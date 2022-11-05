Изнанка Казани: павильоны исторического базара во дворе популярного бара

Фото: Максим Кокунин

Улица Баумана — это район торговли и развлечений. Многолюдная в любое время года с утра до поздней ночи, она уже десятилетия является одной из главных городских достопримечательностей, посещаемых в Казани туристами. Однако улица известна не только яркими фасадами и выступающими тут артистами, но и своими двориками. В них и по сей день живет та первоначальная эпоха, в которую они и были построены. Гирлянды и неоновые вывески заведений заслоняют практически разрушенные памятники архитектуры, но не всегда скрывают их. Изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

Одна из самых старых и загадочных улиц Казани является пешеходной. На ней традиционно проводятся массовые народные гулянья в День республики и города, музыкальные, танцевальные и театрализованные представления, прочие мероприятия и акции, в том числе неформальных сообществ. Баумана знакома не только каждому казанцу, но и всем гостям столицы Татарстана, поскольку она имеет статус «визитной карточки» подобно Казанскому кремлю и мечети «Кул-Шариф». Второй по популярности среди туристов улицей Казани, несомненно, будет соседняя с Баумана — Профсоюзная. Ее изнанку мы показывали в одном из предыдущих выпусков.

Фото: Максим Кокунин

Место, о котором сегодня пойдет речь, также находится между этими улицами, а точнее, между несколькими заведениями, расположенными на них. Первое из них — это известный бар «Гадкий Койот» (помимо него в здании находятся гастропаб For People, магазины «ТатПродукт» и «Замок сладостей»). Также местным жителям это место знакомо как бывший «Детский мир», ЦУМ, а также магазин «Подарки». Однако мало кто знает, что на этом месте много лет назад был тоже очень важный объект, вошедший в городскую историю.



Фото: Максим Кокунин

Говоря об истории, нельзя не отметить еще один дом, расположенный на другой стороне улицы — здание Казанского подворья. Оно первоначально принадлежало купцу Мельникову. Дом Мельникова был одним из самых больших доходных домов в Казани XIX века. Пострадавшее в 1842 году от пожара здание было восстановлено по проекту знаменитого русского архитектора Фомы Петонди. В конце XIX — начале XX века владельцем дома был купец Щетинкин. В 1902 году он купил соседнее здание на углу и по проекту архитектора Льва Хрщоновича надстроил над ним четвертый этаж. В это время в доме располагались номера «Казанского подворья» Щетинкина (позднее переименованные в гостиницу «Казань»), на первом этаже — магазин.

В гостинице останавливались многие приезжавшие в Казань писатели и общественные деятели: революционер Анатолий Луначарский (1924), поэт Владимир Маяковский (1927 и 1928), писатель Максим Горький (1928), журналист Александр Фадеев (1941), а также писатель Алексей Толстой (1942).

Фото: Максим Кокунин

Между бывшим магазином «Подарки» и зданием Казанского подворья лежит переулок от улицы Мусы Джалиля. В нем находится знаменитый ресторан «Вечернее», который манит своими гирляндами туристов, напоминая парижские улочки. Здесь же есть еще несколько точек модного общепита и баров, например, известная Kommunalka. Там же находится лестница на Профсоюзную, где количество заведений на один квадратный метр увеличивается до сумасшедшего количества. Эта дорога также выходит на величественный дом владельцев Суконной фабрики Дрябловых и Осокиных, который позже использовался как гостиница дворянского собрания.

Фото: Максим Кокунин

Здания, расположенные по правой стороне, являются историческим комплексом хлебного базара. Это бывшие торговые ряды, построенные в конце XVIII века. Сегодня сохранилась лишь часть сооружений, обрамлявших когда-то Хлебную площадь между нынешними улицами Баумана и Профсоюзной. Так, дом №11, стоящий на углу перед баром Kommunalka, — это один из павильонов базара. Здание двухэтажное, кирпичное, оштукатуренное, с вальмовой кровлей. Подвал представляет анфиладу сводчатых залов, сообщающихся через большие арочные проемы. Здесь хранили муку, которая загружалась через специальные люки. Люки начинаются приямками в тротуаре у стены, проемы прорезают толщу земли под углом изнутри проемов в распалубках сводов.

Фото: Максим Кокунин

Торговые ряды строились по проекту казанского губернского архитектора Василия Кафтырева. Сначала основным товаром здесь была мука, но со временем появились и галантерейные магазины, а также многочисленные трактиры. В 1874 году купец первой гильдии Меркулов частично вытеснил торговцев, поставив здесь свой жилой дом (о нем мы еще расскажем).

Фото: Максим Кокунин

В заборе между «Гадким Койотом» и Kommunalk'ой есть проход, который ведет в один из бауманских двориков. Старинное здание по левой стороне — это один из корпусов хлебного базара, сформированный на месте старого «Житного торга» из нескольких торгово-складских помещений, их объединяет галерея аркады торговых павильонов. Со стороны Профсоюзной здания одноэтажные с одним подвальным этажом. Со стороны двора здания двухэтажные с плоским портиком и большими арочными проемами (ныне частично заложенными) на первом этаже.

Фото: Максим Кокунин

С появлением новых заведений в торговых павильонах хлебного базара двор оброс новыми инженерными системами. Неаккуратные трубы тянутся то вдоль трещин старинных стен, то лежат возле облупившихся арок. Двор неасфальтирован, он больше используется как курилка для посетителей и работников баров. По правой стороне идет забор из профнастила, который сменятся металлическими воротами с колючей проволокой.

Фото: Максим Кокунин

Комплекс зданий хлебного базара принадлежит казанскому бизнесмену Эдуарду Колтуну. Он известен как владелец десятка исторических особняков. Если же говорить о его активах, то впервые они оказались у него после покупки здания в 2002 году магазина «Подарки» и его складов, которые и являются историческими торговыми павильонами. К 2013 году Колтун отреставрировал дома базара на Профсоюзной, 12 и Профсоюзной, 16, в 2017-м — на Профсоюзной, 10. Однако это коснулось лишь фасадов. Уже в этом году предприниматель приступил к работам во дворах, в том числе и этом.

Фото: Максим Кокунин

За той самой колючей проволокой по правой стороне находится упомянутый выше дом Меркулова. Он был построен в 1874 году для того самого купца 1-й гильдии, затем дом унаследовал его сын. В 1902 архитектор Хрщонович реконструировал здание. Двухэтажный дом, торцами примыкающий к соседним зданиям, имеет строгую композиционную структуру. Фасад устроен богатой лепниной. Ось симметрии здания подчеркнута эклектичной башенкой грушевидной формы со сферическим верхом и высоким шпилем. Стоит отметить, что это памятник гражданской архитектуры в стиле эклектики.

Фото: Максим Кокунин

Подобных дворов на Баумана целое множество. И если окружающие их фасады уже давно обрели новый облик, то внутри это лишь руины. За последние десять лет единицы из них были отреставрированы, а некоторым только предстоит получить новую жизнь. Среди пестрых вывесок мало кто замечает давно заложенные окна и арки старинных построек с многовековой историей.

Фото: Максим Кокунин

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