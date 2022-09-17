Изнанка Казани: тусовки на руинах Профсоюзной

Фото: Максим Кокунин

Расположенная в самом сердце Казани улица Профсоюзная уже много лет как закрепила за собой титул главного тусовочного и барного места города. На участке длиной всего в каких-то 1,2 километра обитает отдельный мир, в котором каждый день недели является праздником, а рабочее время начинается с заходом солнца и открытием заведений. Однако даже просто проходя по этой улице, мало кто обращал внимания, что на деле весь этот пир устроен на костях-руинах, которые со своего момента появления и уже на протяжении нескольких веков меняют только вывески на фасадах. С другой же стороны они продолжают рассыпаться и исчезать. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

В самом начале улицы возле ГУМа прохожих начинают встречать первые заведения — «Добрая кальянная», Eat&Go, магазин «РусАлка», расположенные в доме 25/15 — когда-то здание Центрального телеграфа. Далее дома №23/12 и 12/23 — «Черновар», Mado Restclub, «Рубаи». Один из них — это жилой дом Управления тепловых сетей. А второй — дом Перцова, на котором висит мемориальная табличка, что в 1833 году в нем обедал Александр Пушкин. Однако, по историческим свидетельствам, поэт в этом доме не бывал. Обедал он в фамильном доме Эраста Перцова на улице Пушкина.

Фото: Максим Кокунин

Далее дом №10 — бывшие торговые ряды (здание построено в 1796 году). Сейчас в нем находится ресторан Boco kitchen. Далее Профсоюзная пересекается с Университетской и количество заведений на квадратный метр значительно увеличивается. Дом №46 — Green life, Route Bar 66, F. R. I. E. N. D. S.

Фото: Максим Кокунин

Дом №44, в котором в 1905—1907 годах находилось нелегальное Центральное бюро профсоюзов Казани (возможно, в честь этого улица и получила свое название). Сейчас в нем расположен ресторан «Тема». Далее — бизнес-центр, а на противоположной стороне дороги разбит двор главного здания КФУ со старым зданием библиотеки, анатомическим театром и метеостанцией.

Фото: Максим Кокунин

Следующим идет дом №34. Самое насыщенное место на всей улице: «Бла-Бла», Jam Bar, «Лось-Бистро», «Парадная», Guru, «Параллель 34». Согласно данным «Реального времени» на 2020 год, суммарная площадь торговых участков на улице Профсоюзной в Казани, находящихся в собственности у разных владельцев, составляет около 160 тыс. кв. м. Таким образом, кадастровая стоимость этой коммерческой нежилой недвижимости оценивается в 3—4 млрд рублей.



Фото: Максим Кокунин

Больше всего коммерческих площадей — в 20 разных точках — в собственности города: 28,5 тыс. кв. м на сумму 361,2 млн рублей, включая 14,8 тыс. кв. м площадей метро, находящихся в ведении «Метроэлектротранса», и почти 800 кв. м — «Национального культурного центра».

Фото: Максим Кокунин

И чем дальше двигаешься по улице, тем больше и больше вывесок начинает мелькать перед глазами, засвечивая старые кирпичные стены с трещинами. Но и вывескам не удается скрыть все. Скорее наоборот: чем круче бар, тем отчетливей становятся видны здешние проблемы. И первая — это горы мусора.

Фото: Максим Кокунин

Возвращаясь к истории улицы, стоит отметить ее возраст. Так, территория на которой она находится, была занята городом со времен Казанского ханства. Свое современное направление она получила в конце XVIII века, когда был составлен первый план города. В конце XVIII — начале XIX века левая часть улицы имела каменную застройку, а правая — деревянную. Но к началу второй половины XIX века улица стала полностью каменной.

Фото: Максим Кокунин

Начальная часть современной улицы называлась Предтеченской улицей, а конечная — Малой Проломной. Они обе административно относились к 1-й полицейской части. В 1929 году их объединили в Профсоюзную. Однако нынешний ее вид — дорогие машины и ежедневные тусовки — возник относительно недавно.

Фото: Максим Кокунин

В качестве еще одного примечательного объекта можно выделить дом №15 ― здание Казанского еврейского молитвенного дома (1913—1915 годов). Во время Великой Отечественной войны в нем располагался эвакуационный госпиталь №1907.

Фото: Максим Кокунин

За ним, как и за углом любого другого здания, может открыться одна и та же картина: покрытые трещинами стены, граффити и битый кирпич. Все это неуклюже скрыто за современной плиткой или профнастилом, который уже успели отогнуть со всех сторон школьники, норовящие заглянуть в заброшенные дома.

Фото: Максим Кокунин

Самой популярной заброшкой этой улицы определенно является гостиница Дворянского собрания, в которой уже много лет пытаются провести реконструкцию. Выйти к ней можно, повернув на улицу Мусы Джалиля и далее на улицу Рахматуллина перед Петропавловским собором.

Фото: Максим Кокунин

Здание бывшей гостиницы было построено в XVIII купцом-суконщиком Иваном Дрябловым. Архитектором выступил Иван Кафтырев. Первоначально дом был трехэтажным, выходящим фасадами на улицу Предтеченскую (Профсоюзную) и Петропавловский переулок (Рахматуллина).

Фото: Максим Кокунин

В 1813—1814 годах в здании разместилось Дворянское собрание. Позже к основным постройкам были добавились два крыла, образующие в сторону Петропавловского переулка обширный двор. Архитектурная композиция и декоративная обработка фасадов были характерными для периода позднего барокко.

Фото: Максим Кокунин

Гостиница разместилась в правом крыле здания. В разное время здесь останавливались Мария Волконская, жена декабриста Сергея Волконского (31 декабря 1827 года), Александр Гумбольдт (1829 год), Александр Пушкин и Евгений Боратынский (1833 год), Федор Шаляпин (1913 год).

Фото: Максим Кокунин

В советское время комплекс был признан памятником и объектом культурного наследия, что предусматривало его охрану и постоянный ремонты. Однако уже в наше время, в 2006 году, из здания по программе ветхого жилья были расселены последние жильцы, а в 2010 году в нем произошел пожар.

Фото: Максим Кокунин

Сейчас весь комплекс зданий охраняет строительный забор, а за ним вновь идут реставрационные работы. На территории находится множество строителей, а также спецтехника. Стоит отметить, что в 2019 году проект возрождения гостиницы Дворянского собрания с прилегающей территорией оценили в 1 млрд рублей. Восстановлением комплекса занималась компания «Ак Барс Девелопмент», но тогда работы были остановлены.

Фото: Максим Кокунин



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