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Русские немцы во время СВО: глава Немецкого дома в Татарстане / «Реальное время Live»

15:00, 07.11.2022 5 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Русские немцы во время СВО: глава Немецкого дома в Татарстане / «Реальное время Live»

«Некоторые недоумки из наших рядов — российских немцев и российских лютеран — и в эти страшные мгновения, когда отважные российские воины ценой немалого числа собственных жизней буквально вырывают украинский народ из жестоких лап нацистского зверья, освобождают его от нацистского ига, называют российскую армию «оккупационной» и «бесчеловечной». Такой бред являет собой гнусную смесь тупости и подлости», — утверждает Виктор Диц, глава Немецкого дома Республики Татарстан. Активный участник общественного движения российских немцев: более 20 лет возглавляет НКА немцев Татарстана, с 2001 года является директором АНО «Немецкий Дом Республики Татарстан», входит в состав Совета ФНКА российских немцев и Президиум МСНК, Виктор Диц сегодня в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07 ноя
    интересно, что они считают родиной? рф или германию?
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    Анонимно 07 ноя
    Родина - там где родился
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  • Анонимно 07 ноя
    а какой язык у них родной ?
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    Анонимно 07 ноя
    герой немецкий точно знает
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  • Анонимно 07 ноя
    Интересный человек
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