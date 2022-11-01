«Необходимо преодолевать разрыв между вузами и предприятиями»

Преподаватели ведущих вузов России познакомились с производствами казанской площадки СИБУРа

Фото: Максим Платонов

«Казаньоргсинтез» продолжает развивать промышленный туризм на своем предприятии. На этой неделе с трехдневным визитом казанскую площадку СИБУРа посетили более десяти преподавателей ведущих вузов России. Целью стажировки производственники обозначили знакомство с технологическими процессами нефтехимического гиганта и возможностями, которые СИБУР открывает перед студентами и выпускниками профильных вузов.

Эффективная стажировка

В рамках промышленного туризма, который активно продолжает развиваться на «Казаньоргсинтезе», предприятие посетили преподаватели ведущих вузов России — Томского политехнического университета, Сибирского государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева и Казанского национального исследовательского технологического университета.

Группа в составе одиннадцати человек побывала с ознакомительной экскурсией на производственных объектах компании, где подробно познакомилась с технологическими процессами завода и экологическими проектами, реализуемыми на КОСе.

Информация, полученная в ходе трехдневной стажировки на предприятии, будет использована преподавателями при подготовке студентов, поскольку это не только позволит дополнить теорию практическими знаниями, но и добавит понимания специфики работы крупнейшей нефтегазохимической компании страны, для которой ведущие профильные вузы готовят молодые кадры.

Преподаватели побывали на производственных объектах компании, где подробно познакомились с технологическими процессами завода и экологическими проектами, реализуемыми на КОСе

— Для нас, для преподавателей, это очень важный опыт в первую очередь потому, что мы в процессе стажировки освежаем свои знания, навыки, которые впоследствии будем более четко передавать своим студентам и привлекать их к работе на предприятиях компании СИБУР, — отмечает доцент кафедры технологии синтетического каучука КНИТУ Марат Ибрагимов. — Подобный опыт стажировки у нас уже был. В этом году мы ездили в Тобольск, где ознакомились с производственными процессами «ЗапСибНефтехима». Теперь хотелось бы посмотреть, чем живет «Казаньоргсинтез». Спасибо компании СИБУР, которая предоставляет нам эту возможность.

С коллегой согласна и доцент кафедры технологии основного органического и нефтехимического синтеза КНИТУ Роза Тагашева:

— Студенты нашей кафедры постоянно проходят производственную практику на «Казаньоргсинтезе», посещают цеха. Сама я на производственной площадке нахожусь впервые. Интересно все увидеть своими глазами и потом дальше популяризировать химическое производство среди студентов младших курсов, чтобы наши выпускники были востребованными на рынке.

«Важно знать те технологии, с которыми будут работать будущие выпускники»

Обзорная экскурсия по предприятию заняла около двух часов, включая обязательный вводный инструктаж по охране труда, подкрепленный увлекательным видеороликом об особенностях казанской площадки.

Особый интерес у преподавателей вызвали печи пиролиза на площадке завода этилена. Здесь происходит один из самых главных нефтегазохимических процессов по преобразованию приходящего на площадку углеводородного сырья в мономеры — этилен и пропилен.

Обзорная экскурсия по предприятию заняла около двух часов

Далее экскурсанты смогли посетить операторную, где особое внимание было уделено применению современных цифровых технологий и автоматизации, которыми охвачены технологические процессы предприятия, и задать вопросы экспертам с производств.

— Поскольку я была на многих предприятиях компании СИБУР и постоянно провожу сравнительный анализ, сегодня меня больше всего впечатлила новая печь пиролиза, которая не на каждом предприятии есть, — говорит доцент Томского политехнического университета Людмила Сорока.

По ее словам, очень важно проводить подобные мероприятия как для преподавателей, так и студентов вузов.

— Мы активно сотрудничаем с СИБУРом и участвуем в различных образовательных процессах, готовим для них высококвалифицированные кадры. Поэтому для нас очень важно знать те технологии, с которыми будут работать будущие выпускники.

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Значимость мероприятия чуть позже в разговоре с журналистом «Реального времени» отметил еще один участник экскурсии из Томска.

— Необходимо преодолевать разрыв между вузами и предприятиями, чтобы выпускники были полностью готовы к работе, поэтому очень важно в том числе и нам знакомиться с технологическими процессами, обмениваться опытом. В последний раз на «Казаньоргсинтезе» я был в 2008 году. Тогда и сейчас предприятие на меня произвело хорошее впечатление как динамично развивающаяся компания, — добавил профессор Томского политехнического университета Владимир Бондалетов.

Впереди педагогов ждут три насыщенных дня практики, после которых полученные знания они смогут передать студентам.