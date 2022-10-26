Как человек со свистком смог испортить один из лучших матчей сезона

Итоги первой половины чемпионата России по регби

В чемпионате России по регби завершилась первая половина, и команды уйдут на зимний перерыв. Казанская «Стрела» занимает 2-е место. Но последний официальный матч 2022 года получился скандальным, во многом из-за судейства москвича Алексея Брызгалина. Наставник «Стрелы» Джей Пи Нил охарактеризовал его работу, как «позор». И спортивный журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин согласен с южноафриканским специалистом.

Обидна даже не потеря очков

Противостояние «Стрелы» и «Красного яра» завершилось со счетом 19:22, при том что первый тайм был выигран казанцами всухую — 13:0. Но уже тогда арбитраж Брызгалина вызывал вопросы, хотя он работал нарочито уверенно, однажды устроив публичную выволочку капитану «Стрелы» Магомеду Давудову: «Позвольте мне делать свою работу, а вы не скатывайтесь...».

Тут надо оговориться, что «стрелки» провели эту игру не лучшим образом. Несколько раз отдали мяч соперникам после розыгрыша своего коридора, потеряли мяч после прорыва Эдди Людика на последней минуте, ошибка Германа Давыдова во втором тайме сравнима с автоголом, которого можно было избежать. Кобус Мараис зачем-то нарушал на красноярце, хотя тот уже был без мяча, и он оказался в руках Давыдова, а спустя 23 секунды Омари Гриняев занес попытку, в итоге отмененную. Вызывает вопрос тактика на концовку матча, когда казанцы, будучи в меньшинстве, решили, что называется, «на руках» вывести мяч из глубины своей защиты, чтобы в конечном итоге провести попытку и выиграть матч, счет которого на тот момент был ничейным — 19:19. В итоге принятое решение оказалось неверным, потеря мяча привела к штрафному, реализованному гостями — 19:22.

По уму это поражение мало что будет значить в итоге, поскольку окончательное распределение мест будет зависеть от очных поединков с «Енисеем» (43 очка после 10 матчей) и «Локомотивом-Пенза» (36 очков после 9 матчей). «Стрела» пока вторая — 37 очков после 10 матчей, но потенциально третья, особенно с учетом того, что и «Енисею» и Пензе мы уже проиграли, а между собой эти команды сыграли оба раза. Хорошо, мы третьи, но хотелось бы встать на это место самим, а не отпускаться на него по воле третьих сил.

Именно действия судьи спровоцировали массовую драку стенка на стенку

К судейству очень много претензий. Начнем с комментария Джей Пи Нила: «Если официальные лица матчей — прежде всего, судьи — продолжат выступать так, как это было сегодня, это позор российского регби, это тянет развитие регби на дно. Если у арбитров есть какие-то вопросы к нашему клубу, игрокам или менеджменту, они могут встречаться с нами и задавать их. Не нужно все это выносить на поле. Первый тайм к 35-й минуте мы выигрывали 20:0, и по щелчку пальцев судья решает, что такого не может быть — команда, которая долго была в топ-2 российского регби, не может так сильно проигрывать, и показывает красную карточку. И, к большому счастью, люди, которые смотрят регби, не слепые и все видят. Арбитру дали новую игрушку, и он, как пятилетний ребенок, весь матч с ней играл — каждый эпизод он решил посмотреть на видео», — сказал Нил в комментарии клубной пресс-службе, и автор статьи обязательно найдет время, чтобы детальнее обсудить с Джей Пи спорные эпизоды матча, как и в целом узнать его мнение о первой половине сезона.

Пока остается догадываться об эпизодах, которые вызвали недовольство Джей Пи. О первом он упоминает, когда результативная атака казанцев была отменена, Брызгалин углядел ранее момент, в котором на видеоповторе обнаружил нарушение Никиты Вавилина, совершенное 40 секундами ранее, оцененное им в красную карточку. В итоге вместо 20:0 в свою пользу, «Стрела» осталась при счете — 13:0 и потеряла одного из ведущих игроков.

Претензии от журналиста: перед первой попыткой, зрители телеканалов холдинга «Матч» и интернет-трансляции могли 6 секунд лицезреть оголившуюся «пятую точку» «стрелка» Джереми Джордана. Видели это болельщики стадиона «Тулпар», поскольку действо происходило прямо перед трибунами, хотя Джордан безуспешно пытался отодрать руку соперника стянувшего с него шорты вместе с трусами, затем просто начал бить по этой руке. Апофеозом этого безобразия прозвучал крик «Можно играть!» от главного судьи. Допустим, он следил за происходящим в схватке, но что тогда делал боковой Михаил Лебедев, ни словом, ни жестом не подсказавший о столь вопиющем нарушении правил?

Претензии от болельщиков: игра должна оставаться игрой. Победа российской сборной в олимпийском финале по волейболу 2012 года до сих вспоминается еще и судейским решением арбитра на вышке, который углядел нарушение в предпоследнем розыгрыше мяча, отменил выигранное очко и вернул ликующих волейболистов России на площадку. Брызгалин пользовался опцией «назад в будущее» несколько раз, при этом дважды спуская ликующих «стрелков» с небес на землю, да что там землю, втаптывая их в преисподнюю. Не углядев, как с Джордана сдирают исподнее, он затем отменил попытки Степана Хохлова (через 40 секунд после нарушения) и Омари Гриняева (через 23 секунды после нарушения).

Возможно, буква закона была соблюдена, но дух игры — нет. Болельщики пришли на трибуны за эмоциями, а тут вынуждены были раз за разом наблюдать, как главный арбитр играет в рулетку: «кручу-верчу, обмануть хочу». Безотносительно поражения, повторимся, исход матча не повлияет на турнирную таблицу, как предстоящие встречи с конкурентами. Пора подумать об ограничении видеопросмотров, как, например, в волейболе. Не свистнул сразу — все, момент заигран. В конце концов, арбитр тоже имеет право на ошибку, достаточно перечислить промахи «стрелков». Просто поставьте себя на место игроков, болельщиков, которых накрыло эмоциями, а тут на вас обрушивается вершитель судеб, которому показалось, что где-то что-то было не по правилам. С этим можно согласиться, когда соперники яростно протестуют, требуя видеоповтора, здесь же ничего подобного не было. А если тебе что-то показалось, свисти в моменте «здесь и сейчас», тем более что нарушение Кобуса Мараиса произошло прямо под носом у главного и бокового арбитров.

В конце концов, именно Брызгалин своими действиями спровоцировал стычку стенка на стенку, поскольку его работой были недовольны обе команды. Журналисты Красноярска в своем репортаже ссылались на то, что он «пропустил тычки, хватание за грудки и даже пинок», охарактеризовав «Стрелу» как «самую грубую в российском чемпионате». Коллеги, а почему нет претензий по поводу того, что Джордан бил по рукам Романа Ходина, вцепившегося в его трусы?

Регби как замена Мундиалю

Этим летом должен был состояться чемпионат мира по футболу, но место его проведения Катар перенесло старт на конец ноября. Не было бы счастья, как говорится, поскольку для российского регби ситуация уже второй раз подряд играет им на руку. В первый раз, когда сразу после пандемии коронавируса чемпионат страны успел стартануть первым из всех игровых видов спорта, на короткий момент сосредоточив на себе большую часть внимания профильных СМИ и болельщицкой массы. И сейчас регби было бы, конечно, максимально сложно конкурировать с Мундиалем, вне зависимости от участия сборной России на ЧМ, но Катар «любезно» сдвинул сроки, и регби, если и не вышло на авансцену, то и не затерялось среди прочих спортивных продуктов.

И тут важно качество самого продукта, поскольку, если бы российскому регби нечего было бы предложить вниманию, помимо разгромов трио лидеров всех остальных участников PARI чемпионата России, то никакого интереса это не вызвало бы, вплоть до самих участников действия. Но не тут-то было. Помимо последнего тура, одна только «Стрела» поучаствовала минимум в трех битвах, последовательно, с «Красным Яром» еще в Красноярске, с Пензой и «Енисеем», чтобы утрамбовать в зрителей такое количество эмоций, что хватило бы на целый круг. Да и матч с «ВВА-Подмосковье» (27:10) держал в напряжении в течение часа игры, а противостояние с новокузнецким «Металлургом» (55:18) велось на равных на протяжении целого тайма, когда «Стрела» вышла вперед только в добавленное время.

Матч «Енисея» с Пензой поспорит по драматизму со сценарием игры «Стрелы» с «Енисеем», а то, как «ВВА-Подмосковье» бился в гостях с пензенским «Локомотивом», тоже запомнится надолго.

Самый уверенный матч «Стрела» провела дома с дзержинским «Химиком» (76:0), но и команду из Нижегородской области, которая дебютировала в российском регби можно отметить за характер, который она демонстрировала в других противостояниях. Что любопытно, команда, которую поддерживает «Сибур», одна из немногих в российском регби, которая лишилась главного тренера по ходу чемпионата, поскольку Джону Молвихиллу (ранее тренировавшему ЦСКА) пришло официальное письмо от посольства Австралии с требованием покинуть Россию. Его заменил тренер нападающих Карло Маглакелидзе, и его команда снова стала тянуть тяжелую лямку дебютанта Лиги сильнейших. Пережив все тяготы этого процесса трехлетней давности, когда «Стрела» дебютировала в Суперлиге, можем повторить пожелание от любителей регби из Казани, как, кстати, и болельщиков со всей России: «Держитесь, не исчезайте, как Краснодар или Ростов».

Джаудат Абдуллин, фото: vk.com/strelarugby