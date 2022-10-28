День в истории: гены полетели в космос, а Свобода встала рядом с Америкой

Чем примечательна дата 28 октября?

Фото: wikipedia.org / Public Domain

Сегодня, 28 октября, Международный день анимации, в России — День армейской авиации, День бабушек и дедушек и День без бумаги, в Чехии — День независимости. В этот день в Нью-Йорке официально открыли статую Свободы, открыли Московские триумфальные ворота, а в Италии — памятник Максиму Горькому, Китай вывел на орбиту космический банк генов. Родились актер Шаукат Биктемиров, баянист и композитор Марс Макаров, философ Эразм Роттердамский, футболист Гарринча. Умерли онколог Борис Дружков, императрица Анна Иоанновна, филолог Фридрих Мюллер, поэт, критик, переводчик Корней Чуковский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился Альмандар

28 октября 1928 года в деревне Мингер (сейчас — Сабинского района) родился актер Шаукат Биктемиров. С 1949 по 2012 год работал в театре Камала (с перерывом в два года в 50-х), сыграв более ста ролей, самая известная из которых — Альмандар в пьесе Туфана Миннуллина «Старик из деревни Альдермеш», которая шла на сцене более 30 лет.

28 октября 1939 года в селе Чурабатыр (ныне — Нурлатский район) родился композитор Марс Макаров. С 1953 года жил в Казани, окончил музучилище, работал сначала баянистом в ансамбле песни и танца ТАССР, потом концертмейстером в Татарской и Башкирской филармониях, в театре оперы и балета, в конце жизни преподавал в 18-й музыкальной школе. Первая же его песня, «Киек казлар» на стихи Хасана Туфана, стала популярной. Среди других его известных песен — «Агыла да болыт агыла» и «Мәк чәчәге».

Фото tatfil.ru

28 октября 2020 года не стало известного онколога и основателя эндоскопии, химиотерапии и современной маммологии в Татарстане Бориса Дружкова. Еще в 1972-м уроженец села Костенеево Елабужского района ТАССР первым в республике освоил методики эндоскопического исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, после чего стал одним из первых организаторов службы эндоскопической диагностики в Казани. Спустя год его назначили куратором отделения общей онкологии в Республиканском онкологическом диспансере, где проводили не только операции на молочной железе, но и химиотерапию. Таким образом, Дружков стал основоположником лекарственного лечения опухолей в Татарстане. Именно ему принадлежит внедрение методов комбинированного лечения рака молочной железы в практику.

28 октября 2021 года «Реальное время» рассказало о встрече в ИА «Татар-информ» под названием «Пути взаимодействия Афганистана и Татарстана: экономические, политические, культурные». Татарстан должен создать свое представительство в Афганистане, чтобы оказывать помощь местным татарам, численность которых оценивается в полтора миллиона. А пока что им нужна мука, сахар и подсолнечное масло. На решение — месяц. Об этом рассказал тогда Рустам Хабибуллин, гендиректор Благотворительного патриотического фонда мусульман, единственной организации из России, которая зарегистрирована сейчас в Афганистане.

Фото: Рамиль Гали / tatar-inform.ru

Писатель-турист

28 октября 1838 года в Санкт-Петербурге торжественно открыли Московские триумфальные ворота в память о победах русских войск в войнах с Персией и Турцией в 1826—1829 годах и о подавлении польского восстания в 1830—1831 годах. Их установили на пересечении Московского шоссе и Лиговского канала, где они простояли вплоть до 1936-го: в тот год их снесли при реконструкции Московского проспекта. В годы Великой Отечественной войны чугунным деталям ворот нашли иное применение — из них строили противотанковые сооружения на подступах к Ленинграду. В 1956 году памятные ворота в Северной столице решили восстановить. С 1961-го они красуются на своем историческом месте.

28 октября 2018 года в Италии открыли памятник Максиму Горькому. Память известного российского писателя увековечили в Сорренто, где тот прожил девять лет — с 1924 по 1933 год. «Еще раньше он достаточно много времени провел на Капри. В те годы он служил авторитетом для российской творческой интеллигенции, политиков, дипломатов. Он был своего рода колумнистом», — рассказывал на церемонии открытия монумента ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто Антонио Фиорентино. Идея памятника писателю родилась после того, как в итальянском городе не первый год проводились совместные акции в память о Горьком.

Фото: twitter.com/Comune di Sorrento

Открытие статуи Свободы

28 октября 1886 года в Нью-Йорке торжественно открыли 93-метровую статую Свободы. Ее США получили в подарок от Франции к Всемирной выставке 1876 года и 100-летию американской независимости. В Нью-Йорк ее доставили по частям летом 1885 года на пароходе «Изери». Создал статую богини Свободы скульптор Фредерик Бартольди, а внутреннюю несущую конструкцию спроектировал Гюстав Эйфель. В правой руке она держит факел, а в левой — некое подобие книги, на которой сделана надпись «JULY IV MDCCLXXVI», то есть 4 июля 1776 года — дата подписания Декларации независимости США. Голову богини венчает корона с семью зубцами, каждый из которых символизируют семь морей или семь континентов. Спустя почти столетие после открытия статую внесли в список объектов, находящихся под особой охраной ЮНЕСКО.

28 октября 2018 года Китай впервые в истории вывел на орбиту космический банк генов DSB-01 в надежде, что в будущем благодаря ему удастся создать новую человеческую цивилизацию. Ожидается, что генный материал, полученный от семи граждан КНР, сохранится на протяжении примерно 1 тыс. лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации.