто не призывал болеть за Сербию. Но Сергей запомнился, как сын футболиста Николы Милинковича и баскетболистки Миланы Савич. Сейчас к Сергею присоединился младший брат Ваня, голкипер сборной Сербии. Должны же мы про нее знать больше, вдруг кто решит переживать за братушек, согласно директивам Россотрудничества. Итак, Сергей родился в Ллейде, Ваня — в Оренсе, двух испанских городах, у них есть младшая сестра Яна Милинкович-Савич, 18 лет от роду, которая в прошлом году выступала на юниорском чемпионате Европы. Одним словом, мама, папа, я — футбольно-баскетбольная семья с двойной фамилией. Выйдет Яна Милинкович-Савич замуж, трудно ей будет с регистрацией в ЗАГСе. Что любопытно, в сборной США будет играть Кэмерон Картер-Викерс, и этот обладатель двойной фамилии также родился в семье баскетболиста! Только американца — Говарда Картера, который в Англии женился на девице Джералдин Викерс, а их сын с двойной фамилией выбрал сборную с отцовской родины. Тут еще можно провести параллель с братьями Эрнандес из сборной Франции, где к старшему брату Луке, игравшему на ЧМ-2018, присоединился младший Тео, и оба они сыновья экс-футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса, который, в отличие от старшего Милинковича-Савича, вначале родил двойню на родине, а затем отправился колесить по Испании. Кстати, Даниэла Илич, мама Ивана Илича, партнера братьев Милинкович-Савич, тоже ранее профессионально играла в баскетбол.

Удивительно, что в большом списке футболистов, сменивших гражданство, не фигурируют бразильцы, что ранее было сплошь и рядом. Поскольку спорт не только не находится вне политики, а является весьма важной ее составляющей, то мы вынуждены периодически отвлекаться. Например на то, что Бразилия подходит к чемпионату мира с новым президентом, когда Жаира Болсонару сменил Луил Инасиу Лула да Силва, перспективный политик 77 лет от роду. Перед прошлым чемпионатом мира он находился под следствием, после чего провел за решеткой полтора года, а сейчас вновь в строю.

Бразилия подходит к чемпионату мира с новым президентом, когда Жаира Болсонару сменил Луил Инасиу Лула да Силва. Фото: aa.com.tr

Ондуа будет играть в сборной, помнящей Непомнящего

Отсутствие на чемпионате мира сборных из бывшего Советского Союза, действительно ставит вопрос для болельщиков о выборе команды для сопереживания. Так было в 1998 году, когда на ЧМ играл только один человек, представлявший российский чемпионат: нигериец Агустин Эгуавон, игравший тогда за московское «Торпедо». Плюс в Казани обнаружился студент из Камеруна, брат полузащитника Саломона Олембе. Затем был чемпионат мира 2010 года, где «наших» было гораздо больше, включая рубиновца Макбета Сибайю, выступавшего за сборную хозяев чемпионата мира, сборную ЮАР. Сейчас в сборной Камеруна будет играть футболист, имеющий прямую связь с Россией, Гаэль Ондуа родился в столице Камеруна Яунде, но с 10 лет жил в Москве и играл в академии «Локомотива». Плюс Муми Нгамале, игрок актуального состава московского «Динамо», который «невольно» заменил соотечественника Клинтона Н'Жи, сбежавшего из стана бело-голубых и не включенного в состав сборной страны. Кстати, Нгамале, перед отъездом на ЧМ, забил решающий гол в дерби с ЦСКА.

В какое-то время Камерун потерял для наших болельщиков ту долю симпатии, которой ее наделила фигура ветерана Роже Миллы, работа в тренерском штабе Валерия Непомнящего, затем выступления махачкалинского джигита Самуэля Это'О, будучи просто командой с Черного континента, которая с завидной регулярностью отбирается на чемпионаты мира. Сейчас есть возможность снова попереживать за эту сборную, особенно в противостоянии с другим набором африканцев в составе сборной Швейцарии, которую тренирует бывший наставник «Спартака» Мурат Якин, и играет бывший армеец Стивен Цубер. Кстати, ранее за Швейцарию играли сразу три камерунца по национальности — Ивон Мвого, Франсуа Мубандже, Брель Эмболо, но сейчас швейцарский турок Якин ограничился только приглашением Эмболо.

Ничего особенного в нынешнем Камеруне нет, помимо того, что в нем собрано наибольшее количество футболистов с двойными фамилиями: Замбо-Ангисса, Нгаде-Нгаджюи, Токо-Экамби и самый известный Шупо-Мотинг. Хотя, конечно, это не такие «говорящие» фамилии, как были у предыдущих футболистов Камеруна, как Бяка-Джака или Джемба-Джемба и Дика-Дика. 33-летний Шупо-Мотинг из «Баварии», кстати, играл еще на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, как и 30-летний Венсан Абубакар.

Руководит сборной легенда камерунского футбола Ригобер Сонг (двоюродный брат экс-рубиновца Алекса Сонга), которого в марте нынешнего года по протекции Это'О назначил президент страны Поль Бийя, ставший старейшим правителем на земле. Он вступил в свою должность еще в 1982 году, когда сборная Камеруна (Н'Коно и Милла, Абега и Кунде) дебютировала на чемпионате мира. Либеральные СМИ, конечно же, называют Бийя диктатором, в отличие от его усопшей современницы Елизаветы.

1-й тур. 23 ноября. 13:00. Группа F. Канада — Хорватия.

23 ноября. 16:00. Группа Е. Германия — Япония.

23 ноября. 19:00. Группа Е. Испания — Коста-Рика.

23 ноября. 22:00. Группа F. Бельгия — Канада.

2-й тур. 27 ноября. 13:00. Группа Е. Коста-Рика — Япония.

27 ноября. 16:00. Группа F. Бельгия — Марокко.

27 ноября. 19:00. Группа F. Канада — Хорватия.

27 ноября. 22:00. Группа Е. Германия — Испания.

3-й тур. 1 декабря. 18:00. Группа F. Канада — Марокко.

1 декабря. 18:00. Группа F. Бельгия — Хорватия.

1 декабря. 22:00. Группа Е. Германия — Коста-Рика.

1 декабря. 22:00. Группа Е. Испания — Япония.

(Окончание следует)



Джаудат Абдуллин