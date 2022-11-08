Великолепная тройка: нефтехимики участвуют в чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На этой неделе в Екатеринбурге собрались представители самых высокотехнологичных профессий из больше чем 20 крупнейших российских корпораций и компаний, а также конкурсанты из девяти зарубежных стран. С 7 по 11 ноября в столице Урала проходит Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек». СИБУР и «Нижнекамскнефтехим» на чемпионате представляют трое нефтехимиков.

«Этот год стал для меня дебютным»



Наталья Магазова, Лейсан Гиниятова и Евгений Борисов — вот имена тех, кто представляет «Нижнекамскнефтехим» на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек». Для нефтехимиков — это дебют.



Наталье Магазовой 34 года. Она ведущий инженер группы по экологическому менеджменту и мониторингу, компетенция — «Охрана окружающей среды». На предприятии девушка работает 12 лет. До этого в конкурсах профмастерства не участвовала.



— Этот год стал для меня дебютным: испытала свои силы и в AtomSkills — участвовала вне зачета, и в PetroChemSkills — заняла 3-е место. Впереди новая цель: достойно выступить на Международном чемпионате «Хайтек». Из всех трех чемпионатов самым сложным, наверное, будет Хайтек. В этом году каждый из шести модулей разрабатывает определенный холдинг или корпорация, работники которых участвуют в чемпионате. Нас уже предупредили: будет сложно, но очень интересно, — отмечает Наталья.



По ее словам, в чемпионатах профмастерства она принимает участие, чтобы стать лучше, увидеть свои сильные и слабые стороны, понять, к чему нужно стремиться.



Наталья Магазова, Лейсан Гиниятова и Евгений Борисов — вот имена те, кто представляет «Нижнекамскнефтехим»

— Мне нравится делиться своими знаниями и опытом с молодым поколением — детсадовцами, школьниками, студентами. После окончания учебы я даже преподавала в колледже нефтехимии и нефтепереработки: рассказывала ребятам, как проходят технологические процессы, как работают разные установки и аппараты. Сейчас мы с коллегами проводим экоуроки в детских садах и школах — учим детей беречь природу. Может, после участия в чемпионатах, снова займусь подготовкой молодых нефтехимиков — стану наставником, — уверяет она.



Ну а пока все мысли Натальи о предстоящем «Хайтеке».



— Очень волнуюсь! Рада, что мои близкие меня поддерживают и придают сил. Особенно муж — он мой главный учитель и критик. Он у меня тоже нефтехимик, работает в службе главного технолога. Точно знаю, что дома за меня будут держать кулачки супруг и дети, а на работе — любимые коллеги, — подчеркивает Наталья.



«Задания «Хайтека» отличаются: они сложнее»



Лейсан Гиниятовой в этом году исполнилось 35 лет. На «Нижнекамскнефтехиме» она работает экспертом отдела по надзору и профилактике охраны труда. Участвует в компетенции «Охрана труда».



— Когда-то давно, лет 10 назад, я участвовала в конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» среди лаборантов газоспасательного отряда и заняла 1-е место. Весной этого года заняла 2-е место на кластерном чемпионате в компетенции «Охрана труда». На PetroChemSkills-2022 стала шестой. Задания «Хайтека» отличаются от модулей других соревнований: они сложнее. Но тем интереснее! — заверяет Лейсан.



По мнению девушки, участие в любом чемпионате дает возможность проявить себя, накопить новые знания, соревноваться с коллегами с разных предприятий со всей страны.



— С волнением перед чемпионатами я справляюсь, погружаясь в чтение технической литературы. На состязаниях часто встречаются вопросы, максимально правильно и подробно ответить на которые можно, только если изучал нормативные документы. А готовлюсь я обычно дома по вечерам: сначала помогаю детям сделать уроки, а потом, уложив их спать, сажусь за свои учебники. Чем побалую себя, если займу призовое место? Еще не думала: все мысли только о чемпионате, — рассказывает Лейсан.



«В планах — расти и развиваться»

Евгений Борисов — еще один участник международного чемпионата «Хайтек». На предприятии трудится электрогазосварщиком цеха 6603 центра по ремонту оборудования. Представляет НКНХ в компетенции «Сварочные технологии».



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— Впервые в чемпионате профмастерства я участвовал в 2015 году — занял 4-е место. В этом году мне снова предложили защищать честь родного предприятия, уже на PetroChemSkills. Я набрал 70,26 балла из 100 возможных и занял 3-е место. На «Хайтеке», надеюсь, тоже не подкачаю, — говорит он.



Евгений признается, что участие в таких чемпионатах — отличная возможность проверить свои навыки, шанс проявить себя на новом уровне, показать другим, на что способен.



— В принципе, все те задания, которые готовят для нас организаторы соревнований, несложные — обычная, повседневная моя работа. А если во время подготовки к чемпионату чего-то не понимаю, обращаюсь к своему эксперту: он всегда все подробно объясняет. В планах — расти и развиваться. Обязательно продолжу участвовать в чемпионатах профессионального мастерства и в следующем году, — подытожил Евгений.



