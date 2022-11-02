«Хочется, чтобы татарский юмор немного отошел от клишированных тем»

Комикесса Динара Зиннатова — о татарском стендапе

Фото: Участники вечера. Фото предоставлено Динарой Зиннатовой

Татарские стендаперы вновь пытаются поймать волну: после съемок передачи «Шалт, Мөхәммәтҗан!» запущена серия вечеринок в одном из баров Казани. Выступление на татарском языке практиковались и ранее. Что получится на этот раз? Для «Реального времени» одна из участниц, Динара Зиннатова, написала колонку о своем опыте юмориста.

В первое время мне было не по себе

Примерно с июля этого года я пробовала себя в русскоязычном стендапе. Все началось с вечера стендапа в парке «Черное озеро», который проходил в формате некоего конкурса — в течение месяца с участниками работали опытные комики, помогали писать шутки. Так получилось, что я выиграла, хотя на открытых микрофонах, которые проходили в барах, мне казалось, что у ребят получается лучше. Была пара ребят, каждое выступление которых вызывало смех и восторг у публики. Мои шутки отличались тем, что в них почти не было шуток ниже пояса, мата, черного юмора и других «грязных» элементов, которые обычно всегда присутствуют в «барном» стендапе. В парке «Черное озеро», в отличие от баров, собралась публика, которая ждала именно такого, более легкого и культурного юмора, как по телевизору. Я видела среди зрителей знакомых из «культурной тусовки», с которыми часто пересекалась в библиотеке, семьи с детьми, людей старшего поколения. Думаю, поэтому тогда с моими шутками случился успех.

Последние пару месяцев я стараюсь регулярно (примерно раз в неделю) участвовать в открытых микрофонах. В основном они проходят в барах в позднее время — после 20:00. Там своя постоянная тусовка комиков, кажется, я уже плюс-минус со всеми знакома. Барный формат стендапа далек от того, что все привыкли видеть по ТВ: здесь часто присутствует мат, шутки на откровенные темы и даже лютый черный юмор.

В первое время мне было не по себе: выходя в девять вечера из дома и отправляясь на очередной такой вечер в темной атмосфере бара, мне казалось, что я живу какой-то не своей жизнью — не жизнью татарской замужней женщины, PR-специалиста, популяризатора татарского языка. В первое время было волнительно, но это быстро прошло. Комики на открытых микрофонах выступают не за деньги, их цель — донести свои мысли до публики, прокачать какие-то скиллы, для кого-то, возможно, проработать внутренние комплексы, или просто развлечься.



Для зрителей такие мероприятия часто бесплатны или в пределах 300 рублей — если речь идет об открытых микрофонах, где комики проверяют свои шутки. Поэтому я считаю, что в целом направление классное, позволяет раскрыть реальные боли и жизненные проблемы людей, вместе посмеяться над ними. В отличие от шоу на ТНТ, на городских открытых микрофонах звучат шутки, еще более близкие к жизни людей. И такой юмор, особенно во времена повышенной тревожности, реально помогает не сойти с ума. Поэтому на русскоязычных открытых микрофонах особо никто не парится — обычно все проходит максимально на лайте, комики не волнуются, здесь нет жесткой критики, обратная связь всегда звучит максимально доброжелательно (по крайней мере, по моему опыту). Никто никого не учит, любая попытка «душнить» карается стебом в сторону душнилы. Чувствуешь себя довольно свободно и комфортно. И ты едешь на открытый микрофон практически без всякого волнения, как на какую-то регулярную встречу с друзьями.

Вечер стендапа в парке «Черное озеро». Фото: Диана Салихова

Такие форматы вывода реальной жизни на сцену — хороший кейс

Теперь вы плюс-минус понимаете мой бэкграунд, и я расскажу про впечатления в татарском стендапе.

Я давно следила за ребятами в «Шалт, Мөхәммәтҗан!» — видела ролики в интернете, выпуски на ТВ. Это все казалось очень непривычным для татарского зрителя: с детства мы привыкли, что со сцены на татарском языке говорят только про культурные вещи и только литературным языком. Поэтому в голове может происходить некий разрыв шаблонов — думаю, для начала это нормально. Потому что в жизни далеко не многие татары говорят литературным языком и ведут себя суперкультурно. Есть настоящая жизнь — у многих есть истории про их бабаев, җизни, дядь. И в контексте того, что татарскую культуру время от времени обвиняют в «сувенирности», я считаю, что такие форматы вывода реальной жизни на сцену — хороший кейс.

Когда директор татарской лиги КВН Рамиль Агдеев написал мне о том, что он хочет запустить татарские стендап-вечеринки на регулярной основе, я обрадовалась — мне кажется, в Казани реально не хватает такого. Сразу подумала, что мне, как выходцу с татарского журфака с многолетним опытом общения с татарской аудиторией, будет очень легко и круто во всем этом.

Но на первой же встрече участников стендап-вечера я поняла, что не так все просто. Оказалось, во всем, что касается татарского языка и культуры, я чувствую огромную ответственность. Мне кажется, люди от меня до фига чего ждут. Когда зачитывала свои шутки ребятам, сто раз повторяла одни и те же слова, спотыкалась на оборотах, сама от себя была в шоке. И лица ребят выглядели немного потерянными. Мне казалось, я не оправдаю никаких ожиданий.

Другим удивлением было то, что татарские стендап-вечера, которые планировал организовывать Рамиль, не были типичными стендап-вечерами. В программе обнаружились элементы других татарских тусовок: ведущий-тамада, пара песен от татарского исполнителя и даже танцы, если кто-то пожелает. Сначала я подумала, мол, зачем это все — вроде как стендап обычно не так должен проходить. А потом подумала, а зачем и кто вообще создает рамки. Наоборот, это круто — миксовать форматы, добавлять элементы татарских праздников, все смешивать и создавать что-то новое. По сути, любые клевые вещи в мире плюс-минус придуманы аналогичным образом.

Короче, мы встретились с ребятами два раза: первый раза — познакомиться и обсудить формат мероприятия, второй — «поразгонять» монологи. Происходит это так: каждый по кругу зачитывает свой монолог, а остальные могут его перебивать и «подкидывать» свои идеи — «сетапы» и «панчи». Благодаря таким разгонам я немного подкорректировала свой монолог, который изначально перевела с русского (выступала с ним на русскоязычных открытых микрофонах). Остальные ребята также уже выступали со стендапом — участвовали в телевизионных проектах «Шалт, Мөхәммәтҗан!» и «Стендапханә».

И вот в воскресенье мы собрались в баре за два часа до мероприятия. Мне показалось, что ребята волновались — все-таки новая площадка, первый опыт. Да и народа ожидалось много — почти все разрелакмили мероприятия в своих соцсетях, и спрос на татарское юмористическое шоу в городе, думаю, имелся. Все-таки все устали грустить и тревожиться. А татарские мероприятия в Казани — это всегда не только способ отвлечься, но и возможность встретить знакомых и почувствовать некий вайб, «туганлык». Особенно когда звучат простые шутки про обычную жизнь — тебе кажется, что ты не на концерт пришел, а на какое-то застолье с родственниками. Здесь шутят про Ильдус абыя, щипание гусей, открытки в ватсап от Матур апа.

В целом для первого раза считаю, что все прошло отлично: была полная посадка, публика была расслаблена, большинство шуток (по моим ощущениям) хорошо зашли. Вечер состоял из двух блоков: первый — в формате стендапа, где пятеро комиков по очереди выступили со своими монологами, второй — в формате шоу историй (типа Talk): участники сидели на сцене и рассказывали истории, подшучивая друг над другом и делая юмористические выводы в конце каждой истории.

Зимние съемки передачи стали основой для регулярных вечеринок. Фото: Рамиль Агдеев

Основная часть моего монолога на татарском была переводом

Короче, первый вечер был для меня волнительным. Дальше, если выступать на татарском регулярно, думаю, станет поспокойнее. Нужно время, чтобы привыкнуть к атмосфере, к публике. Потому что здесь она однозначно другая. И уровень торжественности, важности всего действия как будто другой (как принято у нас, у татар). Хочется сделать прям очень хорошо. Но и показушничать не хочется — все-таки, стендап — это про жизнь и про искренность. Короче, будем работать.

Основная часть моего монолога на татарском была переводом моих шуток на русском. Есть, конечно, свои тонкости, требующие изощренных знаний языка: например, «этот город питается энергией горящих пуканов моих родственников» я перевела как «татарстаны минем туганнарымның сару кайнау энергиясе яшәтә». Понятно, что дословный перевод вряд ли сработает. Ну и с порядком слов надо заморочиться: если на русском можно в конце предложения использовать любую часть речи, то в татарском это обычно должен быть глагол. Или неполное предложение, но чтобы хорошо легло. Например, есть у меня такая шутка про «Черное озеро», которое на татарском звучит как «Черек күл», «Гнилое озеро». Я там говорю о том, что как русские не захотели дословно переводить это название: «Серьезно, озеро «гнилое»? А можно какое-то покрасивее назвать? А то мы тут хотели ресторан открыть... «Кукан»». И вот с порядком слов в переводе этой шутки пришлось повозиться, чтобы смешной эффект вынести в финал. И то не очень хорошо получилось.

В татарском юморе раздражают «заезженные» темы: когда в миллионный раз пытаются приплести приколы из разряда «башыңа ки, күтең ката», «татарам лишь бы даром» и все такое прочее. Хочется побольше свежего, новых тем из реальной жизни, потому что она не стоит на месте. И у современных татар есть много других общих тем и проблем, над которыми можно пошутить, высмеять, вынести на обсуждение. Хочется большей близости к реальности. Например, сейчас можно вовсю шутить про то, как сильно и внезапно уезжающим из России пригодилось знание татарского, или про какие-то новые места в Татарстане, или про новые привычки татарстанцев, новые вызовы в их жизни. Хочется, чтобы татарский юмор немного отошел от клишированных тем. Согласна, это сложно (мне самой редко удается прям сильно отойти), но надо попытаться, выходить за привычные рамки тем.

Но если мы говорим о проблемах насущных — популяризации татарского языка в самом Татарстане, среди татар, то татароязычный стендап — тоже очень нужная штука, которая может сыграть правильную роль. Если этот стендап будет проходить круто и выглядеть успешно, молодых зрителей это может подстегнуть лучше изучать язык. Да и просто присутствие на таких вечерах или просмотр татарских стендап-роликов — нормальный такой способ пассивного изучения татарского. Я выложила в соцсетях пару коротких видео своего выступления, и моя знакомая Аня, русская по национальности, написала: «Ого, ты так четко говоришь на татарском, даже я со своим скудным татарским из школьной программы почти все поняла». А я просто боялась запнуться, поэтому четко проговаривала. Получилось так, что даже русским понятно.

Думаю, пока рано делать вывод по первому вечеру. Мой опыт русскоязычного стендапа показывает, что аудитория всегда разная, и на каждого конкретного человека заходят разные шутки и вызывают разную реакцию. Кому-то будет очень смешно внутри, но снаружи он лишь легко улыбнется, а кто-то засмеется очень громко, «заразив» даже тех, кому от самой шутки не очень смешно. Чтобы понять, какие шутки заходят «железобетонно», думаю, нужно больше опыта — себя опытной комикессой я пока не считаю, я скорее просто любитель.

Динара Сиразеева