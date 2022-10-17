«Ак Барс» продолжает падение, Разин обиделся, а Пайгин едет в Омск: что происходило в КХЛ?

Главные события недели в Континентальной хоккейной лиге

Много скандалов и негатива случилось на прошедшей неделе в Континентальной хоккейной лиге. Казанский хоккей продолжает терпеть бедствие, а в другой точке КХЛ журналисты потеряли еще одного самобытного тренера Андрея Разина — наставник «Северстали» вновь оштрафован за критику судей и объявил о бойкоте. Что еще произошло в главной хоккейной лиге страны — в традиционном обзоре спортивной редакции «Реального времени».

«Ак Барс» в глубоком пике

Все глубже и глубже закапывается звездный «Ак Барс» этой осенью под руководством Олега Знарка и его штаба. Проиграв сначала «Магнитке», а потому и «Автомобилисту» казанцы проиграли уже пятую игру подряд. Не такого ждали от «Ак Барса» во время сенсационной летней трансферной кампании.

Нет, четвертая позиция на Востоке не катастрофична, Билялетдинов брал второй Кубок Гагарина вообще финишировав во второй половине восьмерки. Другое дело, что с креативом и реализацией большие проблемы.

И хотя после очередной игры с «Автомобилистом» Знарок изволил выражаться высокопарными, но давно заезженными фразами а-ля «сегодня видел команду, которая играла и билась до конца», но наполнение игры никого не впечатляет. А уж екатеринбургский клуб, обыгравший казанцев уже четвертый раз за месяц, — и подавно.

Дорогостоящий Вадим Шипачев как был статистом с капитанской нашивкой на льду, так им и остается, однако никаких кадровых решений не следует. Дмитрий Кагарлицкий и Станислав Галиев тоже ожидаемой пользы не приносят. Ну а Александр Радулов, который еще в сентябре оставался единственной боевой единицей, который более-менее оправдывал свое присутствие в составе «Ак Барса», становится все более блеклым. Уже не видно заряженности и того огня в глазах в каждом игровом моменте, когда «татарский дьявол» жил игрой, ругался с судьями, кошмарил соперника у бортов.

Разве что Артем Галимов за счет своего исполнительского мастерства продолжает радовать болельщиков шедеврами. Вот такой взрыв эмоций устроил он в домашнем матче с «Барысом».

Разговоры о скором увольнении Знарка слышны в Казани все сильнее, а камеры все чаще выхватывают Зинэтулу Билялетдинова на трибунах. Но у главного тренера другое видение происходящего. По его мнению, игра его команды выглядит все более уверенной, а результат должен прийти. В Казани не принято менять коней на переправе, тренеров практически никогда не увольняли по ходу сезона. Похоже, что и на этот раз тут будут давать шанс нынешнему тренерскому штабу до конца.

Разин больше не будет интересным

Куда менее прозаичная история развернулась вокруг другого тренера клуба КХЛ, Андрея Разина. Наставник «Северстали» вновь «попал на деньги» за критику судейства после матча против московского «Динамо». В микст-зоне он поставил под сомнение удаление за симуляцию Кирилла Пилипенко, и, как бы ни старался он обойти этот вопрос, журналистка все-таки раскрутила его на эмоции вокруг спорного эпизода.

За это выступление Разин получил дисквалификацию на одну игру и штраф в сумме 500 тысяч рублей.

Продолжил представление наставник «Северстали» и на послематчевой пресс-конференции, когда местный журналист задал вопрос о низком качестве игры в Москве.

«Почему мы плохо сыграли в большинстве сегодня? А вы точно нашу игру смотрели? Вы болельщик «Динамо»? Мне кажется, вы сегодня на хоккее не были. Вы не видели, сколько мы моментов создали? — заявил Андрей Разин.

Ответ получился хамоватым, но Знарок подобные выпады делает чуть ли не на каждой пресс-конференции и вряд ли за это КХЛ могла наказать специалиста рублем. За полтора месяца сезона Разин потерял уже 800 тысяч рублей, так как совсем недавно он отдал 300 тысяч за похожий случай.

Однако на этот раз Разин не выдержал и решил записать обращение к журналистам, где предупредил, что раз Континентальная лига не любит, когда тренер рассуждает о хоккее с журналистами, то отныне на пресс-конференциях он будет «скучным».

«Всем привет, сегодня узнал, что мне дали штраф в размере 500 тысяч рублей и дисквалифицировали на один матч. Хочу обратиться к журналистам и предупредить, что сейчас мои пресс-конференции будут неинтересными, не ждите от меня развернутых ответов. Куда деваться. Свои социальные сети я удалять не буду.

Дальше пошло некое обращение к некому Алексею. Кто-то решил, что он обращается к хоккейному журналисту Алексею Шевченко, который иронично освещает этот конфликт. Но большинство все-таки уверенно, что это обращение к главе судейского корпуса КХЛ Алексею Анисимову.

Так или иначе, к сожалению, мы потеряли еще одного яркого и действительно интересного персонажа в лиге. В КХЛ и так немного наставников, способных давать огня и не ограничиваться дежурными «спасибо ребятам, что старались». Возможно, лиге стоит пересмотреть свои подходы к наказаниям.

Зият Пайгин в «Авангарде». А может к Шарипзянову?

Сколько уже команд объехал пензенский татарин и воспитанник «Ак Барса» Зият Пайгин. Последний его заход в нижегородское «Торпедо» закончилось неоднозначно. С одной стороны, с приходом Игоря Ларионова атакующий защитник плотно присел в резерв и былого айстайма больше не получал. Позже одиозный наставник «Торпедо» объяснял это тем, что игрок не подходит под его игровую модель.

«Пайгин слишком медлителен при начале атаки, а у нас немного другой стиль хоккея», — заявлял Ларионов.

С другой стороны, хоккеиста забрал к себе богатый и амбициозный «Авангард», у которого куда больше возможностей, чем у Нижнего. Такое решение генерального менеджера омичей Алексея Волкова можно считать признанием заслуг Пайгина в его карьере. С защитником подписали контракт сразу на 3 года.

Следует отметить две детали. Зият Пайгин — это яркий представитель атакующего защитника, который не прочь мощно бросить от синей линии при розыгрыше большинства и не только. Однако для такого защитника в паре необходим такой же яркий представитель защитника «домоседа», который мог бы подчищать за Пайгиным в случае провала.

Напомним, что в составе «Авангарда» уже есть один татарин — нижнекамец Дамир Шарипзянов, который как-раз и является оборонительным хоккеистом, способным подчистить где надо, а при необходимости и лечь под шайбу. Согласитесь, было бы очень интересно посмотреть на «татарскую» пару защитников в «Авангарде»? Да, у них одинаковые позиции на льду, но этот вопрос решаем для универсалов. Есть все основания полагать, что они могли бы навести шороху и стать одной из самых мощных защитных линий в лиге.