«Сын говорил: призовут, пойду не раздумывая» — как Татарстан помогает солдатам в СВО

Фото: предоставлено Рифхатом Каримуллином (справа)

С самого начала спецоперации в Татарстане развернули масштабную гуманитарную деятельность, поддержать добровольцев и призванных бойцов старается и население республики. Когда была объявлена частичная мобилизация, Духовное управление мусульман РТ вышло с инициативой собрать средства в поддержку мобилизованных солдат и тех, кто уже участвует в СВО. Как выяснило «Реальное время», на сегодня, благодаря усилиям районных мухтасибатов, собрано более 6,8 млн рублей. Самый весомый вклад внесли мусульмане из Нурлатского района — местным мечетям удалось собрать более 700 тысяч рублей. Большую денежную помощь солдатам оказали и мусульмане Рыбно-Слободского района — почти 600 тысяч. «Собирали всем миром, ведь это для татарстанских ребят! И из наших районов и деревень мужчины ушли на передовую», — говорят сельчане.



«Кто, если не мы»



Рифхат Каримуллин с супругой — жители деревни Тавларово Рыбно-Слободского района. Недавно чета проводила сына Ришата, мобилизованного в зону СВО. Глава семейства работает в селе мастером по дереву, жена — фельдшер, у старшей дочери — уже семья, а сын еще не успел завести свою.

После школы Ришат окончил техникум по направлению «экономика и бухгалтерский учет», но по специальности не работал. Ушел в армию и служил в воинской части в Елани Свердловской области. «Кстати, во время Великой Отечественной войны эта часть освобождала* Лисичанск, который сейчас под шефством Татарстана. История повторяется», говорит отец парня. Вернувшись из армии, Ришат уехал в Казань, работал в строительной организации, на производстве. Снимал квартиру и продолжал навещать родителей в деревне.

— Сын Ришат у нас очень спокойный и малоразговорчивый. Услышав о начале частичной мобилизации, мы сразу подумали, что ему придет повестка. Он и сам этого ждал. Говорил: если призовут, пойду не раздумывая, — рассказывает Рифхат.

Мобилизованный солдат из Татарстана Ришат Каримуллин с сестрой и ее детьми.

Повестка пришла 22 октября. Ришата дома не было, но ему позвонили из сельсовета, и молодой человек пообещал приехать. Так и сделал. В этот же день председатель сельсовета вручил ему повестку. В воскресенье семья успела собрать парню только все самое необходимое, а в понедельник его уже увезли в район и дальше в пункт размещения мобилизованных на «Казань Экспо».

— Сын звонит нам каждый день. В выходные мы сами ездим к нему. Рассказывает, что всем необходимым их обеспечивают. Видимо, только в начале мобилизации были какие-то проблемы, а сейчас система налажена. Режим как в армии: подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера. Подготовка серьезная. Его определили в мотопехоту, он второй номер пулеметного расчета. Кормят очень хорошо. Он даже отказывается от еды, которую мы ему привозим, говорит — всего достаточно. Предлагаем поделиться с сослуживцами, а он отвечает, что и у них еды хватает, им родственники привозят. Но не можем же мы с пустыми руками приехать. Мать хоть к чаю, но приготовит что-нибудь вкусненькое. Сколько бы ему ни было лет, он для нас ребенок. Жена переживает, плачет. А сын не любит сентиментальности. Требует не раскисать. Ришат вот уже 17 дней как в «Казань Экспо». Пока он близко, нам относительно спокойно. Вот когда он уедет в зону СВО, будет труднее.

По словам родителей, у самого Ришата настрой боевой, с самого начала спецоперации. «Кто, если не мы, говорит он. И я его в этом полностью поддерживаю. Я сам был десятым ребенком у родителей, из десяти детей четверо — мальчики, и каждый из нас служил в армии. А наш отец Сагит прошел Великую Отечественную войну, был тяжело ранен, перенес семь операций, а потом вернулся и нас поднял. Как может быть иначе. Если ты мужчина, защищай Родину», убежден Рифхат.

«Режим как в армии: подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера. Кормят очень хорошо», рассказал Рифхат Каримуллин. Фото: president.tatarstan.ru

«Ты бы знала, мама, сколько раз мы перестреливались в таких посадках»

Сын Маулии Ибрагимовой из поселка Ключи Нурлатского района тоже отправился в зону спецоперации, добровольцем. У овдовевшей семь лет назад женщины четверо детей.

— Двое младших детей еще живут со мной, дочке 20 лет, младшему сыну — 18. Оба моих старших сына отслужили в армии, 10 лет назад.

Старший сын Рустам после окончания школы начал работать на Нурлатском сахарном заводе, потом пошел в армию, отслужил полтора года моряком. Службу нес в Архангельской области в Северодвинске. Когда вернулся, снова устроился на завод. Но потом захотел выучиться на проводника. «Когда мы ходили пасти скот, он всегда подолгу наблюдал за поездами, махал им рукой. Любил смотреть на поезда и на машины, которые ездят на дальние расстояния. Дальнобойщиком он не стал, а вот проводником проработал 5 лет», рассказывает Маулия. А в феврале этого года, с началом спецоперации, Рустам сообщил матери, что решил поехать на Украину.

— Я-то думала, он шутит. «Что ты такое надумал, сынок», говорю. Но нет, все оказалось серьезно. Через несколько дней принес бумаги. Только мать поймет, в каком я была состоянии. На меня будто ушат горячей воды вылили. Сколько я плакала, переживала, уговаривала. Но сын был тверд в своем намерении. И вот, в день его рождения, 16 июня, мы проводили его на службу.

Рустам Ибрагимов с матерью. Фото: предоставлено Маулией Ибрагимовой.

Сначала были сборы в Ульяновске, потом, 22 июня, Рустама в числе других добровольцев отправили в Москву. Парень позвонил матери вечером того дня, рассказал, что они стоят около Иваново, а потом звонок оборвался, и лишь через 12 дней сын смог снова выйти на связь.

— За все время службы в Украине мы разговаривали всего пару раз, и то по 2 минуты. Он не рассказывал ни о том, где сейчас находится, ни как живет, ни как проходит его служба — ничего. Просто говорил: «Мама, нельзя» и точка.

Рустам подписал контракт на 3 месяца и через 3 месяца вернулся домой. Маулия спрашивала сына — не жалеет ли он о своем выборе. Но тот отвечал с уверенностью, что нет. В начале октября парень во второй раз отправился в Ульяновск к месту сборов. В дороге, когда ехали мимо лесной посадки, у него с матерью произошел такой разговор:

—Ты бы знала, мама, сколько раз мы перестреливались с врагом в таких посадках, сколько километров стрельбы.



— И даже после этого ты хочешь вернуться?



— Да, хочу.

У Рустама есть жена и сын. Как и мать, братья и сестра, они ждут его возвращения домой и каждый день молятся, чтобы тот вернулся живым и здоровым.

Рустам Ибрагимов. Фото: предоставлено Маулией Ибрагимовой.

«Там ведь наши солдаты, чьи-то сыновья, мужья, внуки»

За татарстанских ребят, отправившихся на спецоперацию, переживают не только их близкие, но и односельчане. Многие стараются поддержать мобилизованных и добровольцев и словом, и делом. С идеей помочь солдатам выступило Духовное управление мусульман Татарстана. Муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин объявил о начале сбора средств.

Эту инициативу поддержали во всех районах республики и Нурлатский район, откуда уехал служить Рустам Ибрагимов, сын Маулии, не остался в стороне от этого благого дела. Нурлатский мухтасибат внес самый весомый вклад, им удалось собрать 700 тысяч рублей в общую копилку.

— Мы объявили о сборе в день праздника Маулид 20 октября. Объяснили людям, почему это необходимо. Там ведь наши солдаты. Наши родственники, чьи-то сыновья, мужья, внуки. Надо помочь, — рассказал бывший имам-мухтасиб Нурлатского района Наиль хазрат Абулханов, сейчас он имам-мухтасиб Лаишевского района, — Мы общими силами приступили к этой работе. Имам каждой мечети сам заходил в каждый дом в своей деревне и разговаривал с людьми.

Нурлат — многонациональный район. Помочь в итоге захотели не только татары, но и представители других национальностей. Садака приносили и русские, и чуваши, рассказали в мухтасибате.

— Я живу в поселке Ключи уже 32 года. Сейчас мне уже 75. Несмотря на это, я своими ногами ходил по всем домам и просил помощи, — рассказал Якуб хазрат Саляхутдинов, председатель совета аксакалов Нурлатского района, имам мечети в Ключах, — Каждый дал столько, сколько смог. В независимости от национальности и вероисповедания. Никто не высказывался против. Солдаты же все свои, родные.

«Сейчас мне уже 75. Несмотря на это, я ходил по всем домам и просил помощи», — рассказал Якуб хазрат Саляхутдинов. Фото: предоставлено Нурлатским мухтасибатом.

Всего в поселке проживает 87 семей, и пятерых ребят уже проводили в зону СВО, из них три чувашина и двое татар. “Мы уже направили собранные деньги в мухтасибат, но сбор продолжается и сейчас. Вот вчера принесли тысячу и сегодня занесли столько же. Соберется сумма побольше и мы снова направим ее в фонд помощи», говорит Якуб-хазрат.

«На призыв помочь татарстанским солдатам народ откликнулся с готовностью»

Не остались в стороне от благого дела и в Рыбно-Слободском районе, местный мухтасибат собрал около 600 тысяч рублей в помощь мобилизованным и добровольцам. Причем эту сумму собрали всего за несколько дней. Как только ДУМ РТ и главный муфтий республики объявили о сборе средств, в районе сразу приступили к работе. Разместили объявления, провели собрание имамов с участием главы района, встречи с 46 общинами мечетей, привлекли к организации помощи местный союз мусульманок.

— Мой помощник Илхам хазрат прошел своими ногами все общины мечетей за один день, поговорил с каждым. Посильную помощь оказало и объединение женщин-мусульманок. В результате всего за 3 дня удалось собрать приличную сумму — 561 510 рублей, — рассказал Имам-мухтасиб Рыбно-Слободского района Рамазан хазрат Хисаметдинов.

Из села Тавларово Рыбно-Слободского района, кроме Ришата Каримуллина, был мобилизован еще один молодой неженатый парень, Раиф Заляев.

— Он вернулся из армии только этим летом, в начале частичной мобилизасии снова получил повестку, прошел подготовку на «Казань Экспо» и сейчас уже проходит службу в зоне СВО, — рассказал заместитель мухтасиба Рыбно-Слободского района по социальным вопросам и благотворительности, имам мечети села Тавларово Ильхам хазрат Хабибрахманов.

Фото: предоставлено Рыбно-Слободским мухтасибатом

И Ришату, и Раифу мухтасибат сразу же оказал материальную помощь: собрали каждому по 25 тысяч рублей. «И на призыв собрать средства на помощь татарстанским солдатам народ откликнулся с готовностью. За несколько дней собралась большая сумма. Все подключились к работе», — сообщил имам и отметил нескольких меценатов.

Это Фарит хазрат Хуснутдинов, имам мечети Новый Арыш, и его супруга Замзамия ханум, они внесли 38 тысяч рублей от общины. Супруга бывшего имама Ляля абыстай смогла собрать 39 тысяч со своего прихода. Имам мечети деревни Тулуш принес 35 тысяч. Низаметдин хазрат со своей общины деревни Кугарчен собрал 38 700 рублей. Всего в мухтасибате 46 приходов. И Союз мусульманок района существенно помог, его представители, Иделия ханым и Рушания ханым, принесли в общую копилку 36 тысяч рублей садаки. «Не хочется выделять только отдельные села и приходы. Каждому огромное спасибо!» — говорит Ильхам хазрат.

Халяльные продукты, теплые вещи и консультации

Как сообщили «Реальному времени» в Духовном управлении мусульман Татарстана, уже в первые дни СВО была развернута обширная гуманитарная деятельность. Помощь добровольцам, мобилизованным и их семьям оказывали по самым разным направлениям.

Шариатская консультация по вопросам мобилизации и религиозной практики в военно-полевых условиях

Совет улемов ДУМ РТ составил методические рекомендации по исполнению основ ислама для мобилизованных мусульман. С мобилизованными мусульманами в пунктах сбора солдат встречался муфтий Камиль хазрат Самигуллин и ученый секретарь совета улемов ДУМ РТ Рустам хазрат Нургалиев. Кроме того, за пунктами сбора солдат закреплены четыре постоянных имама для проведения намазов и работы с призывниками. Кол-центр ДУМ РТ принимает от солдат и их близких, а также потенциальных призывников звонки по бесплатной горячей линии: 8 (800) 222-76-67.

Сбор средств в поддержку бойцов из Татарстана, участвующих в СВО

Шефская помощь от ДУМ РТ мобилизованным солдатам в первую очередь предполагает отправку в зону СВО халяльного продовольствия: тушенки, казылыка, армейских сухих пайков. По возможности, в зависимости от объема собранных средств, будут также закуплены термобелье, шерстные носки, аптечки и перчатки. Сбор средств осуществляет Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ. На реквизиты поступило более 7 млн рублей. Внести свой вклад может каждый желающий.

Молельные комнаты в пунктах сбора мобилизованных солдат в Казани

В МВЦ «Казан Экспо», в танковом училище и на танковом полигоне Казани организованы молельные комнаты с религиозной литературой для практикующих мусульман.

Издание сборников молитв в карманном формате для мобилизованных солдат, тираж — 25 тысяч экземпляров

Книжки легко умещаются в ладони, а значит бойцы смогут всегда иметь их при себе и воспользоваться в трудную минуту в местах проведения СВО. В карманной книжке собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха, против врагов и др. Кроме того, солдатам будет передано еще одно издание в малом формате — «Авыр вакытларда укыла торган догалар» («Дуа, читаемые в сложных жизненных ситуациях») на татарском языке.

В карманной книжке собраны молитвы для защиты, от тревоги и страха, против врагов и др. Фото: vk.com/dumrt

Организация халяльного питания в пунктах сбора мобилизованных солдат в Казани для мусульман

В МВЦ «Казань Экспо», в танковом училище и на танковом полигоне организуется отдельное халяльное питание для мусульман. Халяльным питанием охвачены практикующие мусульмане, посещающие молельные комнаты в пунктах сбора мобилизованных солдат.

Организация чатов в мессенджере WhatsApp для мобилизованных мусульман и их близких

Специальные чаты в мессенджере WhatsApp для мобилизованных мусульман из Татарстана и их близких позволяют быть на связи с ними, доводить до них важную информацию, давать шариатскую консультацию и духовную поддержку. Помимо солдат и их родных, в этих двух чатах состоят имамы ДУМ РТ, делегированные на работу с мобилизованными единоверцами, и специалисты отдела по вопросам Шариата ДУМ РТ.

Закрепление имамов для работы с призывниками в местах сбора мобилизованных солдат в Казани

В пунктах сбора солдат в Казани закреплены четыре имама для работы, консультации и духовной поддержки мобилизованных мусульман.

Гуманитарная помощь беженцам из Донбасса

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ дважды в текущем году оказал гуманитарную помощь находящимся в пунктах временного размещения в г. Казани и других городах Татарстана. Беженцы были обеспечены предметами личной гигиены и бытовой химией общим весом 310 кг, а 167 детей беженцев получили ранцы и школьные принадлежности. Подавляющую часть беженцев, находящихся в пунктах временного размещения Республики Татарстан (на момент оказания помощи), составляли жители города Мариуполя и близлежащих поселений.

Первая партия гуманитарной помощи в основном состоит из 7 848 банок халяльной тушенки. Фото: vk.com/dumrt

В ДУМ РТ нашему изданию также сообщили, что часть гуманитарной помощи для солдат из Татарстана, призванных в зону СВО, отгружена на танковый полигон Казани. Груз общим весом 2,5 тонны приняли солдаты-мусульмане. Первая партия гуманитарной помощи в основном состоит из 7 848 банок халяльной тушенки, из них 7 056 штук закупил Фонд «Закят», остальное — передали мухтасибаты Арского района, а также Вахитовского и Приволжского районов Казани. Кроме того, в гуманитарный груз вошли 30 матрацев и 30 комплектов термобелья.

— Сейчас мы мониторим возможности рынка и запросы солдат для окончательного формирования позиций для закупок. Для нас главное — целесообразно и эффективно расходовать собранные средства для того, чтобы помощь максимально адресно попала в руки татарстанским солдатам, — подчеркнули в беседе с «Реальным временем» в ДУМ РТ.

*Воинская часть 31612 Свердловской области — 473-й ОУЦ — окружной центр подготовки младших специалистов для мотострелковых войск, носит наименование Лисичанского Краснознаменного. Находится в Свердловской области, в поселке Порошино. Ранее часть располагалась в Елани, была основана в годы Великой Отечественной войны, на тот момент — в качестве стрелковой дивизии. Позднее ее перебросили в Смоленскую область, где она участвовала в освобождении городка Велиж. А осенью 1943 года дивизия освободила Лисичанск, за что и получила соответствующее наименование.