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Суд над «казанским стрелком», Собчак и Челны, Путин о пособии семьям с детьми / «Реальное время Live»

15:00, 09.11.2022 7 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Суд над «казанским стрелком», Собчак и Челны, Путин о пособии семьям с детьми / «Реальное время Live»

Добралось до суда 325-томное дело напавшего с оружием на школу №175 в Казани «стрелка» Ильназа Галявиева — здание суда пришлось эвакуировать из-за угрозы минирования. Тем временем Ксения Собчак атаковала мэра Челнов и Минздрав Татарстана за грязный туалет, побитый пол и приклеенный выключатель в городской больнице. Кроме того, Владимир Путин обсудил с членами правительства появление в России единого федерального пособия семьям с детьми. Эти и другие темы обсуждаем в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 15:31
    опять видео с сюжетом чего изволите.
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    Анонимно 16:16
    и что?
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    Анонимно 18:19
    Все хорошо
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  • Анонимно 16:16
    в поликлиниках не обязательно в туалет ходить, это не стационар. Так что можно и потерпеть, пока больница строится.
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    Анонимно 16:24
    страна терпил
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  • Анонимно 16:24
    Сергей, в 2 раза повысили МРОТ, вы думаете это мера поддержки?! Нет! Это сделано с целью больше содрать с предпринимателей налогов и взносов, остальным просто повезло, что не предприниматели
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    Анонимно 18:19
    Каждый имеет право свою точку зрения
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