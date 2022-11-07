Русские немцы во время СВО: глава Немецкого дома в Татарстане / «Реальное время Live»
«Некоторые недоумки из наших рядов — российских немцев и российских лютеран — и в эти страшные мгновения, когда отважные российские воины ценой немалого числа собственных жизней буквально вырывают украинский народ из жестоких лап нацистского зверья, освобождают его от нацистского ига, называют российскую армию «оккупационной» и «бесчеловечной». Такой бред являет собой гнусную смесь тупости и подлости», — утверждает Виктор Диц, глава Немецкого дома Республики Татарстан. Активный участник общественного движения российских немцев: более 20 лет возглавляет НКА немцев Татарстана, с 2001 года является директором АНО «Немецкий Дом Республики Татарстан», входит в состав Совета ФНКА российских немцев и Президиум МСНК, Виктор Диц сегодня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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