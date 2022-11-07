КГМУ отправил гуманитарную помощь на Донбасс
Казанский государственный медицинский университет отправил гуманитарный груз для медперсонала, военных и их семей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Студенты и преподаватели вуза месяц собирали груз вместе со штабом #МыВместе:
медикаменты и средства гигиены для медиков, а также предметы первой необходимости, продовольственные и хозяйственные товары.
Видео: Камиль ИсмаиловОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым