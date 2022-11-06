Цитаты недели: Минниханов — о модели гармонии, Легойда — о каминг-аутах, Шадаев — о драконовских мерах

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Укороченная рабочая неделя выдалась, тем не менее, богатой на происшествия и громкие заявления. Россияне успели обсудить Хэллоуин, который праздновали в последний день октября, пропаганду ЛГБТ, каминг-ауты, народное единство России и коварные планы Запада разрушить его. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



Об образце разумного цивилизационного подхода

Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и Стратегии дальнейшего развития Российской Федерации.

Так президент Татарстана Рустам Минниханов презентовал опыт республики, в которой мирно и дружно уживаются представители разных конфессий и более 170 национальностей, на Бахрейнском форуме «Значение диалога между религиями». В светской России ислам, немалая доля последователей которого проживает в Татарстане, — органичная и неотъемлемая составляющая российской цивилизации, заверил он. В доказательство тому он привел масштабное празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в этом году, решение о котором принял глава государства Владимир Путин.



О свободной стране без Хэллоуин

Можно сказать так: Россия — свободная страна, живи в лесу, молись колесу, празднуй все, что ты хочешь, но в общественной сфере ничего подобного происходить не должно. Я бы обратился к министерству просвещения. Школа — это направление главного удара, я бы сказал так.

В последний день октября и первый день недели отмечали Хэллоуин. Если некоторые российские общественники и раньше высказывали недовольство праздником, пришедшим с Запада, то в этом году призывы запретить его звучали куда чаще. В числе противников Хэллоуина оказался и председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий. Он напомнил, что Россия — светское и свободное государство, но границы знать, по его мнению, все же надо. Празднование Хэллоуина он считает неправильным, особенно в школах.



О драконовских мерах

Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть <...> Наша задача — разработать программу обратной релокации и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать.

С таким заявлением выступил глава российской Минцифры Максут Шадаев. Он считает неправильным введение ограничений в отношении «айтишников», уехавших из России после начала спецоперации и объявления частичной мобилизации. По его мнению, ограничения допустимы только с точки зрения безопасности той или иной компании. В остальном же он предложил приложить усилия, чтобы мотивировать IT-специалистов вернуться на родину.



О сексуальном поведении

Каминг-ауты в современном публичном пространстве превратились в пропагандистские акции, в ходе которых «прогрессивная общественность» обязательно должна поддерживать того, кто по каким-то причинам решил сделать свое сексуальное поведение предметом общего достояния.

Еще одна активно обсуждаемая тема в последнее время — борьба с пропагандой ЛГБТ в России. На прошлой неделе Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нее, но на этом работа может и не остановиться. Проблемой озабочена и Русская православная церковь. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что пропагандой ЛГБТ могут считаться и каминг-ауты — публичные признания в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По его мнению, эту сторону жизни вообще не стоит афишировать — вынесение интимной части жизни на всеобщее обозрение и обсуждение выходит за рамки приличий.



О насквозь отбитых мозгах

То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии. В этом же ряду и то, что делают «наши», с позволения сказать, граждане, поджигая военкоматы и разрушая иные государственные объекты. Я уж не говорю про убийства украинскими террористами наших граждан на нашей территории. Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих».

Свой очередной пост в telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посвятил «жовто-блакитным диверсантам». Поводом послужил инцидент в столице Башкирии, где четыре студента-иностранца, выступающие против СВО, пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге. Рассуждая о неблагодарном поступке экс-президент России вновь вернулся к теме смертной казни и снятию моратория на нее. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны с негодяями «никто не цацкался» и указал, что при желании можно начать применять самую строгую меру наказания. По его мнению, смертная казнь — средство защиты интересов россиян, государства и общества.



О планах англосаксов

Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую «Анти-Россию», англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для оказания давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что планы Запада в 2014 году были куда глубже, чем просто использование Украины в своей антироссийской политике. По его мнению, англосаксы хотят рассорить русский этнос, чтобы избавиться от него. Он утверждает, что население Украины западные страны используют как «разменную монету» и «инструмент для сдерживания России», которая борется «с марионеточным киевским режимом».

О поездке в Крым

Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море <...> Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло.

В российский Крым собрался украинский президент Владимир Зеленский. Такой план на случай победы Киева в конфликте с Россией он озвучил в интервью чешскому телевидению. По его словам, поездка к морю на полуостров станет первым, что он сделает при таком раскладе событий. Но Крым уже восемь лет как субъект России, хотя его и не признает Украина. Отдавать его Москва не планирует, поэтому, вероятно, планы Зеленского не осуществятся.