Суд над «казанским стрелком», Собчак и Челны, Путин о пособии семьям с детьми / «Реальное время Live»
Добралось до суда 325-томное дело напавшего с оружием на школу №175 в Казани «стрелка» Ильназа Галявиева — здание суда пришлось эвакуировать из-за угрозы минирования. Тем временем Ксения Собчак атаковала мэра Челнов и Минздрав Татарстана за грязный туалет, побитый пол и приклеенный выключатель в городской больнице. Кроме того, Владимир Путин обсудил с членами правительства появление в России единого федерального пособия семьям с детьми. Эти и другие темы обсуждаем в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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