Как следователь ОП «Дербышки» Mercedes-Benz от потерпевшего «прятал»

Казанский бизнесмен просит СК, ФСБ и МВД оценить действия полицейских уголовным делом по шести статьям УК РФ

Фото: предоставлено потерпевшей стороной

«Мы заявили о краже автомобиля бывшим работником, а полиция передала эту машину за 4,5 млн рублей ему на ответственное хранение!», — описывает результат работы следователей казанского отдела полиции «Дербышки» учредитель потерпевшей фирмы «Боярин» Данис Зайнуллин. Он обратился в Следком, ФСБ и МВД с заявлением о возбуждении дела против полицейских. По данным «Реального времени», у «хранителя» иномарки Евгения Журавлева тоже есть претензии — он обвиняет бывшего партнера в рейдерском захвате бизнеса, а силовиков — в нежелании разбираться в этом.

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Детективная история с угонами, слежкой и полным игнором решений Фемиды разворачивается вокруг уголовного дела казанского ОП «Дербышки». Апофеозом может стать привлечение силовиков к уголовной ответственности. Если проверка СК подтвердит доводы бенефициара ООО «Боярин», что в ходе расследования кражи Mercedes-Benz GLS 350D 4MATIC следователи полиции нарушили УК РФ.

По мнению бизнесмена Даниса Зайнуллина, действия полицейских тянут на шесть статей УК РФ о служебном подлоге и халатности, превышении полномочий и злоупотреблении ими, а также о злостном неисполнении вступивших в силу судебных решений и незаконных действиях в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.

В изложении заявителя события развивались так: после увольнения из «Боярина» в апреле 2021-го его бывший сотрудник и партнер Евгений Журавлев отказался возвращать в компанию служебный Mercedes и угнал его в Сочи. Благодаря датчику GPS и спутникам лизинговая компания легко установила местонахождение иномарки и поделилась информацией с фирмой, которая продолжала отчислять платежи за данный автомобиль. Зайнуллин заявил о хищении в полицию и попросил выделить сотрудника для поездки на юг, но получил отказ.

В изложении заявителя: Евгений Журавлев отказался возвращать в компанию служебный Mercedes и угнал его в Сочи. Фото: rosavtodor.ru/CC BY 4.0

— В Сочи я нашел автомашину, под видеозапись вскрыл ее вторым ключом и осмотрел содержимое, чтобы ко мне не было претензий со стороны Журавлева. По дороге в Казань меня остановили сотрудники ГИБДД, а вместе со следственно-оперативной группой приехала жена Евгения Журавлева, — вспоминает учредитель «Боярина». — Я показал полицейским Адлерского района документы в подтверждение права собственности на авто, они разобрались и отпустили меня. При этом жена Журавлева показывала им договоры о выкупе автомашины между Журавлевым и его братом — прежним директором фирмы. Я тогда сразу сказал — это подделка.

Дальше полиция иномарку не останавливала. 9 июля 2021 года ее загнали на ремонт в дилерский центр в Казани, откуда спустя три дня выдали... Журавлеву. «Он просто выследил машину и украл ее, уболтав работников центра, хотя уже знал — «Мерседес» ему не принадлежит», — излагает свою версию событий Данис Зайнуллин. Еще через полтора месяца в ОП «Дербышки» по его заявлению возбудили уголовное дело — по признакам мошенничества в особо крупном размере и в отношении неустановленного лица, которое «путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников «КАН Авто» завладело автомобилем, стоимостью 4 млн рублей, принадлежащим ООО «Боярин».

Эта компания специализируется на получении и очистке песка и гравия в нескольких районах республики, является поставщиком материалов для строительства — в том числе для новых площадок «Татнефти», «НКНХ» и «Татэнерго». Бенефициаром компании, согласно данным «СПАРК Интерфакс», Данис Зайнуллин является с апреля 2021 года. Также возглавляет «ТД «Тайпан» (оптовая торговля древесиной и стройматериалами), где имеет долю 50%. В апреле 2022 года в «Боярине» начата процедура банкротства.

Один день работы старшего лейтенанта Опанасюка

За год с лишним подозреваемый в деле так и не появился. Зато 21 мая 2022 года спустя 9 месяцев с начала следствия за подписью следователя ОП «Дербышки» Дмитрия Опанасюка на свет появились важные процессуальные документы:

постановление о выемке предмета кражи у свидетеля Журавлева в гаражном комплексе на ул. Габишева и протокол осмотра изымаемого авто,

постановление о признании «Мерседеса» вещдоком, согласно которому автомобиль передан следователем на ответственное хранение свидетелю Журавлеву,

отдельное постановление о возвращении вещдока — автомобиля свидетелю Журавлеву на ответственное хранение.

Парадокс в том, что той же датой — 21.05.2022 — следователь вынес постановление по ходатайству представителя потерпевшего ООО «Боярин», который просил изъять иномарку у Журавлева и передать на ответственное хранение фирме. «Отказать в связи с тем, что местонахождение автомашины не установлено», — обосновал свое решение старший лейтенант Опанасюк.

«Местонахождение автомашины не установлено», — обосновал свое решение старший лейтенант Опанасюк. Фото предоставлено потерпевшей стороной

«Реальное время» попросило пресс-службу УВД Казани прокомментировать подобный фокус следствия. Ответ пока не получен.

К слову, на следующий день после описываемых событий, 22 мая 2022 года, следователь Опанасюк в очередной раз приостановил производство по делу за неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности в качестве обвиняемого. Таких приостановок в деле было не меньше пяти. Их отменяла прокуратура Советского района.

Потерпевшая сторона обжаловала действия следователя в части распоряжения вещдоком, считая их незаконными и необоснованными. Но полиция предоставила в Советский райсуд Казани документ от начальника следствия ОП «Дербышки» Савиной, что отдельное постановление о возвращении вещдока Журавлеву уже отменено, и, согласно новому постановлению, «Мерседес» должен быть изъят и помещен на спецстоянку. Поэтому суд посчитал вопрос исчерпанным и 6 октября 2022 года прекратил производство по жалобе потерпевшего.

Представитель «Боярина» с таким результатом не согласен: во-первых, документ от начальника следствия ОП не содержит даты — значит, не имеет юридической силы; во-вторых, передача иномарки Журавлеву закреплена и другим постановлением следователя, которое никто не отменял.



А в сентябре 2022-го Советский райсуд признал незаконными действия следствия, установив, что четыре ходатайства потерпевшей стороны (о проведении экспертизы, очных ставках, допросах свидетелей и изъятии видеозаписей) не были рассмотрены следствием. Хотя подавались год назад, а в законе установлен четкий срок для ответа — 3 дня. В ответ на обвинения в волоките следователь Опанасюк пояснял суду — о данных ходатайствах вообще не знал, и в материалах уголовного дела они отсутствуют.

«Прокуратура и следствие покрывают виновного и всячески ему угождают. Прошу привлечь к уголовной ответственности сотрудников следствия ОП «Дербышки» за совершение ими преступлений в составе группы по предварительному сговору по статьям 285, 286, 292, 293, 312, 315 УК РФ», — написал бизнесмен Данис Зайнуллин в своем заявлении в адрес руководителей региональных управлений Следкома и ФСБ, а также главы МВД по РТ.

В СК отмечают — процессуальное решение по данному обращению пока не вынесено.



По словам Зайнуллина, ранее он сообщал силовикам еще об одной странной истории: «Недели через две после возбуждения дела по «Мерседесу» приходили некие неизвестные мне люди и вымогали деньги. Говорили: «Автомобиль стоит «пятак» (5 млн рублей, — прим. ред.), давай 2,5 млн рублей, иначе ничего не добьешься. Платить отказался. Больше вымогатели не появлялись».

Журавлев: «Я спрятал автомобиль»

«Хранитель» вещдока Евгений Журавлев в разговоре с журналистом «Реального времени» крайне нелестно отзывался о бизнесмене Зайнуллине, якобы тот использует давний опыт службы в БЭП и связи в руководстве правоохранительных органов и правительстве РТ для давления на бывших партнеров. Хотя у тех имеются встречные претензии.

Бывший директор и учредитель ООО «Боярин» Михаил Журавлев (младший брат Евгения) еще в апреле 2022-го обращался в МВД Татарстана, требуя возбудить дело на нового владельца компании, обвинял его в мошенничестве и рейдерском захвате долей в ряде фирм и бизнеса в целом, но получил отказ.

— Я просто уверен, что добьюсь справедливости и правды, добьюсь возврата фирм «Боярин», «Кампричал» и доли в «Тайпане», а свою машину официально верну себе, — говорит Евгений Журавлев. — Сейчас автомобиль у меня на ответственном хранении. Я его спрятал. Полиция Дербышек не знает, где он. Пока не разберется — не отдам!..

По словам Журавлева, с Зайнуллиным он знаком 14 лет: «У него была своя фирма, а в моих он отвечал за бухгалтерию, кадры и налоги. А я занимался коммерцией — переговоры, договоры, продажи. «Боярин» тоже принадлежал мне, но сначала был оформлен на друга детства, а в 2018-м переоформлен на моего брата Михаила. Братишка занимался производством на нашей базе в Тетюшском районе».

Mercedes-Benz GLS 350D 4MATIC, по версии «хранителя», он покупал для себя в 2018 году вместе с еще одной иномаркой, после того как отдал за долги «Боярина» свой седан бизнес-класса:



— Оформлял на фирму, в лизинг — бояться было нечего, ведь фирма оформлена на брата, и я тут работаю. Весной продал личный Nissan Qashqai и деньги вернул в компанию в качестве лизинговых платежей. А осенью 2020-го Зайнуллин нас собирает и говорит: «Фирму надо срочно сливать, иначе прилетит недоимка по налогам на 70 млн рублей, и Мишу посадят». А ведь за налоги именно он отвечал! — уверяет Михаил Журавлев.

В заявлении на имя начальника УЭБ и ПК МВД Татарстана Михаил Журавлев писал, якобы тот самый партнер интересовался — нет ли знакомого бомжа, чтобы «назначить» его директором. Но в итоге подыскал на эту роль дальнего родственника, пообещав после урегулирования вопроса с налоговой вновь оформить компанию на младшего из братьев Журавлевых.

«В марте 2021-го я ему говорю — ну что переоформляем на Мишу, на меня или наших родственников? А он — езжай отдыхать, приедешь — дам полный расклад о финансах компании, и все переоформим, — рассказывает Евгений Журавлев. — В апреле я уезжаю отдыхать, а он, оказывается, подает документы в налоговую и сам становится учредителем 99%. Так и рейдернул фирму. А затем замки поменял в офисе, где базировались еще две наши фирмы — «Тайпан» и «Кампричал». С 16 апреля 2021 года доступа у нас к этим фирмам и документам нет, хотя в первой собственником 50% до сих пор является мой отец, а вторая на 100% принадлежит мне».

Журавлев утверждает, что на 16 апреля прошлого года собственность их холдинга с имуществом оценивалась в 100 млн рублей, однако после их отстранения активы начали выводить и продавать с большим дисконтом новой фирме Зайнуллина. А в«Боярине» началась процедура банкротства.

«Он нам сказал — будете бодаться за доли в фирмах — машины отберу. Грозился уголовными делами. У Миши забрал Mitsubishi — брат не конфликтный, спорить не стал. По первому заявлению Зайнуллин получил в полиции отказ, задействовал связи — дело возбудили», — продолжает рассказ «хранитель». Он предполагает, что на следователей ОП «Дербышки» было оказано некое давление.

Он предполагает, что на следователей ОП «Дербышки» было оказано некое давление. Фото: yandex.ru/maps

Для справки: Евгений Журавлев является отцом четверых детей, имеет свое ИП. По данным «СПАРК Интерфакс», является директором и владельцем казанской компании «Кампричал» (производство прочей неметаллической минеральной продукции), главой и обладателем 50% доли в фирме по производству товарного бетона «Мас групп» в Менделеевске, а еще председателем казанского СНТ «Строитель». Ранее выступал соучредителем компании по строительству дорог и магистралей «Альфадорстрой» и ряда уже закрытых компаний в Казани, включая ООО «Такси 777».

Михаил Журавлев по документам возглавлял «Боярин» с февраля 2018-го по ноябрь 2020 года. Первоначально числился соучредителем на 4,76%, позднее доля выросла до 100%, затем чуть снизилась. В конце ноября Журавлев выбыл из числа учредителей.

Решения Фемиды проигравший выполнять не спешит



«Претензий со стороны налоговой к ООО «Боярин» никогда не было. Мы бы тогда работать не смогли. Они с братом только людей баламутят и вводят в заблуждение», — комментирует обвинения от Журавлевых Данис Зайнуллин. С его слов, Михаил Журавлев, бывший водитель предприятия, был лишь номинальным директором «Боярина», а на его брата он когда-то сделал ставку в надежде что тот, наблюдая за чужой работой, со временем вырастет в реального руководителя. «И он в себя поверил, даже стал называться директором, но при этом разговоров было больше, чем дела», — говорит Зайнуллин. Он уверяет — смена собственников в «Боярине» проводилась на законных основаниях и без какого-либо давления, захватом «Тайпана» и «Кампричала» он не занимался и электронные замки в помещении офисного центра не менял. «У нас было одно помещение с двумя кабинетами, и, поскольку Журавлев в «Кампричале» не появлялся, нам больше полугода пришлось платить аренду и за него. Потом решили съехать».

Попытки Журавлевых убедить в своей правоте систему Фемиды пока успеха не имели. Суды трех инстанций отказались признавать «хранителя» собственником того самого «Мерседеса», усомнившись в подлинности представленных им в суд копий документов.



Суды трех инстанций отказались признавать «хранителя» собственником того самого «Мерседеса». Фото предоставлено потерпевшей стороной

Истец настаивал: в августе 2020-го получил иномарку от «Боярина» в аренду до конца 2022 года, причем договор предусматривал — после выплаты 50 тысяч рублей машина переходит в собственность арендатора, а потому просил суд передать машину ему. Фирма-ответчик предъявила встречные требования, заявляя о подложности договора аренды между братьями, полагая, что он был подписан, когда Михаил Журавлев перестал быть директором. Представитель «Боярина», адвокат Рамиль Тимуршин, указывал на экономическую нецелесообразность передачи лизинговой иномарки в аренду с выкупом за бесценок и отмечал, что договор аренды в 2020-м мог быть заключен лишь с согласия лизинговой компании, с которой «Боярин» рассчитался полностью лишь летом 2021-го (когда «Мерседес» незаконно выбыл из владения фирмы).

Тимуршин просил назначить экспертизу по подлинности документов истца, Журавлев возражал и, как указано в решении Советского райсуда Казани, «отказался предоставить подлинники для последующей передачи эксперту, ссылаясь на наличие лишь нотариально заверенных копий».

Суд отметил, что по копиям дату составления документов эксперты установить не смогут, в экспертизе отказал, но сделал вывод — раз истец уклонился от проведения экспертизы, значит договоры аренды были подписаны за рамками указанного в копиях периода их составления. Решением от 30 марта 2022 года истца обязали передать машину ответчику — ООО «Боярин» в течение 10 дней после вступления решения в законную силу.

4 августа 2022-го Верховный суд РТ согласился с этим решением, после чего пошел отсчет 10-дневного срока. А 31 октября Журавлеву не удалось убедить в своей правоте и Шестой кассационный суд общей юрисдикции. «Я сказал — оригиналы нашел и принес. Они сказали — нам не надо. Решение уже было напечатано», — комментирует результат заседания в Самаре проигравший истец и со словами о недоверии к «нашим судам» машину отдавать не спешит.

4 августа 2022-го Верховный суд РТ согласился с этим решением, после чего пошел отсчет 10-дневного срока. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Ранее Журавлев фактически проиграл еще один важный спор с «Боярином» — требовал восстановить его на работе и выплатить долг по зарплате почти в 5 млн рублей, а еще моральный вред в 1,5 млн. В иске указывал — работал в фирме коммерческим директором и получал сначала 150 тысяч, затем 200 и 250 тысяч рублей в месяц. Ответчик вновь настаивал на экспертизе документов.

А суд установил: в 2020—2021 годах Евгений Журавлев трудился в «Боярине» лишь по совместительству, без заключения трудового договора, но занимал позицию менеджера с зарплатой в 10 тысяч рублей, поскольку, по данным налоговой, именно с этих сумм ООО отчисляло за Журавлева страховые взносы и налоги. Должности коммерческого директора в штатном расписании «Боярина» суд не нашел, к словам свидетеля — брата истца, отнесся критически. Но при этом еще 19 ноября 2021 года иск Евгения частично удовлетворили.

Суд постановил — признать его увольнение незаконным, немедленно восстановить на работе и выплатить 154 тысячи рублей, включая зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. 4 августа 2022 года Верховный суд РТ рассмотрел жалобу Журавлева и оставил «зарплатное» решение райсуда в силе.

«Хранитель» авто не сдается. Он обжаловал отказ следователей полиции возбуждать дело о рейдерстве на Даниса Зайнуллина и на днях получил ответ зампрокурора Приволжского района Казани: отказное постановление сотрудников ОП «Промышленный» от 27 мая 2022 года отменено 19 октября, по материалам будет проведена дополнительная проверка.