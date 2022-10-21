Неизбежные процессы: татарстанский проект по производству биопластиков пал жертвой санкций

Суд приступил к рассмотрению дела о банкротстве компании «2БИО»

Татарстанский арбитраж провел открытое заседание по заявлению о признании несостоятельности компании «2БИО», некогда ведущей реализацию базового проекта по производству биопластиков на территории Республики Татарстан. Следующее заседание суда назначено на начало следующего года. До этого будет производиться финансовый анализ деятельности предприятия, чей бизнес-проект в текущих реалиях потерял возможность быть реализованным.

В Арбитражный суд Татарстана 3 июня поступило заявление акционерного общества «2БИО» о признании банкротства. Компания известна в Казани как совместный проект итальянцев и татарстанского нефтехимического бизнеса, созданный с целью реализации уникального производства биоразлагаемых пластиков.

Предприятие было создано в декабре 2018 года компаниями ТАИФ и миланской «Инвестире Италиа сочьета а респонсабилита лимитата», а зарегистрировано в индустриальном парке «Синергия» на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Основным видом деятельности «2БИО» планировалось производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах, дополнительными — выпуск прочих пищевых продуктов, обработка вторичного неметаллического сырья и оптовая торговля пластмассами и резиной в первичных формах.

Созданию компании предшествовали множественные встречи и переговоры с лицензиаром — компанией Bio-On. На фото — управляющий директор Витторио Фолла. Фото: Олег Тихонов

Тогда, в 2018 году, все ждали бурного роста отрасли. Результаты ежегодного обновления данных о европейских биопластиках, представленные на 12-й конференции европейской ассоциации биопластиков European Bioplastics в Берлине, подтверждают стабильный рост мировой индустрии биопластиков.

— Ожидается, что мировой рынок биопластиков вырастет на 20 процентов в течение следующих пяти лет. Переход на экологически чистую экономику и экономику замкнутого цикла, более сильная политическая поддержка в области биоэкономики, а также повышение информированности потребителей об экологичных продуктах и упаковке стимулируют это расширение рынка, — прогнозировал тогда Франсуа де Би (François de Bie), председатель ассоциации European Bioplastics.

Банкротство лицензиара

Первым серьезным препятствием к реализации проекта стало банкротство лицензиара. В конце 2019 года итальянский производитель биопластика компания Bio-On S.p.A. после решения суда объявила о своем банкротстве. Несмотря на это, АО «2БИО» делало попытки продолжить разработку базового проекта производства биопластиков самостоятельно. А решение проблем лицензиара под свой контроль тогда взяли итальянские власти.

В конце 2019 года итальянский производитель биопластика компания Bio-On S.p.A. после решения суда объявила о своем банкротстве. Фото: sabatosera.it

В течение года после подписания соглашения «2БИО» проделала масштабную работу — от изучения площадок размещения производства, ее выбора, получения статуса резидента ОЭЗ «Алабуга» до приемки лицензионной документации и разработки базового проекта.

Было принципиальное решение инвесторов — создать экологичное крупнотоннажное производство биоразлагаемого пластика в Татарстане, несмотря на финансовые трудности лицензиара. Уникальное для России предприятие должно было выпускать биоразлагаемые материалы (полигидроксиалканоат), в том числе для производства экологичной упаковки. Этот полимер полностью разлагается в течение 30—45 суток. При этом биопластик обладает свойствами, близкими к традиционным пластикам (полиэтилену и полипропилену). Источником сырья должна была стать меласса — отход производства татарстанских сахарных заводов. Начальная мощность проекта стоимостью в 90 млн евро — 10 тыс. тонн биопластиков в год с перспективой удвоения.

Окончательная потеря смысла на фоне санкций

В 2021 году российская экономика столкнулась с новыми проблемами — грянули санкции, которые закрыли часть рынка сбыта для российских производственников и существенно усложнили возможности финансирования инвестиционных проектов. Тема биополимеров, которая и так была практически не развита в России, начала угасать. В 2022 году стало очевидно, что развитие проекта, ориентированного на мировой нефтехимический сектор, в сложившихся условиях невозможно.

— Биопластик как продукт больше ориентирован на европейский рынок, где его производство и потребление поддерживается государственными дотациями. Соответственно, производство становится экономически выгодным. Сейчас, с одной стороны, европейские рынки закрылись, с другой — затруднено получение лицензии. У нас нет собственной технологии, мы берем иностранные. Как бизнес-проект, идея пока потеряла смысл. Результат — банкротство. К сожалению, в таких сегментах, которые ориентированы прежде всего на экоцентрированные рынки, такие процессы будут неизбежны. Для России в ближайшие годы важна себестоимость. Себестоимость биопластика более высокая в отличие от классического, — отметил в разговоре с «Реальным временем» президент — председатель правления АО «Инвестиционный холдинг «Финам» Владислав Кочетков.

В России разработка подобных технологий находилась на стадии становления и в большей степени была представлена подразделениями компаний из Азии и Европы. Но, с учетом текущих реалий, иностранные компании — ключевые поставщики биополимеров на российский рынок — могут полностью уйти с рынка.

Банкротство завершится в 2023 году

В конце прошлого месяца суд, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление о признании банкротства, запустил процедуру наблюдения.

— На данный момент суд назначил арбитражного управляющего. В рамках процедуры наблюдения будет произведен финансовый анализ деятельности компании и составлен отчет временного управляющего. Уже на основании данного отчета состоится собрание кредиторов, которые должны будут принять решение о проведении дальнейшей процедуры банкротства. Это либо конкурсное производство, либо внешнее управление и финансовое оздоровление, — прокомментировал интернет-газете «Реальное время» эксперт в области банкротства Андрей Кузнецов.

Заседание суда назначено на январь 2023 года.