Рустам Минниханов: «Вот с аэропорта едем — все равно колея появляется»

Президент Татарстана признался, что сам не раз открывал новые предприятия по производству битумов, «а потом оказывалось, что параметры не подтверждаются»

«По российскому законодательству мы обязаны строить согласно ГОСТ Р (федеральный стандарт, — прим. авт.) только трассы федерального значения. Их меньше 10%. Все остальное — пожалуйста, стройте дороги по своим региональным стандартам СТО», — предложил замгендиректора башкирского АО «Институт нефтехимпереработки» Эльшад Теляшев радикальный способ избавления от колейности на региональных дорогах. На очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» он раскритиковал моду на американские стандарты Performance Grade (PG) при выборе дорожного битума, предложив взять на вооружение башкирский опыт в строительстве дорог. Президент Татарстана Рустам Минниханов согласился сделать «пробную». Детали — в материале «Реального времени».

Снова о колейности

— Вот сколько [времени] я работаю, столько мы обсуждаем проблему высококачественных дорожных битумов, — сокрушался на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» Рустам Минниханов.

Какая конкретно трасса на этот раз стала поводом для раздражения, он прямо не сказал, но зато позднее упомянул дорогу из Международного аэропорта «Казань», где недавно с помпой открывали развязку с участием российского вице-премьера Марата Хуснуллина.

— Вот с аэропорта едем — все равно колея появляется. Я уже говорю: давай крупный щебень попробуем, давай что-то другое (подберем, — прим. авт.), — вслух рассуждал президент Татарстана о «неизлечимости» колейности на дорогах.

Рустам Минниханов признался, что сам не раз открывал новые предприятия по производству битумов, «а потом оказывалось, что параметры не подтверждаются». Очевидно, что в поисках новых технологических решений в Казань пригласили команду башкирских коллег, которые продвинулись вперед.

— Это наш друг и партнер, — представил президент научного руководителя института — заместителя гендиректора АО «Институт нефтехимпереработки» Эльшада Теляшева. — Его как-то и критиковали, и дружили. В любом случае люди продвинулись вперед.

Performance Grade — лазейка для суррогатов

Как же производить супербитумы, что дадут долгую жизнь дороге, и без колеи? Спикер напомнил, что проблему радикального повышения качества дорог не раз поднимали в профессиональном сообществе, но вопрос колейности так и повис в воздухе.

Для начала он обозначил две причины преждевременного образования колеи на дорогах. Во-первых, это качество битума как необходимого связующего для укладки верхнего слоя дороги. По оценкам экспертов, его вклад в образование колеи составляет не менее 70%. Во-вторых, нормирование битума при строительстве дорог.

Заместитель гендиректора АО «Институт нефтехимпереработки» Эльшад Теляшев напомнил, что проблему радикального повышения качества дорог не раз поднимали в профессиональном сообществе, но вопрос колейности так и повис в воздухе. Фото: tatarstan.ru

— Если класть мягкий асфальтобетон, то колея через два года будет обязательно, — пояснил Теляшев.

По словам замгендиректора АО «Институт нефтехимпереработки», главная причина колейности в том, что дорожники при выборе марки битума ориентируются на специально разработанную американскую шкалу Performance Grade (PG), основанную на реологических свойствах и температурных диапазонах его применения.

— На наш взгляд, PG в российском изложении становится пропуском для суррогатов. В ней присутствуют только шесть параметров, но нет истории создания этого битума, — пояснил он.

Почему 20 лет назад запретили нижнекамский битум

Затем Теляшев раскритиковал слепое увлечение западными стандартами, которое перекрыло доступ широкому применению российских битумов в дорожном строительстве.

— 20 лет назад в Нижнекамске впервые было запущено производство остаточных неокисленных битумов. Эта технология была запущена на ТАИФ-НК (тогда Нижнекамский НПЗ). Была применена уникальная технология без пара и выбрасывания вредных стоков. Использована современная гидроэжекторная вакуумная система. Производимый битум получил превосходные оценки специалистов РосДорНИИ по показателям прочности и водостойкости, — рассказал он.

Испытания этого битума показали великолепные результаты как на дорогах Татарстана, так и за пределами. Опыт изучали зарубежные компании, обсуждался экспорт в Финляндию. Но тогда выпуск этого битума был запрещен по причине несоответствия одному параметру — по хрупкости.

— Этот параметр ничего не показывает, а сейчас по всем мировым стандартам он исключен как неинформативный показатель, — рассказал Теляшев.

Надо строить по своим стандартам

Второй неудачный опыт применения дорожных битумов случился в Башкортостане. По словам Теляшева, в республике внедрили производство компаундированных неокисленных битумов. Это другой способ получения битумов с особыми свойствами.

— Он был использован на горном участке Белорецк — Учалы, который подвержен резким температурным перепадам. Тем не менее автодорога продержалась свыше 18 лет без колеи. Но тоже была запрещена российским Минтрансом, — посетовал он.

С того времени власти Башкортостана ввели собственные стандарты в строительстве дорог. И не пожалели.

— Есть радикальные решения — сделать собственные региональные стандарты. По законодательству согласно ГОСТ Р (российский стандарт строительства автомобильных дорог в РФ) мы обязаны строить только федеральные дороги. Их меньше 10%. Все остальное — пожалуйста, стройте дороги по своим региональным стандартам СТО, — призвал спикер. — Два года назад Башкирия перешла на собственные стандарты. Тогда весной будут новые дороги, которые «простоят» долго и не станут крошиться, — уверен Теляшев.

Далее он обратился к президенту Татарстана: «А помните, вы спросили, можно ли производить битум из ашальчинской нефти?» По его словам, через месяц уфимцы привезли асфальтобетонную плиту, ее себестоимость была ниже на 20—30% обычного — ее испытания показали высокую прочность, хвалился Теляшев. И в заключение подарил книгу о битумах и битумных материалах, выразив надежду на сотрудничество с Татарстаном.

— Давайте сделаем пробную — нам главное, чтобы дорога «стояла», — согласился Минниханов.

По его словам, у республиканских властей были намерения наладить производство битума.

«Давайте сделаем пробную — нам главное, чтобы дорога «стояла», — согласился Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru

— Мы тратим столько денег, чтобы сохранить верхний слой. Все равно надо искать пути решения проблемы. В ближайшее время выйдем на связь, — пообещал он и поручил разработать собственные стандарты в дорожном строительстве. — Все, что полезно, мы готовы брать.