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КГМУ отправил гуманитарную помощь на Донбасс

22:19, 07.11.2022
КГМУ отправил гуманитарную помощь на Донбасс
Фото: скриншот видео "Реального времени"

Казанский государственный медицинский университет отправил гуманитарный груз для медперсонала, военных и их семей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Студенты и преподаватели вуза месяц собирали груз вместе со штабом #МыВместе:
медикаменты и средства гигиены для медиков, а также предметы первой необходимости, продовольственные и хозяйственные товары.

Видео: Камиль Исмаилов
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