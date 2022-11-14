«Ак Барс» — главное разочарование, а «Салават Юлаев» — главное открытие сезона в КХЛ

А Андрей Разин продолжает скандалить. Что еще происходит в КХЛ?

Такие разные сезоны получаются у двух команд из соседних республик. Напичканный звездами «Ак Барс» под руководством победителя Олимпиады Олега Знарка терпит бедствие, а сам специалист признается, что не знает, в чем причины. В это время в Уфе, не хватавшей звезд ни с неба, ни из команд КХЛ и НХЛ, все складывается шикарно. Команда играет в отличный хоккей и идет среди лидеров Востока. Все это разбавляет громкая история Андрея Разина, продолжающего свой бойкот и скандальные выяснения отношений. Спортивная редакция «Реального времени» приводит главные итоги недели в Континентальной лиге.

Разин продолжает отжигать в инфопространстве КХЛ и ссориться с хоккейной общественностью

Не прошло и пары недель, а наставник «Северстали» Андрей Разин снова «вляпался» в медийный скандал на фоне судейских решений. Ранее мы уже описывали ситуацию, как специалист объявлял о бойкоте журналистам после того, как получил второй подряд штраф в 500 тысяч рублей за критику судей в эфире. До того его уже штрафовали на 300 тысяч за похожую выходку.

«Сегодня узнал, что мне дали штраф в размере 500 тысяч рублей и дисквалифицировали на один матч. Хочу обратиться к журналистам и предупредить, что сейчас мои пресс-конференции будут неинтересными, не ждите от меня развернутых ответов. Куда деваться», — сказал Разин в своем видеообращении. А потом еще обратился к некоему Алексею. Судя по всему, главе судей КХЛ Анисимову.

В этот раз наставник «Северстали» все-таки осуществил свой замысел. После матча его команды с «Автомобилистом», в котором его команда рассчитывала получить большинство, а в итоге в ответной атаке сама удалилась, он явился на пресс-конференцию и сообщил, что ни на какие вопросы отвечать не будет, по регламенту он тут отбыл, и хватит. Правда, в регламенте КХЛ четко и ясно прописало, что главный тренер команды должен развернуто и без оскорблений объяснить аккредитованным лицам эпизоды прошедшей игры. На этот раз КХЛ Андрея Разина пожалела и не стала выписывать очередной штраф, ограничившись предупреждением, что в следующий раз за подобную выходку ему снова придется раскошелиться.

Но на этом одиозный наставник череповчан не остановился. Как выяснилось из слов комментатора-эксперта матча «Северсталь» — «Автомобилист» и постоянного эксперта «Реального времени» Леонида Вайсфельда, Разин в тот же вечер умудрился набрать номер комментатора и в не самой дипломатичной манере «высказать все, что о нем думает». Вайсфельд, в свою очередь, зачем-то вынес личный разговор на публику, рассказав о звонке в прямом эфире на канале «Спорт-Экспресс», добавив, что Разин звонил в полпервого ночи и «подшофе». Оставляем моральную оценку такой истории без комментариев.

Однако на следующий день Андрей Разин вновь примерил роль блогера и записал Вайсфельду ответ, а заодно намекнул, что работу в клубах КХЛ бывший менеджер не найдет, потому что у того дурная слава специалиста, работающего на «откатах».

«Господин Вайсфельд, сегодня вы на всю страну объявили о том, что я вам позвонил пьяный в полпервого ночи. Вы встали в один ряд с Людучиным и Лапенковым, очень жаль. Да, я звонил вам, но пьяным я не был. Игра закончилась поздно, мы просмотрели матч и разобрали ошибки. Потом я залез в интернет и увидел ваш комментарий, после чего решил позвонить вам лично и сказать все, что я о вас думаю…

<…> Вы уважаемый человек, ну не могу я вас взять к себе на работу генеральным менеджером. Это, во-первых, не я решаю, а, во-вторых, слухи, что вы работаете на откатах, они никуда не денутся. Нам с вами не по пути», — сказал Разин в видеообращении в своем телеграм-канале.

Так или иначе, ситуация дурно пахнет с обеих сторон. Но при этом подогревает интерес к хоккею среди «колеблющихся». Судите сами, насколько эта история полезна или пагубна для отечественного хоккея.

Знарок не знает, в чем причина неудач, и не скрывает этого

Казалось, что еще после октябрьского поражения в Уфе от «заклятых друзей» из «Салавата Юлаева» судьба наставника «Ак Барса» Олега Знарка решена. Разговоры в прессе о том, что по возвращению домой будет решена судьба специалиста, лишь подтверждали то, чего болельщики ожидали давно. Однако дома, судя по всему, шанс наставнику был дан.

Олег Знарок, в свою очередь, принялся воспитывать хоккеистов, и к следующему матчу в Казани с «Нефтехимиком» вывел из состава Александра Радулова. И казалось, что ставка сыграла — команда уверено выиграла 5:2, а вернувшийся к следующему матчу Радулов с тех пор исправно набирал очки и буквально «горел» на льду.

Но дальше вновь все вернулось на свои места. Даже в вымученной победе над «Салаватом» ничто не говорило о том, что «Ак Барс» вышел из кризиса. Лидеров видно не было, и только юный Евсеев как мог тащил команду. Мы писали о том, что, несмотря на победу, ничем хорошим тот поединок не запомнился.

Дальше «Ак Барс» отправился в вояж, из которого привез два поражения. Сначала «Нефтехимик» по всем статьям перебегал «Ак Барс» на своей переполненной арене, вытянув овертайм за счет лучшей «физики». А потом «Торпедо» Игоря Ларионова играючи накидало в ворота Амира Мифтахова сразу четыре шайбы за первый период. Так что исход матча был предопределен еще к первому перерыву.

Растерянность Олега Знарка на пресс-конференциях заметить несложно. Складывается впечатление, что он сам совсем не понимает, как еще можно исправить ситуацию, и порой уже проговаривается. Специалист не скрывает, что не знает, в чем дело.

— В чем причина неудачных стартов? Не знаю, может разминку поменять надо, — признавался Знарок в Нижнем Новгороде.

Впрочем, пока Олег Знарок непотопляем и продолжает пользоваться доверием руководства «Ак Барса». С чем связано такое терпение у Марата Валиуллина и Наиля Маганова — неизвестно.

В основном тут сохранили прежний костяк российских хоккеистов. Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» — главное открытие осени в КХЛ

А вот в соседней с Казанью Уфе все с точностью до наоборот. В отличие от «Ак Барса», в «Салавате Юлаеве» не стали разбрасываться огромными суммами и зазывать в состав звезд предыдущего поколения. Вместо этого Ринат Баширов доверил команду бывшему помощнику Томи Лямси Виктору Козлову, который главным тренером в КХЛ еще не был. А комплектовали команду в Уфе точечно и без привычного упования на иностранный легион.

В основном тут сохранили прежний костяк российских хоккеистов, сохранив Панина, Кадейкина, Коледова, Науменкова и Кулемина.

В первую очередь тут усилили вратарскую линию двумя россиянами. Из Финляндии вернули Андрея Кареева, а возрастного Илью Ежова выдернули из Подмосковья. И обе ставки сыграли. А ведь казалось, что Ежов уже постепенно приближается к завершению карьеры в больших клубах.

В нападение взяли Евгения Тимкина из СКА, и на этом более-менее громкие приобретения заканчиваются. Хотя и пару иностранцев из АХЛ тоже подтянули. Это Райан Мерфи и Джошуа Хо-Сенг.

В одиннадцати последних матчах уфимцы проиграли лишь в трех, причем только в одном из них — в основное время. Так что очки «Салават» исправно набирает. Уфимцы играют в удовольствие и все у них получается. Складывается впечатление, что «Салават Юлаев» продолжает прошлый плей-офф, когда даже после скорого отъезда финнов команда продолжала играть на хорошем уровне, оставив приятное впечатление.

Виктор Козлов, судя по всему, не стал менять систему, которую выстроил Лямся, а просто продолжил его линию. Хоккеисты имеют много свободы для творчества, никакой тирании по отношению к ошибившимся нет. Отсюда и такая игра на кураже.

Сейчас «Салават Юлаев» делит первую строчку Восточной конференции с «Автомобилистом» (которую тоже возглавляет уфимец Николай Заварухин), набрав по 40 очков, и, пожалуй, эта команда — главное открытие осени, а возможно, и сезона.

