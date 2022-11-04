Гид по улице Пушкина: гостиницы, доходные дома и коммуналки для рабочих

Прогулки по Куйбышева. Часть 6-я

Фото: Максим Платонов

Плошадь Тукая перестраивалась и в сталинскую эпоху, и в период застоя, и в наше время. Вероятно, разные поколения казанцев запомнят ее по-разному. Сейчас она явно не производит впечатление центра, но ощущение суеты, которая, вероятно, царила, когда площадь была Рыбнорядской, сохранилась.

Дома Клементьева и Докучаева (Баумана, 51)

На месте современного ГУМа стояло два владения. Купец Дмитрий Клементьев зарабатывал кузнечным делом и начал строить дом в 1863 году для сдачи внаем, но что-то пошло не так, один этаж сходу пришлось продать под номера «Уральское подворье». Потом здание купили наследники другого купца, Михаила Герасимова, а далее — мещанин и позже тоже купец Павел Степанов, при котором у дома появился третий этаж. Также среди владельцев — Иван Галкин и и Николай Дурандин. Дом снесли в 2006 году.

Соседним зданием владел Петр Докучаев, живший в первой половине XIX века и торговавший разнообразными морскими деликатесами, а позже ставший городским главой, причем сам Докучаев к этому особо и не стремился.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Коммерческие номера» (Баумана, 86)

Купец Василий Григорьевич Колесников в 1907 году построил гостиницу, где также разместились ресторан, дамский оркестр и кинематограф, словом, место было веселое и опасное. После революция здесь открылась фабрика-кухня, а после ресторан «Чулпан» и продуктовые магазины.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гостиница «Татарстан» (Пушкина, 4)

Первая высотка советского времени, 13-этажная гостиница с надписями Hotel и Bar, с 431 номерами, рестораном и банкетными залами, сданная в эксплуатацию 18 июня 1970 года.

Построил ее главным архитектор проектов в «Татаргражданпроекте», выпускник архитектурного отделения строительного факультета Азербайджанского политехнического института Мунир Агишев. В это время он начинает преподавать в КИСИ, а вскоре становится главным архитектором Казани. В 90-е с сыном Тимуром проектировал мечеть в селе Кзыл-Байрак Верхнеуслонского района.

Ранее «Татарстан» находился в здании «Музуровских номеров». А на месте отеля был магазин «Ит — мясо» и здание с огромной надписью о противопожарной безопасности. Сначала «Татарстан» должен был стоять на Баумана, потом его сдвинули на Свердлова и вбок. Вскоре у Казани появилась еще одна высотка — полиграфическо-издательский комплекс на ул. Декабристов. Копия «Татарстана» построена в Набережных Челнах в 1977 году.

Гостиница навсегда поменяла облик площади, создав ведущую высотную доминанту. А улица Пушкина постепенно превращалась в улицу проезжую.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жилой дом предприятия №423 (Пушкина, 5)

Так раньше назывался завод «Радиоприбор», построенный в 1953—1954 годах по проекту Павла Саначина, Георгия Солдатова и Искандера Валеева. «Радиоприбор» появился в 1941 году как производитель самолетного радиоэлектронного оборудования системы опознавания, радионавигации ближней навигации, посадки, которые устанавливаются на всех типах летательных аппаратов.

Тогда здесь были квартиры на 100 метров (к ним прилагался единственный лифт) и помещения поменьше, коммуналки для рабочих. Несколько лет назад дом попал в новости из-за пожара, при котором сгорела крыша.

Среди самых известных жильцов — глава Союза художников ТАССР Харис Якупов, чьи картины можно увидеть в «Хазинэ», один из столпов республиканского соцреализма. На первом этаже располагался институт «Татпроект» Министерства коммунального хозяйства РСФСР. Позже он стал называться «Татаргражданпроектом», проектным институтом гражданского строительства, планирования и застройки городов и поселков под руководством Узбека Алпарова.

Напротив для симметрии находится еще одна «сталинка», которая в нынешнее время славится, вероятно, тем, что на первых этажах у нее постоянно меняются арендаторы.

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

«Детский мир» (Пушкина, 2)

До первой половины XIX века здесь находилось Грузеево озеро. А типовое здание магазина открылось в 1963 году, и сначала это был казанский ЦУМ, до этого с 1940 года размещавшийся на месте Купеческой биржи (Баумана, 13). На его месте открылся «Детский мир». В том же 1963-м был заложен фундамент для ЦУМа на нынешней Московской, 2. Когда универсальный магазин переехал туда, «Детский мир» перебрался в центр. Постепенно площади его занимали арендаторы, в 2006-м его закрыли на реконструкцию, чтобы запустить покупателей в 2014-м, но уже в гости к новым хозяевам.