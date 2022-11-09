За уничтожение ресурсов, занесенных в Красную книгу, предложили лишать свободы на 9 лет — это много или мало?

В Государственную Думу внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами. Санкция предусматривает от 6 до 9 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Законопроект инициировали группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от «Единой России», рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству, один из авторов инициативы Павел Крашенинников. Они предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 260.1 «Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Павел Крашенинников объяснил, что таким образом планируется унифицировать в России подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира, пишет ТАСС.

9 лет — это:

Больше десятой части всей жизни — ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 70,06 года.

— ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 70,06 года. 54 минимальных срока лишения свободы — по УК России он составляет 2 месяца.

— по УК России он составляет 2 месяца. Больше трети максимального срока лишения свободы — УК России он установлен в 25 лет.

— УК России он установлен в 25 лет. Средняя продолжительность жизни снегиря — эта птица живет в среднем 8-10 лет.

— эта птица живет в среднем 8-10 лет. Три четверти жизни голубя — он живет в среднем 12 лет.

— он живет в среднем 12 лет. Меньше половины средней продолжительности жизни цапли — она составляет 19 лет.

— она составляет 19 лет. Время, которое житель России тратит на получение основного общего образования, — для получения аттестата надо окончить 9 классов.

— для получения аттестата надо окончить 9 классов. Срок, необходимый жителю Владимирской области на накопление на покупку новой машины .

. Срок, который требуется жителю Чувашии, чтобы накопить на покупку квартиры, — 9,1 года.

— 9,1 года. Срок, который получила в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков — кроме 9 лет лишения свободы суд назначил ей 1 миллион штрафа.

— кроме 9 лет лишения свободы суд назначил ей 1 миллион штрафа. Срок лишения свободы, предусмотренный ч. 3.1 статьи 285.1 УК РФ, — за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.



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Татьяна Демина