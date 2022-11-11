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Сдача Херсона, признание независимости Татарстана, жалкая «черная пятница» / «Реальное время Live»

15:30, 11.11.2022 4 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Сдача Херсона, признание независимости Татарстана, жалкая «черная пятница» / «Реальное время Live»

Войска союзных сил покинули Херсон, что вызвало шквал негодования в российском обществе. В Верховную раду Украины внесли проект закона о признании независимости Татарстана от России. А главная распродажа года «черная пятница», которая проводится в западном мире с XIX века, а в России с 2013 года, как будто окончательно превратилась в фикцию. Как мы и обещали, «Реальное время» подготовило информацию о мерах поддержки семей мобилизованных во всех регионах России, публикуем эту информацию в виде таблицы. Эти и другие темы обсуждаем в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16:19
    сдача Херсона психологически тяжела
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  • Анонимно 16:50
    солдаты гибнут - народ не доволен, о жизнях военных заботятся - народ не доволен, тут вообще, честно говоря, не то время, чтобы обращать внимание на настроение народа. Правильно сделали с херсоном, жизнь военных в приоритете!
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  • Анонимно 16:53
    сегодня не черная пятница, а день холостяка. Черная пятница в конце ноября, хотя куча брендов объявили уже о своих скидках и приурочили свои акции к ЧП
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    Анонимно 17:55
    да все уже давно перемешалось у всех в головах, даже у маркетологов)))
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