Генконсул КНР в Казани: «Татарстан является одним из наиболее развитых субъектов Российской Федерации»

Сян Бо рассказал о перспективах сотрудничества с республикой

Во время встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с новым Генеральным консулом КНР в Казани Сян Бо глава республики пожелал ему успешной работы на новом посту и отметил, что у Татарстана и Китая много совместных интересов, а уровень сотрудничества весьма высокий. Он рассказал «Реальному времени» об уже проделанном успехе и перспективах партнерства. О татаро-китайском товарообороте, расширении сотрудничества и инвестициях — в материале издания.

«Республика Татарстан уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с Китаем»

По словам генконсула Китая в Казани Сян Бо, в 2021 году товарооборот Татарстана с КНР достиг $1,2 млрд. Это значение составляет пятую часть от всего товарооборота Приволжского федерального округа с Китаем.

— Республика Татарстан уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с Китаем. Республика активно участвует в механизме межрегионального сотрудничества «Янцзы—Волга» и постоянно расширяет взаимовыгодное сотрудничество с провинциями Шаньдун и Сычуань, а также с другими дружественными провинциями и регионами Китая, — отметил Сян Бо.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Отвечая на вопрос журналиста «Реального времени» о том, в каких сферах генконсул видит дальнейшее партнерство, он отметил, что «обе стороны могут укрепить сотрудничество в области станкостроения, важных запасных частей, электроприборов, бытовой техники, производства автомобилей на традиционных и даже новых источниках энергии и так далее». Кроме того, представляется возможным углубить сотрудничество и в сельскохозяйственной отрасли.

— Натуральная сельскохозяйственная продукция и продукты питания, произведенные в России, пользуются широкой популярностью в Китае, — объяснил спикер, — Китай стал крупнейшим государством-импортером российской сельскохозяйственной продукции и мяса. Обе стороны могут углублять сотрудничество в области сельскохозяйственной продукции, экологии и в других сферах.

В завершение темы товарооборота Сян Бо упомянул, что в России пользуются спросом китайские бренды автомобилей — например, такие как Great Wall Motors и Chery. Он уверен, что такая тенденция будет сохраняться еще долго и, более того, по его мнению, в скором времени «китайские автомобили завоюют расположение еще большего числа россиян».

«Татарстан является ключевым регионом инвестиционной сферы»

— Республика Татарстан является одним из наиболее развитых субъектов Российской Федерации. Здесь расположены как ПАО «КАМАЗ», Казанский авиационный завод и другие традиционные отрасли промышленности, так и Особая экономическая зона «Алабуга», инновационный город «Иннополис» и другие ведущие инновационные открытые кластеры в России. В частности, Республика Татарстан является ключевым регионом инвестиционной сферы, — заявил генеральный консул Китая, отвечая на вопрос о притоке инвестиций в Татарстан из КНР.

Как подчеркнул Сян Бо, республика является инвестиционно крайне привлекательной для Китая. Татарстан входит в тройку лучших регионов России по инвестиционному климату и «демонстрирует мощный потенциал развития».

При этом со стороны китайских компаний замечен конструктивный подход к инвестированию и развитию сотрудничества с Татарстаном. Сян Бо выразил надежды на дальнейшую поддержку российской стороны.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Надеюсь, что в новой обстановке российская сторона продолжит вводить адресные меры поддержки, будет еще больше способствовать передвижению людей, шаг за шагом оптимизировать коммерческую и инвестиционную политику и поможет предприятиям еще лучше сформировать позитивные ожидания и инвестиционную уверенность, — выразился политик.

Все больше крупных китайских компаний будут открываться в Татарстане

На примере компании Haire Сян Бо рассказал о перспективах прихода новых крупных китайских предприятий в Татарстан. По его словам, на данный момент при содействии Haire 4 компании с участием китайского капитала разместились в Татарстане, а 5 предприятий стали резидентами индустриального парка Haier.

— Кроме этого, компания Haier непосредственно создала более 5000 рабочих мест, а также привлекла 49 местных поставщиков для осуществления вспомогательного производства, — напомнил генконсул.

Спикер подчеркнул, что стратегическая модель локализации Haier позволила компании обосноваться в регионе. Благодаря этому организация стала «настоящим местным, российским предприятием».

Фото: Сергей Афанасьев/ realnoevremya.ru

— Уверен, что с углублением развития китайско-российских отношений и межрегионального сотрудничества двух стран все больше китайских предприятий, таких как Haier, будут приходить в Россию для инвестирования и развития сотрудничества с Татарстаном, — заявил Сян Бо.

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