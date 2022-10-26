Александр Шадриков: “Наш идеальный KPI — ноль жалоб на состояние окружающей среды”

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана — о миллиардных вложениях предприятий в охрану природы, о сознательных жителях и о борьбе с нарушителями

Фото: Максим Платонов

За прошедшие 5 лет в охрану окружающей среды в Татарстане вложено 51,8 млрд рублей. Идет масштабный проект рекультивации иловых полей на казанских очистных сооружениях, подходит к концу процесс рекультивации Самосыровской свалки, экологи работают над оздоровлением Волги. Промышленные предприятия тесно сотрудничают с Минэкологии республики, раскрывая данные со своих станций контроля атмосферного воздуха и вложив за 5 лет 20 млрд рублей в природоохранные мероприятия. В то же время местами все еще фиксируются многократные превышения ПДК, а ряд предприятий остается в списках злостных нарушителей природоохранного законодательства. Чем гордятся татарстанские экологи в год тридцатилетия Министерства и над чем им еще предстоит потрудиться — в большом интервью министра экологии и природных ресурсов Татарстана Александра Шадрикова «Реальному времени».

«Экология для нас — в первую очередь, здоровье граждан»

— Не раз мы слышали от вас, что инвестиции в экологию — это вклад в будущее. Что для вас самого означает эта фраза?

— Все, что мы делаем в Министерстве экологии, мы делаем, чтобы сохранить для следующих поколений наши природные ресурсы. Чтобы ответить на вопрос о том, что такое для нас вклад в экологию, нужно начинать с того, что такое в целом экология. В первую очередь для нас это здоровье граждан нашей республики. Это и качество воздуха, и качество воды, которую они пьют. Конечно же, сюда входят и, как сегодня модно говорить, экологичные продукты. Во все это сегодня вносится огромный вклад. Благо, есть нацпроект «Экология», который позволяет нам сегодня решать застарелые проблемы, которые накапливались десятилетиями.

За 5 лет в нацпроект «Экология» и в региональные программы охраны окружающей среды вложено 51,8 млрд рублей. В эту сумму входит и вклад наших промышленных предприятий в ликвидацию негативного воздействия на окружающую среду. Ежегодно предприятия вкладывают огромное количество в природоохранные мероприятия, но я считаю, что поскольку они являются природопользователями, это их обязанность. Лучшие инвестиции — это инвестиции в наше будущее, на благо и здоровье граждан республики.

Все, что мы делаем в Министерстве экологии, мы делаем, чтобы сохранить для следующих поколений наши природные ресурсы

— А что в эти инвестиции входит?

— Если говорить о промышленных предприятиях, то это и строительство очистных сооружений, и дополнительный вклад в технологии по уменьшению выбросов в атмосферу, и подготовка проектно-сметной документации. Кроме того, промышленность помогает муниципалитетам, вкладываясь в социальные экологические проекты. За 2021 год предприятия Татарстана вложили в экологические проекты 6,85 млрд.

В рамках нацпроекта «Экология» за 5 лет в татарстанские проекты вложено 12,5 млрд рублей федеральных денег — это и федеральная программа «Оздоровление Волги», и программа «Чистая страна», и сохранение лесов, которым занимаются наши коллеги из Министерства лесного хозяйства.

За счет республиканской программы тоже многое делается в Татарстане. Например, это ликвидация негативного воздействия водных объектов: ликвидация экзогенных процессов (борьба с оползнями), дноуглубление и руслоспрямление рек. Все это помогает улучшить качество окружающей среды и повысить благополучие татарстанцев.

«Промышленность в Татарстане не только за экономикой гонится, но и вкладывает в экологию»

— Вы сказали, что только за 2021 год промышленные предприятия Татарстана вложили в природоохранные предприятия 6,5 млрд рублей. Это много или мало? Насколько они активны?

— За 3 года они вложили в экологию порядка 20 млрд рублей. Наши промпредприятия в Приволжском федеральном округе занимают первое место по вкладу промышленников в природоохранные мероприятия. Но повторюсь: они все природопользователи. Если мы как надзорное ведомство позитивно отзываемся о каком-то предприятии, это не означает, что они должны расслабиться и прекратить эту деятельность. Снова повторю: таким образом они вкладывают средства в будущее, в людей!

У каждого министерства свой KPI. Для нас всех основной KPI — продолжительность жизни людей. Она напрямую зависит от того, каким воздухом мы дышим, какую воду пьем. Поэтому мы считаем, что вклад в экологию — прямой вклад в здоровье людей. И вот с этой точки зрения — много или мало вкладывают наши предприятия в эту работу? Я считаю, первое место в ПФО — отличный результат, но работу нужно продолжать. С тем пониманием, что это вклад в татарстанцев!

Если мы как надзорное ведомство позитивно отзываемся о каком-то предприятии, это не означает, что они должны расслабиться и прекратить эту деятельность

— Предприятия отчитываются о своих точечных проектах: замкнутом цикле водообращения, рекуперации паров и т. д. Все это положительно влияет в глобальном масштабе на экологическую обстановку или это капля в море?

— Нашему министерству в декабре исполняется 30 лет. Мы провели анализ того, как менялось за это время качество воздуха. Наша экономика — ВРП — выросла за это время в 2,6 раза (в сопоставимых ценах). В то же время количество выбросов в атмосферу снизилось на 21,4%. То есть производство растет, а выбросы уменьшаются! Анализируя эти цифры, мы уверенно можем сказать, что промышленность в нашей республике экологоориентирована: не только за экономикой гонится, но и вкладывает в экологию.

— А как вы производите свой контроль? Как считали эту аналитику?

— У нас по республике установлены 16 автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха. Они в режиме онлайн передают данные на наш сервер: отбор проб происходит каждые 20 секунд, усредняются за 20 минут и передаются. И если 5 лет назад количество превышений ПДК у нас фиксировалось в 0,095% проб от всего объема измерений, то в по итогам 2020 года — 0,042%, а 2021 году — только в 0,037%. То есть мы видим, что с каждым годом превышений ПДК в атмосфере становится все меньше. Это говорит о том, что вклад промышленных предприятий, бюджетов (федерального и республиканского) действительно позволяет улучшить качество атмосферного воздуха. Поэтому я считаю, та работа, которая ведется сегодня, положительно влияет на состояние окружающей среды и в конечном итоге на здоровье граждан. Но этого недостаточно! Мы должны работать все лучше и лучше!

«Те, кто сами за собой убирают — мусорить точно не будут»

— Лучше — это как? К чему вы стремитесь?

— Я всегда говорю, что наш идеальный KPI — ноль жалоб на состояние окружающей среды от населения. Это то, к чему мы должны стремиться по качеству воздуха, по качеству воды и по остальным параметрам. Приведу пример из области размещения отходов: 4 года назад у нас было 13 788 жалоб на несанкционированное размещение отходов. А в 2021 году — 6 700 жалоб. Количество жалоб, которые фиксируют наши инспектора, снижается на 30% каждый год. Это не говорит о том, что мы начали работать хуже. Это — про то, что мы вместе с жителями, нашими единомышленниками эти проблемы решаем.

— А как в этой работе помогают жители?

— Я говорю о тех татарстанцах, которые помогают благоустраивать территории, на которых они живут. Те, кто сами за собой убирают — мусорить точно не будут! На сегодня 30% наших жителей ежегодно выходят на субботники, на очистку берегов, водных объектов. Конечно, с каждым годом несанкционированных свалок становится все меньше, но наша задача — делать так, чтобы не мусорил вообще никто.

На сегодня 30% наших жителей ежегодно выходят на субботники, на очистку берегов, водных объектов

— Из каких районов Татарстана поступает больше всего жалоб, где чаще появляются несанкционированные свалки?

— Больше жалоб всегда возникает с тех территорий, где наиболее плотное население и интенсивная промышленность. Не буду рекламировать районы-нарушители, но хочу сказать: исполкомы муниципальных образований нам сильно помогают в борьбе с нарушителями. У нас есть эта поддержка от них, и думаем мы с ними в одну сторону. Там, где живешь, нельзя мусорить! К этому мы вместе должны идти.

«Если какое-то предприятие пытается скрывать информацию — сразу же появляется интрига»

— Вы сказали, что расслабляться промышленным предприятиям не стоит. Как вы думаете, что еще сегодня есть смысл улучшить производственникам и какова коммуникация между ними и вашим министерством сегодня?

— Я считаю, что в Татарстане сложился положительный опыт: открытость между промышленными предприятиями и Министерством экологии. Если говорить о Нижнекамском промузле, то я являюсь руководителем межведомственной рабочей группы, в которую вошли также представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, исполкома Нижнекамского района, представители Кабинета Министров республики, прокуратуры и «Татнефтехиминвест-Холдинга». В рамках этой группы мы собираемся вместе с промышленниками, определяем задачи для совместного решения. Например, ПАО «Нижнекамскнефтехим» уже 2 года передает нам онлайн в реальном времени данные измерений со своих пяти станций контроля качества атмосферного воздуха в режиме онлайн. Это была первая компания, с которой мы начали работать в таком плотном графике. За 2021 год они передали нам 800 тысяч измерений. Это огромная цифра, и говорит она в первую очередь об открытости компании.

Позже в эту работу включилось и «ТАНЕКО» — предприятие передает на наш сервер данные со своей станции. «Татнефть» передает данные измерений с трех своих станций, и буквально на днях мы получили подтверждение от ПАО «Казаньоргсинтез», которое тоже готово поставить у себя станцию контроля качества атмосферного воздуха и передавать нам данные с нее.

Эта работа, которая выстроена в Татарстане, отмечается коллегами из федеральных надзорных ведомств. Еще раз подчеркиваю, это говорит об открытости предприятий. А когда кто-то начинает скрывать информацию, не пускать, утаивать — возникает вопрос, что же они хотят спрятать? Они открыты для работы над качеством воздуха. А если какое-то предприятие пытается скрывать информацию — сразу же появляется интрига.

Повторюсь: для нас очень важно продолжать этот диалог власти, бизнеса, общества и науки.

Я считаю, что в Татарстане сложился положительный опыт: открытость между промышленными предприятиями и Министерством экологии

— Как включена в этот диалог наука?

— Приведу пример. В Нижнекамске прошло первое выездное заседание научного Совета РАН по глобальным экологическим проблемам, и наши промпредприятия активно подключились к решению экологических задач совместно с РАН.

Наука помогает решать сложные задачи по охране окружающей среды. Основная работа Минэкологии тесно связана с наукой. Определив проблему, сначала мы ее структурируем и видим, как системно ее решать. И очень часто без науки никак, даже начиная с формирования техзадания. Далее техзадание утверждается на научно-техническом совете нашего министерства. А потом на основании его замечаний мы готовим проектно-сметную документацию и ее тоже обсуждаем с учеными. И только потом отдаем проекты на дальнейшее рассмотрение, чтобы зайти в какой-нибудь нацпроект или в федеральную программу.

Я считаю, в нашей республике научная работа поставлена на очень высоком уровне. Кроме того, сегодня мы работаем в консорциуме с 16 институтами РАН. Мы — пока единственные среди субъектов РФ, кто подписал соглашение с Советом РАН по глобальным проблемам. Это для нас огромная поддержка. Если какие-то вопросы мы не можем решить сами, если не видим выхода из какой-то ситуации, мы обращаемся к ученым. Для нас важно вместе работать, слышать их мнение.

«За 50 лет в Татарстане высохло 3 133 водных объекта»

— Нам поступил вопрос от читателей: как насчет проблем с мусорными баками в Казани, которые часто установлены не по ГОСТам и СНИПам? Может быть, сначала решить эти вопросы, а уже потом заниматься статистикой?

— Для начала хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных, готовых участвовать вместе с нами в решении экологических проблем. Но мы уже много раз говорили: за установку баков отвечает не наше ведомство — техническая схема обращения с отходами находится в ведении Министерства строительства и ЖКХ. Мы готовы выехать, зафиксировать нарушение, а потом направить это обращение по надлежащему адресу — в Росприроднадзор и в Министерство строительства и ЖКХ. За последний месяц мы получили 44 обращения по мусорным контейнерам: где-то они переполнены, есть жалобы на работу регоператора. Думаю, надо исправлять ситуацию, вариантов нет.

— Если решение этой проблемы не в вашей компетенции, то к кому обращаться нашим читателям?

— Наши инспекторы выезжают по подобным жалобам, мы их фиксируем и передаем в Росприроднадзор и коллегам в Минстрой, дабы они уже отрабатывали эти вопросы с регоператорами. Кроме того, у нас же еще есть муниципалитеты, в которых работают административно-технические инспекции, которые могут наложить штраф, созвониться, связаться, дать срок для уборки на контейнерной площадке или для передвижения контейнеров в надлежащее место.

За последний месяц мы получили 44 обращения по мусорным контейнерам: где-то они переполнены, есть жалобы на работу регоператора. Думаю, надо исправлять ситуацию, вариантов нет

— Есть еще вопросы от читателей. Недавно во время проекта «Чистые игры» активисты-общественники обсуждали с вами проект спасения реки Ноксы. Как продвигается этот проект, кто присоединился к его реализации?

— С инициативой заняться Ноксой и включить работы по ее спасению в федеральную программу выступили общественники, в частности Российское экологическое общество в РТ. Исполком Казани активно подключился к этой работе. Сейчас мы совместно с ним готовим проектно-сметную документацию, чтобы включить спасение Ноксы в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». В рамках проекта уже исследован 21 км реки в границах города Казани, обозначены проблемные участки и точки, прорабатываются предложения по проведению эколого-просветительских акций, субботников. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов тоже поддержал эту идею, когда недавно приезжал сюда, и мы показывали ему эту реку. Это нужный и значимый проект для нас всех. Думаю, мы его обязательно реализуем.

— А как в Минэкологии в принципе решается, каким водным объектом заниматься, какую реку или озеро очищать?

— Мы это определяем по приоритетности, в зависимости от того, какие мероприятия там надо провести. Например, если перед нами негативное воздействие водных объектов, затопление или оползневые процессы, то должно быть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. В соответствии с этим решением муниципалитет включает объект в список. Просчитывается негативный эффект, все остальные параметры, и мы коллегиально определяем порядок и очередность работ, расставляем вопросы по приоритетности. Наука тоже подсказывает нам, что нужно сделать, когда и в каком порядке.

Приведу тревожную статистику. За 50 лет мониторинга водных объектов Институт проблем недропользования Татарстана выяснил, что у нас высохло 3 133 водных объекта. Сейчас у нас 36 134 водных объекта. И если мы не будем ими заниматься, мы можем продолжить терять наши реки и озера за счет антропогенного воздействия. Приведем пример: застраивание прибрежной территории вокруг озер. Озеро может питаться талыми водами и подземными. А если на берегу озера появляется поселок, то на подземные источники ставится водозабор — источники, от которых питался водоем, «разбираются» на скважины. В то же время сток талых вод перенаправляют и отводят. Водный объект перестает заполняться, и мы его теряем. Так что если мы замечаем такое воздействие, то составляем список мероприятий по его спасению. Наша задача — сделать лучше и передать будущим поколениям то, что мы сегодня имеем.

Сейчас у нас 36 134 водных объекта. И если мы не будем ими заниматься, мы можем продолжить терять наши реки и озера за счет антропогенного воздействия

«Выбросы вредных веществ от передвижных источников снизились за 30 лет на 72,6%»

— Мы говорили с вами о воздействии на атмосферу со стороны промышленных предприятий. Но есть еще и автомобили, и нагрузка от них тоже есть. О том, что автомобили составляют основную часть нагрузки на атмосферу, активно говорили лет десять назад. Сейчас эта тема звучит реже и тише. Как обстоит дело сегодня?

— На долю автотранспорта в 2021 г. приходилось 27% от общего объема выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Очень многое зависит от качества топлива. Сегодня оно становится намного лучше. Бензин, дизтопливо, которое производили 10 лет назад, и то, что делают сейчас, — принципиально разные вещи. И это влияет на качество атмосферного воздуха.

Если говорить о Казани, то у нас активно ведется работа по правильному выстраиванию логистики транспорта: строительство метро, обновление троллейбусов, трамваев, оптимизация общей логистической схемы и дорожно-уличной сети в городе. Все это влияет на уменьшение выбросов. Когда мы начинали измерять выбросы от автотранспорта совместно с ГИБДД, около 42% автотранспорта не соответствовало современным нормам по выбросам. Сегодня этот процент уменьшился до 2,7%. Мы видим реальную динамику.

— Наблюдение от нашего читателя: на АЗС теперь стало меньше пахнуть бензином и дизельным топливом. Связано ли это с тем, что улучшается качество продукта?

— Не только с этим. По поручению президента, все заправки сегодня оснащены системой рекуперации паров. А значит, запах не расходится по окрестностям, как раньше. Все АЗС ставят такие установки уже на этапе строительства.

— Если резюмировать, какова динамика качества воздуха сегодня в Татарстане?

— Мы проанализировали состояние атмосферного воздуха за 30 лет — с 1991 по 2021 годы. Выбросы вредных веществ снизились и для стационарных, и для передвижных источников — на 44,5% и 72,6% соответственно. Этому поспособствовали переход на экологически чистые виды топлива, в основном природный газ, и выполнение предприятиями воздухоохранных мероприятий.

Четыре года назад превышения фиксировались в 0,095% всех проб. Сейчас мы фиксируем только 0,037% превышений ПДК на весь огромный объем измерений. Только наши станции за прошлый год передали 4,25 млн измерений! Еще 800 тысяч измерений за прошлый год на наш сервер передал «Нижнекамскнефтехим», 1,2 млн — «Татнефть».

Очень многое зависит от качества топлива. Сегодня оно становится намного лучше

«Тот, кто так относится к жителям, должен ответить за то, что вытворяет»

— Вернемся к вопросам от читателей. Как мы помним, в августе были массовые обращения от жителей «Салават купере» — они жаловались на неприятный запах, от которого болит голова и першит горло. Позже экологи выявили трехкратное превышение по сероводороду. От кого это были выбросы?

— Начну издалека. Как мы помним, в свое время было очень много жалоб на запах в Константиновке и Самосырове. Самосыровский мусорный полигон сейчас рекультивируется, а вывоз ТКО на полигон «Восточный» прекращен. ТКО из Казани свозятся на полигон на улице Химической.

Когда появился запах в микрорайоне «Салават купере», его жители заподозрили, что дело в выбросах от «Казаньоргсинтеза». Наши специалисты выехали на производство, завод повел себя абсолютно открыто. Нам разрешили без каких-либо согласований взять пробы, наша передвижная экологическая лаборатория провела измерения концентрации 36 веществ. Нарушений там мы не обнаружили, причем пробы там брались как раз в момент очередных жалоб наших жителей.

А вот когда мы обратились к собственникам полигона ТКО на ул. Химической, они нам сразу же сказали, что заходить на территорию к ним нельзя. И, как я уже в начале говорил, в случаях, когда предприятие препятствует нашей деятельности, сразу возникает интрига. Мы в рамках надзорных мероприятий вместе с Росприроднадзором провели измерения на границах полигона на Химической. Там-то и было обнаружено превышение ПДК по сероводороду в три раза. Так что сейчас собственнику нужно задуматься: не только бизнесом заниматься и «решать вопросы в рамках контракта», но и в первую очередь думать о наших жителях. Мы совместно с Росприроднадзором и Роспотребнадзором продолжим работу по этому вопросу с собственниками.

— Еще в августе были массовые жалобы на «Камский бекон». Как сейчас идет работа?

— Да, наши инспектора зафиксировали от них сброс в водные объекты. По аммоний-иону там было превышение ПДК в 300 раз! Им было начислено возмещение ущерба. Все данные мы передали в прокуратуру с тем, чтобы переквалифицировать нарушение с административного на уголовное. Тут было грубейшее нарушение, неоднократно жители на них жаловались. Проблему надо решать, и вариантов других нет. Как мы уже говорили, тот, кто так относится к жителям, должен ответить за то, что вытворяет.

Сейчас собственнику нужно задуматься: не только бизнесом заниматься и «решать вопросы в рамках контракта», но и в первую очередь думать о наших жителях

«Я считаю, будущее — за нашими детьми!»

— Какую работу ведут сегодня экологи в рамках экопросвещения, есть ли образовательные проекты с детьми?

— Конечно же, эту работу мы ведем. В 103 школах республики есть экологические классы. По поручению нашего президента у нас уже готовы учебники для 1-го и 4-го классов, до конца года мы приобретем учебники для 2-го и 5-го классов. Экологическое образование, то, что мы вкладываем в детей — это очень важно. Ведь когда они учатся правильно относиться к проблемам экологии, у них потом воспитывается и совершенно иное, правильное, отношение к людям!

Ведем мы работу и во время специальных экологических смен в детских лагерях. С 2018 года мы взяли под крыло юннатское движение — совместно с РГО и движением «Будет чисто». В начале к нам пришли 220 самых активных юннатов, а теперь движение разрослось до 1 500 человек. Это главные наши сторонники и помощники. Юннатское движение в Татарстане сегодня одно из самых сильных в России.

Мы видим у ребят задор, интерес, они по собственной воле выходят на субботники, мотивируют родителей и даже взрослых учат раздельно собирать мусор. Я считаю, будущее — за нашими детьми!

— Мы близимся к завершению года. Подведите, пожалуйста, предварительные итоги работы своего ведомства, наметьте планы.

— Как я уже говорил, мы должны стремиться к минимизации жалоб от жителей. Конечно, совершенству нет предела. Мы должны реализовать все наши начинания в рамках нацпроекта «Экология» и региональных программ. В новый год мы заходим с серьезным проектом рекультивации иловых полей в поселке Отары. Он считается пилотным для России, эту передовую технологию мы искали по всему миру. Уже к 2024 году будет ликвидирован накопленный ущерб от того, что там накапливалось в течение полувека! Суммарный объем размещенного здесь осадка сточных вод — почти 4 миллиона кубических метров. Это, для сравнения, как 340 пятиэтажных домов. А площадь иловых полей — более 100 га (сопоставимо с площадью 150 футбольных полей.) Начало рекультивации этого объекта — знаковый результат уходящего года.

Еще один хороший промежуточный итог — рекультивация Самосыровской свалки. Сегодня уже нет тех жалоб, которые были еще 2 года назад. А мы еще помним, как наши инспектора вместе с жителями круглосуточно дежурили там и выясняли источник загрязнения воздуха!

Продолжаем мы работать и над сохранением уникальных водных объектов: в этом году завершаются проекты в Лаишевском и Мамадышском районах.

Нацпроект «Экология» помогает нам снимать застарелые проблемы, но за один год их не решить, на это уйдет немало времени. 2022 год стал для нас знаковым: нам выделили серьезное финансирование из Минприроды России, нас серьезно поддерживает Рустам Нургалиевич [Минниханов]. Но самое главное — не просто по целевому назначению направить выделенные средства, а улучшить жизнь, увеличить благополучие наших граждан. Уменьшение количества жалоб — лучший результат деятельности всей большой команды Министерства экологии и природных ресурсов!

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