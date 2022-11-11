День в истории: закончилась Первая мировая война, Андерсен издал «Гадкого утенка»

Фото: Maurice Pillard Verneuil/wikipedia.org/Общественное достояние

Сегодня, 11 ноября, в мире — День качества, День шопинга и День энергосбережения, в России профессиональный праздник отмечают экономисты и работники восстановительного поезда. 11 ноября в Татарстане появилась Торгово-промышленная палата, в России открылась первая пассажирская железная дорога Петербург — Царское Село, в Дании впервые опубликовали сказку Ханса Кристиана Андерсена «Гадкий утенок», во Франции заключили Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне. Родились: писатель Рустем Кутуй, поэт Лябиб Лерон, возлюбленная Маяковского Лиля Брик. Умерли: актер Хаким Салимжанов, зоолог и путешественник Альфред Брем, основоположник российской нейрохирургии Николай Бурденко. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Вступай в ТПП!

11 ноября 1936 года в Казани родился писатель Рустем Кутуй. Первую книгу рассказов на русском языке «Мальчишки» он выпустил в 1961 году, в следующем году вышел поэтический сборник «Я иду по земле». Кутуя переводили на английский, немецкий, польский, французский, испанский и другие языки, он и сам проявил себя как мастер художественного перевода, занимаясь творчеством Сибгата Хакима, Салиха Баттала, Аделя Кутуя, Амирхана Еники.

Фото: Tatarstan.ru

11 ноября 1961 года в деревне Тюрюш Муслюмовского района родился поэт Лябиб Лерон. Сначала он назывался Ленарисом, после развода с женой отец назвал его Лемоном, позже писатель взял псевдоним. В детстве поэт собирал фольклор, писал стихи, рассказы и сказки. По образованию — журналист. В юности носил длинные волосы и джинсы. Лерон 22 года служил редактором в журнале «Салават күпер», также работал в Литературном фонде РТ, журнале «Казан утлары», газете «Шәһри Казан», а в 2013 году возглавил журнал «Безнең мирас». Известен в первую очередь как детский писатель — первую книгу «Яңгырның ял көне» («Выходной у дождичка») выпустил в 1988 году. В 2019 году как самовыдвиженец выставил свою кандидатуру в депутаты Государственного совета, заняв второе место.



11 ноября 1981 года умер актер Хаким Салимжанов. В 1926—1964 годы работал в Татарском театре, учившись у одного из основателей татарского театра Габдулла Кариева. Он играл разноплановых персонажей, от Павла Корчагина и Яго до Исмагила в «Галиябану», которую поставил как режиссер. Его сын — главный режиссер Камаловского театра Марсель Салимжанов.

Фото: rt.rbc.ru

11 ноября 1992 года Минюст Татарстана зарегистрировал Торгово-промышленную палату как общественную, независимую, некоммерческую организацию. У ТПП есть представительство в Нижнекамске, свои союзы ТПП есть в Альметьевске и Набережных Челнах. Первыми членами организации стали «Теплоконтроль», КАМАЗ, Казанский авиационный завод, Медико-инструментальный завод. Палату возглавляет Шамиль Агеев.

11 ноября 2019 года в Казанском высшем танковом училище состоялась церемония открытия памятника Михаилу Калашникову. Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения конструктора оружия. Памятник представляет из себя бюст изобретателя с автоматом в руках высотой около четырех метров, он сделан из литьевого гранита и окрашен под бронзу. Создал монумент народный художник России Салават Щербаков в рамках проекта «Аллея российской славы».



Фото: Максим Платонов

11 ноября 2021 года «Реальное время» сообщило, что не позднее 2026 года в России будет введен углеродный налог. У Татарстана есть 3 года, чтобы подготовиться к декарбонизации предприятий-экспортеров. Сегодня неизбежность низкоуглеродного энергоперехода предрекали спикеры открывшейся в Казани Всероссийской практической конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на «рынки будущего».



На «железке» до Павловска

11 ноября 1821 года в Москве родился Федор Достоевский. Учился он в Инженерном училище в Санкт-Петербурге, служил в Санкт-Петербургской инженерной команде, вскоре вышел в отставку и посвятил себя литературе, опубликовав повесть «Бедные люди». 22 декабря 1849 года Достоевского приговорили к казни по «делу Петрашевского», но в последний момент приговор заменили на каторжные работы. Книги Достоевского экранизировались и инсценировались в театре, по ним ставили балеты и оперы.



11 ноября 1837 года торжественно открылась первая в России железная дорога — от Санкт-Петербурга до Павловска. Так началось возведение сети железных дорог в стране. До Павловска стройка началась 1 мая 1836 года. Состав состоял из восьми вагонов и трехосного паровоза, построенного на заводе Стефенсона в Англии. В составе поезда были вагоны четырех классов.

Фото: wikipedia.org

Подписали на станции Ретонд

11 ноября 1843 года в печати появилась сказка Ханса Кристиана Андерсена «Гадкий утенок». Есть мнение, что это автобиография: пустырь, где было утиное гнездо, — это его родной город Оденсе, а птичий двор, где клевали и травили неказистого птенца, — столица Дании. Дом, в котором жила старушка с курицей и котом, якобы принадлежал знакомой семье, принявшей писателя.



11 ноября 1918 года во Франции на станции Ретонд в Компьенском лесу представители Германии и стран Антанты заключили мирное соглашение. Так закончилась Первая мировая война. Немцы должны были в течение двух недель освободить оккупированные территории, установить на правом берегу Рейна нейтральную зону, передать союзникам орудия и транспорт и освободить всех пленных. Должны были отменить Брест-Литовский и Бухарестский мирные договоры. Впрочем, окончательные условия мирного договора были определены на Парижской мирной конференции в Версальском дворце 28 июня 1919 года.

