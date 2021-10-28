«Вся надежда татар Афганистана сейчас на Татарстан»

Благотворительный патриотический фонд мусульман обратился к правительству республики

Фото: Рамиль Гали / tatar-inform.ru

Татарстан должен создать свое представительство в Афганистане, чтобы оказывать помощь местным татарам, численность которых оценивается в полтора миллиона. А пока что им нужна мука, сахар и подсолнечное масло. На решение — месяц. Об этом рассказал Рустам Хабибуллин, гендиректор Благотворительного патриотического фонда мусульман, единственной организации из России, которая зарегистрирована сейчас в Афганистане. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Семьи голодают. Есть два смертельных случая, умерли дети»

Встреча под названием «Пути взаимодействия Афганистана и Татарстана: экономические, политические, культурные» проходила эмоционально. Как рассказал Хабибуллин, связи между республикой и Афганистаном последние годы налаживались. В частности, о совместной работе договорились академии наук. Предполагалось привезти в Татарстан выставку Бактрийского золота — предметов, найденных в 1978 году при раскопках кушанских царских захоронений I века до н. э. Это один из наиболее крупных кладов, найденных археологами. Татарский фильм «Остазбикэ» был признан лучшим мусульманским фильмом из России на фестивале афганского кино «Ладжвард». А в 2019 году фонд нашел предполагаемое место захоронения погибшего в афганской войне уроженца Актанышского района Хамбала Гамбарова, в феврале 2021 года в честь него в райцентре установили памятную доску.

В марте 2021 года правительство Афганистана добавило в паспорта графу национальность — и около полумиллиона человек записало себя татарами. После смены власти родители-татары записывают детей в таджики и узбеки, чтобы получить помощь от этих стран.

Татарский фильм «Остазбикэ» был признан лучшим мусульманским фильмом из России на фестивале афганского кино «Ладжвард». Кадр из фильма

— Семьи голодают. Есть два смертельных случая, умерли дети. Идут постоянные боевые действия, США заблокировали счета, — обрисовал нынешнюю ситуацию в стране Хабибуллин.

Он сообщил, что фонд обратился к президенту РТ с предложением по созданию представительства республики в Афганистане: «Вся надежда татар Афганистана сейчас на Татарстан. Необходимо срочно отправить им гуманитарную помощь».

— Сегодня Афганистан находится на грани своего голодомора. Значительная часть населения фактически не просто проживает за чертой бедности, под угрозой существование миллионов афганцев, — указал руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. — Мы привыкли, что Афганистаном занимаются политики. Но события показывают, что политика оказывается плохой. Ситуацию, которую мы наблюдаем в Афганистане, иначе как геноцидом не назовешь.

Можно дискутировать на тему, признавать новое правительство или нет, отметил Серенко, а пока идут игры — люди голодают, умирают в Афганистане. Он отметил, что спокойствие в северных районах страны — это и безопасность Средней Азии, и самой России.



Можно дискутировать на тему, признавать новое правительство или нет, отметил Серенко, а пока идут игры — люди голодают, умирают в Афганистане. Фото: Рамиль Гали / tatar-inform.ru

«Дома нет даже пищевой соли»

Сейчас афганские татары сидят дома без работы, рассказал Хабибуллин, хотя раньше они работали и в военном секторе, и в правительственной сфере, а еще занимались бизнесом.

— Дома нет даже пищевой соли. Первая помощь — это мука, сахар и подсолнечное масло, чтобы они могли пожарить лепешки и поесть, — сказал Хабибуллин.

Фонд занимается развитием торгово-экономической деятельности между российскими и мусульманскими предпринимателями. Часть экспортируемых товаров раньше уходила на благотворительность. С блокировкой счетов денег продавцы не видят — в целом в стране сейчас не работает безналичный расчет.

— Мы отчитаемся по помощи, мы предоставляем ее на руки, не министерствам и губернаторам, — отметил Хабибуллин, пообещав, что логистику внутри страны они берут на себя.

Но потом начнется зима и процесс будет затруднен. На решение вопроса остался месяц. Афганским татарам нужно представительство — а пока их даже не разрешают официально хоронить на местных кладбищах. Заступиться за них некому.

Афганские татары, по словам руководителя фонда, живут в уникальных местах. До революции эти места можно было назвать Шелковым путем. Фото tatar-inform.ru

— Я противник того, чтобы оказывать гуманитарную помощь продуктами, — признался Хабибуллин. — Но случай же катастрофический!

Афганские татары, по словам руководителя фонда, живут в уникальных местах. До революции эти места можно было назвать Шелковым путем — через него казанские татары экспортировали товары в другие страны. Местные татары и сейчас живут в тех местах, что находятся на этом маршруте. То есть потенциал для развития отношений есть. Фонд организовал обучение татарскому языку в двух местных школах — и этот процесс продолжается и сейчас.