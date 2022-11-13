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Видеоопрос: «Справедливо лишать свободы на 9 лет за уничтожение краснокнижных растений?»

00:00, 13.11.2022
Видеоопрос: «Справедливо лишать свободы на 9 лет за уничтожение краснокнижных растений?»
Фото: © unsplash.com

В России предлагают наказывать лишением свободы до 9 лет за сбор и уничтожение особо ценных растений, внесенных в Красную книгу. Так что тем, кто отправляется в лес, лучше изучить издание, чтобы ненароком не сорвать, например, ятрышник или эверсманию и не сесть за эту в тюрьму. Кроме отсидки виновнику грозит и серьезный штраф до 1 миллиона рублей. Соответствующий законопроект внесли на этой неделе в Госдуму. Первый зампред Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров надеется, что это отрезвит желающих нажиться на редких деревьях и цветах: «Если с браконьерством в отношении животных у людей срабатывает защитный механизм — в голове возникает мысль, что они нарушают закон, то с растениями сложнее: максимум привлечь могут за вырубку леса, а цветы так и вовсе можно рвать как будто любые. Поправки в УК изменят ситуацию».

— За незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России, предлагают наказывать до 9 лет заключения. Как вы считаете, это адекватная мера? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
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