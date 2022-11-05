Генконсул Китая в Казани: все больше крупных китайских предприятий будут открываться в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Пуншева Елизавета

В перспективе все больше крупных китайских компаний, таких как Haier, будут открываться в России и развивать сотрудничество с Татарстаном. Об этом на брифинге в Генеральном консульстве Китая в Казани заявил генконсул Сян Бо.

— Я уверен, что с углублением развития китайско-российских отношений <...> все больше китайских компаний и предприятий, таких как Haier, будут приходить в Россию для инвестирования и развития сотрудничества с Татарстаном, — отметил он.



Генконсул подчеркнул, что стратегическая модель локализации Haier позволила компании обосноваться в регионе. Благодаря этому организация стала «настоящим местным, российским предприятием».



18 октября президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым Генеральным консулом КНР в Казани Сян Бо. Он пожелал ему успешной работы на новом посту и отметил, что у республики и Китая много совместных интересов, а уровень сотрудничества весьма высокий.

После этого «Реальное время» писало, что в Набережных Челнах планируется открытие нового завода Haier. Сейчас у китайской компании в городе работает завод по производству стиральных машин и еще несколько предприятий. А в июне прошлого года в автограде также заложили первый камень завода по выпуску холодильного и морозильного оборудования Haier Smart Home.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева