Лидеров «Ак Барса» до сих пор не видно, а Евсеев и Алалыкин в огне. Что происходило в «Зеленом дерби»

Результат дерби решился в буллитной серии

На дворе ноябрь, а Казань и Уфа разменяли уже четвертое «Зеленое дерби» в сезоне. Несмотря на две уверенные победы ранее, на сей раз уфимцам пришлось несладко, командам даже не хватило 65 минут игрового времени. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги возможно самого упорного и мощного дерби осени и объясняет, почему Ежов — злой гений «Ак Барса», а молодые Евсеев с Алалыкиным — новые лидеры своих команд.

«Салават Юлаев» проиграл на льду, но выиграл в «медиавойне» Трольство Лукоянова вышло на славу

Соперничество в медиа поле между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» тянется уже не один год, и это только подогревает интерес к зеленому дерби. И на сей раз не обошлось без креатива.

Напомним, что после недавнего матча в рамках «Зеленого дерби» Артем Лукоянов жаловался, мол, у игроков «Салавата Юлаева» «у половины команды вес по 60 киллограммов. Его идешь бить, а он свернулся». Альметьевский воспитанник давно неровно дышит к Уфе. То ему «импортные» не угождали, то в прошлом плей-офф вместе с Глуховым кошмарил всю команду.

Впрочем, Уфа тоже не остается без ответа, и при объявлении состава на игру вывесила не номера игроков в соцсетях, а вес каждого хоккеиста. Оказалось, что самый минимальный вес в «Салавате» у Алалыкина (71 кг) и в команде вообще нет игроков с весом 60 килограмм. Кто дал непроверенную информацию Артему Лукоянову остается только гадать.

В общем, градус противостояния в онлайн-пространстве не снижается. Правда, на этот раз партию в одиночку разыграли эсэмэмщики «Салавата», а в «Ак Барсе» не нашлись, что ответить на уфимский креатив.

фото: https://vk.com/hcsalavat

Впрочем, после матча наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что команда на эти прения не отвлекается, а погружена только в подготовку к игре.

— Ребята готовятся в раздевалке к матчу. «Зеленое дерби» важно для клуба, болельщиков. Поэтому все серьезно готовятся, не отвлекаются.

Зато самого Лукоянова не было даже в составе на вчерашнюю встречу. Возможно, высказывания в прессе у него получаются лучше, чем приносить пользу на льду.



Молодые сделали результат в «Зеленом дерби». Евсеев и Алалыкин в огне

Кто перед началом сезона мог подумать, что 18-летний защитник «Ак Барса» Никита Евсеев будет начинать матч против «Салавата Юлаева» в первой паре обороны вместе с Вячеславом Войновым? Наверное, никто. Но молодой хоккеист прибавляет от матча к матчу, показывая все более качественную игру, отсюда и доверие тренерского штаба.

За последние три матча у Никиты три заброшенные шайбы, а в матче против «Нефтехимика» Евсеев и вовсе сделал дубль. Забросить две шайбы в одном матче 18-летнему защитнику на взрослом уровне — событие нетривиальное, и после «урожайного» 2019 года для молодежи «Ак Барса» подобных историй не случалось.

Возвращаясь ко сегодняшнему матчу, стоит отметить, что как-раз Никита Евсеев и стал ключевой фигурой в «Ак Барсе». В середине третьего периода казанская команда проигрывала 0:1 и отличная передача Артема Галимова не оставила шансов обороне «Салавата Юлаева», а Никите Евсееву оставалось лишь направить шайбу в пустой угол ворот.

Что касается молодых игроков «Салавата Юлаева», то в этой команде выделяется 21-летний нападающий Данил Алалыкин, который забивает в последних трех матчах, имея на своем счету 5 (3+2) очков в 23 матчах. К слову, начало сезона для молодого нападающего уфимцев не задалось. Алалыкин не забивал больше 20 матчей, но сейчас хоккеиста, что называется, прорвало.

В «Зеленом дерби» Алалыкин тоже забил. Этот гол похож на тот, что забил Евсеев. Все та же прекрасная передача на пятак от Данила Башкирова, а Алалыкину оставалось лишь не промахнуться и попасть в пустой угол ворот.

Стоит отметить, что у обеих команд есть молодые игроки, которые не бояться брать на себя лидерство, особенно в те моменты, когда у лидеров команды игра совсем не идет.

Радулов, Зарипов и Дыняк в составе, но в атаке все-равно «пусто»

Перед началом матча стало известно, что в состав казанской команды вернуться Данис Зарипов и Никита Дыняк. Последнего считают теневым лидером «Ак Барса», который может решить исход отдельно взятого эпизода, но, забегая вперед, хоккеист и вовсе был незаметен. Дыняк отличается своей скоростью и нацеленностью на ворота, но он не игрок топ-6, который может сотворить что-то нестандартное на льду.

Что касается Даниса Зарипова, то лидером команды или каким-то полезным игроком его точно не назовешь. Выше четвертого звена именитый хоккеист уже вряд-ли прыгнет и скорости у Зарипова совсем не осталось. За десять матчей текущего сезона Данис отдал всего две голевые передачи. Знарок пытается нажать на тот факт, будто он «помогает в раздевалке», но судя по последним результатам, с этим у него тоже выходило не важно.

В прошлом матче против ЦСКА (2:3) главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок вернул в обойму Александра Радулова, который был недоволен тем, что его сделали крайним во всех бедах команды. Хоккеист считается лучшим бомбардиром «Ак Барса», имея на своем счету 16 (8+8) в 25 матчах.

Тем не менее, что в матче с московскими армейцами, что в «Зеленом дерби» хоккеист не тянул на роль лидера, а лишь изредка был заметен у чужих ворот. К примеру, Александр реализовал буллит, который принес победу казанцам, но в течение игры Радулова совсем не было видно.

Так что перетряска звеньев прямо по ходу матча от Олега Знарка стала логичным решением. Александра Радулова вновь убрали от Шипачева подальше. После игры наставник «Ак Барса» на кураже и с некоторой долей самоуверенности заявлял, что все увидел и «сделал то, что считал нужным». Занятный разговор получился:

— По ходу игры вы поменяли звенья, снова развели Вадима Шипачева и Александра Радулова. В чем причина?

— Я видел, что не получается, поэтому мы постарались сразу решать проблему.

— Перестановок в звеньях очень много, что на вас даже не похоже.

— Понимаете, когда я вижу, что у команды что-то не получается, нужно что-то делать, чтобы получалось.

— А когда вы найдете сочетания?

— А вы хотели, чтобы я сегодня ничего не менял? Думаю, мы бы не добились победы сегодня. Я делаю так, как считаю нужным.

Любопытно, как по-разному ведет себя наставник «Ак Барса» после победных и проигранных матчей. Ответы с некоторой долей пафоса и высокомерия выглядят забавно, но тем не менее добавляют красок в послематчевые пресс-конференции. Одобряем, но советуем не зарываться — публика и журналисты в Казани злые, могут и сожрать за лишние представления.



фото: ak-bars.ru

Ежов — злой гений «Ак Барса»

Перед началом сезона многие переживали по поводу спорного решения пригласить в команду 35-летнего голкипера Илью Ежова. Считалось, что лучшие годы вратаря позади и при нем «Витязь» в основном пролетал мимо плей-офф, но в «Салавате» решили рискнуть и не прогадали.

Илья провел уже 14 матчей в составе уфимцев и его статистике позавидует каждый вратарь. 93,84% отраженных бросков при 1,75 коэффициенте надежности.

Выбор Виктора Козлова поставить именно Ежова на вчерашнюю встречу был не безосновательным. В прошедшем «Зеленом дерби» играл именно Илья и благодаря ему «Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом» (4:1).

И в этот раз Ежов не пропустил больше одной шайбы в основное время матча. Во вчерашней встрече вратарь отразил 24 броска из 25, имея на своем счету 96% отраженных бросков.

Что касается его визави — Тимура Билялова, то 27-летний голкипер имеет более скромные показатели. В 17 матчах на счету Тимура 91.84% отраженных бросков, голкипер пропускает в среднем 2.35 шайбы за игру. Стоит отметить, что Билялов так и не пропустил ни одного буллита в четвертом «Зеленом дерби». По эмоциям голкипера «Ак Барса» после последнего броска было видно, как он сильно хотел победить именно в этом противостоянии. «Горящие» игроки в таких матчах — то, что подкупает публику.



фото: ak-bars.ru

Сергей Писцов