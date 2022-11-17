За США будет играть сын президента другой страны

Экс-рубиновец Азмун — в Иране, экс-подопечный Слуцкого — в Бельгии

К чемпионату мира по футболу, который стартует в это воскресенье в городе Эль Хаур (Катар), спортивный журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин подготовил превью ЧМ по группе В и F. Как за США сыграет сын президента другой страны, экс-рубиновец Азмун представит Иран, а также другая базовая информация по сборным — в нашем материале.

Группа В. Англия, Иран, США, Уэльс

После того, как либеральные СМИ Европы удовлетворились изгнанием России из стыковых игр в отборе на чемпионат мира и отстали от Катара, который нелиберально строил стадионы и не испытывает восторга от прибытия болельщиков нетрадиционной ориентации, они переключились на Иран, требуя изгнать его из числа участников ЧМ. Вспомнив восьмидесятые, уточним, что тогда Англия играла на чемпионате мира на фоне военного конфликта с Аргентиной за Фолклендские (Мальвинские) острова.

Фолклендские острова находятся на расстоянии 13 тысяч километров от Великобритании. Мальвинские острова находятся в 400 километров от Аргентины. Скорость моторной лодки — 50 км в час, то есть добраться от границы Аргентины до островов можно в лучшем случае за 8 часов, плюс сопротивление волн. Но аргентинцев на островах не ждут, потому что Мальвины и Фолкленды — это одно и то же, острова близкие к Аргентине, но считающиеся британской заморской колонией.

Не вдаваясь вглубь веков, рассмотрим только события последних 50 лет, когда Аргентина попыталась побороться за пережиток прошлого — колониальный статус островов, которые находятся в непосредственной близости к этой стране. Выходила с предложением рассмотреть вопрос на заседании ООН, где большинство стран высказалось за деколонизацию.

Силы были объективно не равны, все закончилось за два с половиной месяца, общие потери составили порядка тысячи человек. Фото: wikipedia.org

Ровно 50 лет назад, в 1972 году, Аргентина построила аэродром, установила телефонную связь, в то время как правительство Англии не предоставляло жителям Фолклендов равных прав с подданными английской короны, отказывало в праве собственности на островах.

Так прошло еще 10 лет, и Аргентина приступила к решительным действиям, подняв на одном из островов государственный флаг, после чего на островах началась высадка английских войск. Конфликт быстро перерос в вооруженный. Силы были объективно не равны, все закончилось за два с половиной месяца, общие потери составили порядка тысячи человек. Причем аргентинцев погибло в два с половиной раза больше. Запомнилось: с какой остервенелостью Англия вступилась за территорию, которая находится в 13 тысячах километров от ее границ. А потом то, что спустя 4 года Диего Марадона забил англичанам гол в четвертьфинале чемпионата мира с помощью руки. И не стал в этом признаваться, спустя годы сказав, что это была «Рука Бога». Жульничество? Да! А кто-то спросил у Диего Армандо, может быть, среди тех 649 погибших аргентинцев были его родственники, друзья, знакомые в конце концов? И тот четвертьфинал с Англией был больше, чем футбол.



Главное футбольно-политическое противостояние

Проказник-жребий сейчас определил в одну группу и Англию, и Иран, и США. Персы и американцы играли в 1998 году, когда это было главное футбольно-политическое противостояние чемпионата мира (и Иран тогда победил), и сейчас сойдутся вновь. Как еще и с Уэльсом, частью Великобритании, которая отобрала путевку на ЧМ у Украины. По сравнению с чемпионатом мира в России Иран потерял немецкого перса Ашкана Дежагу и голландского перса Резу Гучанеджада, что серьезно ослабит команду, но еще тяжелее будет, на наш взгляд, Уэльсу. Он еще на прошлогоднем чемпионате Европы конкурировал с большим трудом, поскольку смены стареющим Джо Аллену, Гарету Бойду, Крису Гантеру, Аарону Рэмзи, Уэйну Хенесси пока что не предвидится. Поэтому Англия и США выглядят, как это ни прискорбно, безоговорочными фаворитами группы.

В составе сборной США будет играть Тимоти Веа, сын действующего президента Либерии Джорджа Веа. Понятно, что Джордж Веа победил благодаря своей футбольной карьере, став лучшим футболистом мира, иными словами прославившийся в другой сфере деятельности, эдакий африканский прообраз Зеленского. Тем не менее Либерия — страна с количеством населения порядка четырех миллионов человек, больше, чем у Хорватии, действующего вице-чемпиона мира. Помимо Веа, в сборной США будет играть Хесус Феррейра, родившийся в Колумбии сын экс-игрока сборной этой страны Давида Феррейры.

В составе сборной США будет играть Тимоти Веа, сын действующего президента Либерии Джорджа Веа. Фото: Supporterhéninois/wikipedia.org/CC0

Возвращаясь к Ирану, которому мы готовы симпатизировать из-за присутствия в команде экс-рубиновца Сердара Азмуна, экс-грозненца Милада Мохаммади и Саида Эззатоллахи (кстати, он сейчас в аренде в бельгийском «Эйпене», команде, принадлежащей Катару), ранее поигравшего в «Ростове». Помимо острых политических проблем, борясь с которым Иран будет участвовать в чемпионате мира, отметим, что в очередной раз сборная приедет при наличии футболистов с армянскими (Рами Резаэян плюс Вахид Хашемян в тренерском штабе) и азербайджанскими (Амир Абедзаде, Карим Ансарифард, Али Голизаде, Шоджа Халилзаде) корнями. Абедзаде, Ансарифард и Резаэян играли на российском чемпионате мира, где соотношение азербайджанцев к армянам было три к одному, в 2014-м их было два к одному (Ансарифард был еще тогда). Только в 2006 году соотношение было в пользу армян: четыре к двум азербайджанцам. В 1978-м и 1998-м по одному армянину и трем азербайджанцам (один из них голкипер Ахмад Абедзаде, отец Амира Абедзаде, тоже вратаря).

Группа F. Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

В группе F сборные Бельгии и Хорватии, прекрасно знакомые нам по прошлому ЧЕ и отбору на ЧМ, соответственно, будут конкурировать с Марокко, в сборной которого опять много европейских марокканцев, и загадочной Канадой. В составе Хорватии экс-рубиновец Марко Ливая, Домагой Вида, Лука Модрич, один из нескольких суперветеранов. Плюс нынешний зенитовец Деян Ловрен и двое бывших — армеец Никола Влашич и экс-спартаковец Марио Пашалич.

Канада выиграла отбор в своей конфедерации, опередив Мексику, США и Коста-Рику и попав на ЧМ во второй раз в истории. В первый раз было в 1986 году, когда играли в одной группе со сборной СССР. Прошло так много времени, однако в Канаде есть один футболист, родившийся за три года до этого события — 39-летний Атиба Хатчинсон, и ветеран в воротах Милан Борян из «Црвены звезды», родившийся год спустя, в 1987-м.

В составе Марокко, кстати, помимо 13 европейцев (родившихся в Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах и Франции), есть еще и голкипер Яссин Буну, появившийся на свет в канадском Монреале. У него будет личное дерби, в случае попадания в состав. Плюс Яхья Жабран, дебютировавший на ЧМ еще 10 лет назад, правда, в составе сборной по мини-футболу. Увы, марокканцы не взяли в окончательный состав Уссаму Таннане, футболиста, игравшего у Леонида Слуцкого в голландском «Витессе».

В составе Марокко, кстати, помимо 13 европейцев (родившихся в Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах и Франции), есть еще и голкипер Яссин Буну, появившийся на свет в канадском Монреале. Фото: frmf.ma

Если уж Канада во времена, когда ставка на «легионеров» была крайне осложнена, включала таких футболистов, как родившийся в Англии Карл Валентайн или этнический чех Игор Враблич, то вводить их в нынешнюю команду сам бог велел. Не объяснять же успех кленовых листьев бурным ростом мастерства команд Ванкувера, Монреаля или Торонто, играющих в чемпионате Соккер Лиг. Канада сейчас «собирает дань» за прошлое, когда ее уроженцы нет-нет, да и выбирали другие страны и сборные (ван Шип и де Гузман — Голландию, Харгривз — Англию, Фернандеш — Португалию). В актуальном составе присутствуют Кристиан Гутьеррес из Чили, Альфонсо Дэвис из Ганы, Джонатан Дэвид из Гаити, Манджрекар Джеймс, родившийся на Антильских островах, Скотт Кеннеди из Германии, Джейсон Лейтвилер из Швейцарии, Ике Угбо из Англии. Еще трое — Стивен Витория, Рикарду Ферейра и Стивен Эуштакиу — хотя и родились в Канаде, но в раннем возрасте родители увезли их в Португалию, играя в которой они откликнулись на призыв выступать за «кленовые листья». Тео Корбяну и Шарль Брим также родились в Канаде, оттуда уехали в Румынию и Францию, соответственно, где обучались футболу и получили приглашение в сборную. У команды есть суперзвезда — Альфонсо Дэвис, есть Лиам Миллар, дебютировавший в «Ливерпуле», но сейчас выступающий в чемпионате Швейцарии. И пожалуй все. По сути, это путь, которым ранее уже проходила сборная США, в конкуренции с которой канадцы ранее упустили Теала Банбери, сына бывшего игрока сборной Канады Алекса Банбери.

Касаемо сборной Бельгии у российских болельщиков остались достаточно свежие впечатления с прошлогоднего чемпионата Европы. Отметим лишь, что состав «красных дьяволов» претерпел косметические изменения. Количество ветеранов сократилось, правда экс-зенитовец Аксель Витсель до сих пор в составе, среди новичков мы отметим Лои Опенду, работавшего в голландском «Витесс» под руководством наставника «Рубина» Леонида Слуцкого.

1-й тур. 22 ноября. 13:00. Группа С. Аргентина — Саудовская Аравия.

22 ноября. 16:00. Группа D. Дания — Тунис.

22 ноября. 19:00. Группа С. Мексика — Польша.

22 ноября. 22:00. Группа D. Австралия — Франция.

2-й тур. 26 ноября. 13:00. Группа D. Австралия — Тунис.

26 ноября. 16:00. Группа С. Польша — Саудовская Аравия.

26 ноября. 19:00. Группа D. Дания — Франция.

26 ноября. 22:00. Группа С. Аргентина — Мексика.

3-й тур. 30 ноября. 18:00. Группа D. Австралия — Дания.

30 ноября. 18:00. Группа D. Тунис — Франция.

30 ноября. 22:00. Группа С. Аргентина — Польша.

30 ноября. 22:00. Группа С. Мексика — Саудовская Аравия.

(Продолжение следует)

Джаудат Абдуллин