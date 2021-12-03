Страсти по Infiniti: борьба с коррупцией оставила без колес мужа сотрудницы УВД Казани

Суд не поверил в законность общего дохода семьи госслужащей за 3 года

Фото: «Реальное время»/Максим Платонов

В Казани «приговорили» к «раскулачиванию» семью дознавательницы отдела полиции «Азино-2». По иску прокурора Советского района суд постановил — обратить в доход государства Infiniti QX70 ее супруга, однако оставил в пользовании самой госслужащей Mitsubishi Outlander. Предметом разбирательства стал вопрос — за счет каких доходов семья капитана полиции и бизнесмена приобрела за последние годы эти легковушки, а также четыре грузовика, квартиру и земельные участки. «Реальному времени» удалось изучить решение суда.

Суд отнесся критически к словам про беспроцентный заем на миллион



Антикоррупционный иск районного прокурора Советский суд Казани рассматривал около двух месяцев. И в результате нашел подтверждение факту несоответствия расходов сотрудницы полиции и ее супруга их общим доходам.

Основанием для подачи иска стала проверка деклараций дознавателя отдела полиции «Азино-2» УВД Казани Альбины Х. Прокуроры обнаружили: в 2018-м госслужащая и ее муж Ильдар приобрели два автомобиля на общую сумму 3 млн рублей и инициировали ревизию доходов и расходов семьи за три предшествующих года специальной комиссией в УВД.

По итогам работы комиссии в прокуратуру Татарстана пришел доклад с однозначным выводом: «стоимость совершенных в 2018 году семьей дознавательницы сделок по приобретению имущества значительно превышает ее с мужем совокупный доход за 2015—2017 годы в размере 796,8 тысячи рублей».

Антикоррупционный иск районного прокурора Советский суд Казани рассматривал около двух месяцев. Фото: realnoevremya.ru

На суде представители надзорного ведомства настаивали — обращению в доход государства подлежат и оформленный на Альбину Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска за 1,3 млн рублей, и купленный ее мужем Infiniti QX70 3.0d AT 2013 года выпуска за 1,8 млн.

По результатам проверок борцов с коррупцией вышло — 977 тысяч на эти машины семья получила, попрощавшись с двумя другими — Suzuki и Peugeot. А еще получила автокредит 910 тысяч, который пошел на оплату за Mitsubishi. Еще миллион с лишним ответчики называли своими личными накоплениями, а представитель истца указывал на отсутствие документально подтвержденных сведений об источниках получения этих денег.

Доводы ответчиков, что для оспариваемых покупок в 2018 году они использовали деньги матери Альбины от продажи ее квартиры, по мнению суда, были опровергнуты объяснениями самой Альбины. При проверке в УВД она указывала — на деньги от продажи маминого жилья муж купил земельные участки, причем в 2019 году.

К показаниям знакомой Ильдара, что та после продажи своей квартиры передала ему 1 млн рублей в беспроцентный заём на 2 года, суд отнесся критически. Обосновал эту оценку так: в справках о доходах, расходах и имуществе капитана полиции и ее мужа за 2018 год данные обязательства финансового характера не указывались. Не ссылалась семья на этот договор и при проверке кадровиками УВД. Кроме того, в суде займодательница утверждала, что после краха ТФБ не доверяла банкам, однако запрос в ЕГРН показал: в 2009—2018 годах все имущество этой дамы (квартиры, участки, дома) находилось в залоге. Отметил суд и тот факт, что ни договор займа на тот миллион, ни расписка стороной ответчиков так и не были представлены.

Решение суда еще не вступило в силу, заявил журналистам Ринат Латыпов. Фото: tatar-inform.ru

Суд постановил: в пользу государства должен быть обращен лишь один автомобиль — Infiniti QX70. Кредитный Mitsubishi Outlander остался в семье. Впрочем, решение суда еще не вступило в силу. О чем вчера при подведении итогов борьбы с коррупцией заявил журналистам начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры РТ Ринат Латыпов.

На четыре иска — два отказных решения

От комментариев «раскулаченная» сторона вчера воздержалась. Но как сообщила «Реальному времени» адвокат ответчиков, судебный акт будет обжалован.

Попавшая в антикоррупционный прицел капитан полиции служит в органах с 2012 года. В настоящее время находится в декретном отпуске. У мужа — свой бизнес в сфере оптовой торговли лесом и стройматериалами, а также санитарно-техническим оборудованием. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020-м компания ответчика задекларировала выручку от продаж на 42 млн рублей и чистую прибыль в 280 тысяч рублей в отсутствие активов.

В постановлении суда отражен еще целый ряд сделок с имуществом, которые претензий у силовиков не вызвали — это приобретение в ипотеку квартиры по договору долевого участия, покупка четырех земельных участка главой семьи в Богородском поселении и садовом товариществе под Казанью. А еще — закупка пяти единиц транспорта 80—90-х годов прошлого века, включая грузовики, кран-манипулятор и полуприцеп.

Обвиненная в покупке «Мерседеса» на нетрудовые доходы дежурная отдела полиции «Сафиуллина» одержала победу в правовом споре. Фото: Ирина Плотникова

Заметим, что предпоследняя попытка подобного «раскулачивания» в Казани провалилась. Обвиненная в покупке «Мерседеса» за 3,8 млн рублей на нетрудовые доходы дежурная отдела полиции «Сафиуллина» — мать троих детей уволилась из полиции, продала ту иномарку и одержала победу в правовом споре.

Приволжский райсуд Казани в феврале 2021 года отказал прокурору района по иску об обращении того «Мерседеса» в доход государства. Поскольку поверил представленному в суд договору займа от родственника семьи на покупку этого автомобиля. Дядя ответчика ранее сам служил в МВД, ныне трудится в системе здравоохранения, на допросе он свидетельствовал в пользу своих родных. В июле Верховный суд РТ утвердил отказное решение первой инстанции.

В 2019-м Советский райсуд Казани отклонил доводы схожего иска прокурора РТ Илдуса Нафикова. Он просил прекратить право собственности сотрудницы управления федерального казначейства на имущество за 9,6 млн рублей, которые та заработать не могла. Судами установлено, что трехкомнатную квартиру и стояночное место госслужащая купила на деньги от своего хорошего знакомого с годовым доходом в 44 млн рублей.

Советский райсуд и апелляционная инстанция ограничились «конфискацией» одной машины, установив, что расхождение в доходах и расходах Дрожжина составило всего 241 тысячу рублей. Фото: Ирина Плотникова

«Пионерами» в части подобных требований со ссылкой на антикоррупционные нормы стали в свое время сотрудники Казанской природоохранной прокуратуры. В 2016-м они потребовали обратить в доход государства однокомнатную квартиру за 2,5 млн и две иномарки Nissan, приобретенные в 2014-м семьей экс-начальника отдела правового обеспечения Росприроднадзора Андрея Дрожжина. Советский райсуд и апелляционная инстанция ограничились «конфискацией» одной машины, установив, что расхождение в доходах и расходах Дрожжина составило всего 241 тысячу рублей.