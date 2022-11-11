Сдача Херсона, признание независимости Татарстана, жалкая «черная пятница» / «Реальное время Live»
Войска союзных сил покинули Херсон, что вызвало шквал негодования в российском обществе. В Верховную раду Украины внесли проект закона о признании независимости Татарстана от России. А главная распродажа года «черная пятница», которая проводится в западном мире с XIX века, а в России с 2013 года, как будто окончательно превратилась в фикцию. Как мы и обещали, «Реальное время» подготовило информацию о мерах поддержки семей мобилизованных во всех регионах России, публикуем эту информацию в виде таблицы. Эти и другие темы обсуждаем в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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