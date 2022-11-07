«Купили восемь автомобилей за год»: «раскулачит» ли Илдус Нафиков семью подполковника ФСИН?

Прокурор РТ просит суд Казани взыскать с офицера 15,5 млн рублей и забрать дом, квартиру и авто

Фото: Максим Платонов

В казанский суд подан первый в Татарстане иск к сотруднику ФСИН об обращении в доход государства неподтвержденного доходами имущества. Декларации офицера проверяли два ведомства и результат шокирует: за 10 лет он, его родители и жена успели приобрести 20 иномарок и шесть объектов недвижимости. «Потратили почти на 30 миллионов больше, чем заработали», — уточняют источники «Реального времени». Исковые требования за подписью прокурора РТ Илдуса Нафикова касаются покупок последних лет и тянут на 27,7 млн рублей.

Покупки начальника угрозыска оценили на новом месте работы



В пенитенциарной системе подполковник Ирек Гарипов служит лишь с сентября 2021-го — инспектором филиала уголовно-исполнительной инспекции. До этого 14 лет был полицейским. В отставку уходил с должности начальника угрозыска одного из отделов полиции Казани.

С периодом службы в МВД связано большинство претензий прокурорского иска. По данным источников «Реального времени», Гарипов годами исправно отражал крупные покупки своей семьи в декларациях о доходах и расходах, но внимание проверяющих привлек лишь в этом году — масштабом сделок 2021 года.

Ведь за последние месяцы в полиции и первые месяцы в УФСИН он лично купил пять легковых автомобилей (два «Форда», «Шкоду» и «Рено» на общую сумму 5 млн рублей), а жена, будучи рядовой сотрудницей банка, приобрела в Казани квартиру с кадастровой стоимостью 4,4 млн рублей. Еще две иномарки, включая Audi Q5 за 2,3 млн рублей Гарипов смог себе позволить, будучи безработным — в период с апреля по сентябрь 2021-го, между увольнением с одной службы и устройством на другую. На отца офицера был зарегистрирован восьмой из купленных в прошлом году автомобилей семьи — Renault Sandero за 1,3 млн рублей. Проверяющие считают, что таких денег у отца быть не могло — его доходов от работы в школе за три предшествующих года хватило бы на половину такой иномарки. Если не тратиться на еду, услуги и подарки двум внукам — детям офицера Гарипова.

С периодом службы в МВД связано большинство претензий прокурорского иска. Фото: Максим Платонов

«По декларациям выходило, что Гариповы каждый год покупали по 2—4 машины и перепродавали их в течение года-двух. Еще были крупные покупки квартир и строительство домов в Казани и Лаишевском районе», — отмечает один из источников «Реального времени».

Сверка деклараций — лишь одно из направлений прокурорского надзора, но до исков в суд дело доходит крайне редко. Факт весомого расхождения между расходами и доходами должно подтвердить начальство госслужащего. Такие примеры в Татарстане наперечет.

Получив сигнал из надзорного ведомства, начальник УФСИН по РТ Эдуард Хиалеев назначил проверку финансов и имущества инспектора Гарипова и его семьи. Изучив документы и объяснение самого автора деклараций в июне 2022-го, комиссия под руководством замначальника УФСИН Ильназа Фахреева сделала вывод: сотрудник не представил доказательства о наличии законных доходов для приобретения трех объектов недвижимости и 11 транспортных средств, при этом собственниками части новых активов формально оказались его родственники.

Генерал-майор Хиалеев утвердил итоги проверки, в прокуратуре Татарстана с ее результатами согласились и запустили предусмотренную Гражданским кодексом РФ и законом о противодействии коррупции процедуру «раскулачивания».

Генерал-майор Хиалеев утвердил итоги проверки, в прокуратуре Татарстана с ее результатами согласились. Фото: Максим Платонов

Распродажа «железных коней» не спасла от иска

Иск за подписью прокурора Татарстана поступил в Кировский райсуд Казани на прошлой неделе. В качестве ответчиков Илдус Нафиков указал инспектора Гарипова, его жену, мать-пенсионерку и отца. А еще, по данным «Реального времени», привел анализ всех весомых приобретений семьи с 2017 года с учетом поступлений в качестве зарплаты, пособий и кредитов, начиная с 2014-го. Ведь закон обязывает проверять совокупный доход семьи не на дату сделки, а за три предшествующих года.

Как утверждают наши источники, впервые в республике надзорное ведомство требует взыскать в пользу государства стоимость уже отчужденного (перепроданного) имущества — в данном случае от 11 машин и одного жилого дома. По версии проверяющих, на покупку данных авто и строительство дома в Лаишево ушло 15,5 млн рублей, вот только официальными доходами эта сумма не подтверждается. Так что ее просят взыскать с офицера-ответчика.

Кроме того, прокурор республики требует прекратить право собственности жены и матери Гарипова на два объекта недвижимости (квартиру и дом в Кировском районе Казани) и обратить объекты в доход государства. А еще — забрать у отца подполковника Renault Sandero. Стоимость подлежащего конфискации имущества тянет на 12,2 млн рублей. Чтобы не допустить его продажи, суд просят принять обеспечительные меры.

Заметим, всего на счету Гариповых за последние 10 лет — два десятка купленных и проданных иномарок, а также шесть участков, домов, квартир. Их общую сумму проверяющие оценили в 37 млн рублей, установив, что совокупный доход семьи в тот же период составил лишь 8 миллионов. «Получается, потратили почти на 30 миллионов больше, чем заработали», — делится выводом один из источников, близкий к судебной системе.

Иск за подписью прокурора Татарстана поступил в Кировский райсуд Казани на прошлой неделе. Фото: «Реальное время»

С выводами борцов с коррупцией ответчики не согласны. Давая объяснения коллегам в УФСИН подполковник уверял: продавали одни квартиры и машины — покупали другие, указывал на получение кредитов в банке и личные накопления. Но у проверяющих цифры не сошлись — документально подтвержденные поступления оказались значительно меньше.

В вопрос о масштабах купли-продажи иномарок, сильно смахивающих на бизнес, офицер вдаваться не стал.

Последней «раскулаченной» в Татарстане была сотрудница ОП «Азино-2»

Судебная практика по таким делам неоднозначна. Первый в Татарстане иск в рамках контроля за доходами-расходами рассматривался 6 лет назад. Казанская природоохранная прокуратура требовала обратить в доход государства однокомнатную квартиру за 2,5 млн и две иномарки Nissan семьи экс-начальника отдела правового обеспечения Росприроднадзора Андрея Дрожжина. Суды двух инстанций установили — расхождение в поступлениях и тратах чиновника составляло лишь 241 тысячу рублей и ограничились «конфискацией» одной машины.

Последнее решение о «раскулачивании» в Казани вынесли в 2021-м. Тогда районный суд постановил — обратить в доход государства Infiniti QX70, оформленный на мужа дознавательницы ОП «Азино-2» Первоначально проверяющие предъявляли претензии к двум иномаркам, купленным в 2018 году семьей Альбины Хисамеевой. В 2022-м Верховный суд Татарстана признал решение первой инстанции законным.

Первое заседание по новому прокурорскому иску к госслужащему суд назначил на 22 ноября.