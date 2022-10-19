Как Знарка спасла «старая гвардия»: Глухов и Бурмистров вытащили матч для тренера

Первая победа в последних семи играх

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Суперспасение Амира Мифтахова и два гола от давно знакомых еще по билялетдиновскому «Ак Барсу» — так завершился матч-реванш с «Металлургом» для казанцев. Назвать игру остросюжетной язык не повернется, однако такая развязка стоило того, чтобы досмотреть игру до конца. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги игры «Ак Барса» и «Металлурга» (3:2) и рассуждает о том, как Знарок сохранил пост благодаря «старой гвардии».

Тень увольнения с лицом Билла над скамейкой Олега Знарка

Если бы Олег Знарок работал в другом клубе Континентальной лиги, то уже к середине октября как минимум висел бы на волоске от отставки с поста или уже смотрел хоккей по телевизору из Риги или Москвы. Однако в «Ак Барсе» такие меры считают непопулярными и пойдут на них в крайнем случае.

Что имел «Ак Барс» к сегодняшнему вечеру перед сложнейшими сдвоенными играми с восточными топами «Металлургом» и «Салаватом»: за весь октябрь казанская команда выиграла всего один матч. Накопила шесть поражений кряду. А вопреки рассуждениям Знарка о том, что качество игры его радует, статистика на льду выглядит тоже не впечатляюще: в этом месяце команда пропускает в среднем 3,28 гола за игру.

При этом у самих в атаке все более, чем грустно: заброшено всего 40 голов за 18 игр — в среднем 2,22 за матч. Непозволительные цифры для гранда Восточной конференции, проведшую самую громкую трансферную кампанию из всех команд лиги. Вопреки вышесказанному, терпение у господина Маганова с Валиуллиным наверняка не безграничное, и ситуация из плохой перейдет в катастрофичную, то Знарок может нарушить традицию и отправится в отставку.

Присутствие Зинэтулы Билялетдинова в вип-ложе в компании генерального менеджера и президента «Ак Барса» должно было стать лучшим мотиватором для Знарка. Фигура Билла всю игру словно тень грядущего увольнения нависала над скамейкой «Ак Барса».

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Олег Знарок действует именно по этой «заповеди» и в очередной раз попытался впихнуть невпихуемое и разбавить техничного игровика Вадима Шипачева с работягами Никитой Дыняком и Ильей Сафоновым. А Амир Мифтахов сменил Тимура Билялова, провалившего выездную серию.

Самым понятным и логичным из всех сочетаний выглядела, как ни странно, четвертая связка нападающих. Ее составили те, кем вытаскивал матчи еще два года назад Дмитрий Квартальнов. Тут собрались работяги Михаил Глухов и Артем Лукоянов, разбавленные Бурмистровым. Именно эти парни сделают второй и самый важный гол-спасение в матче, когда ни у кого из звездных топов шайба не шла. А в овертайме Бурми и Глухов сыграют важнейшую роль в победной шайбе.

Большинство снова не радует

Работала очередная перетряска вновь лишь частично и только поначалу. Только за первый период молодой голкипер спасал «Ак Барс» как минимум в трех стопроцентных моментах, вытаскивая шайбы в последний момент. А за 20 секунд до решающего гола в овертайме именно Амир сделает суперсейв, который позволит казанцам выиграть.

Тройка Шипачева (уже десятая вариация в этом сезоне) тоже поначалу казалась самой опасной. Капитан уже на первой минуте едва не забил, расстреливая ворота «Металлурга» в упор с разворота, но реализация по-прежнему требует доработки. Не удавалось ему прошить Паскуале и в середине периода, когда оставалось лишь завершить красивую комбинацию.

Но игра действительно радовала. Хоккеисты «Ак Барса» много двигались, комбинировали и боролись за шайбу. Переиграли по всем компонентам, перебросали 17:7. Но дальше что-то пошло не так. Уже во втором периоде начались проблемы с инициативой, а вот трудности с реализацией никуда не делись. Так что шайба Лайпсика стала логичным итогом хода событий.

Ну а дальше пошли уже классические мучения казанской команды при игре в большинстве. Причем Зернов и Дронов пошли на скамейку кучно, дав казанцам поиграть и 5 на 3 — все тщетно. Благо на дальний бросок решился 18-летний Никита Евсеев, которому надоело смотреть на потуги своих звездных партнеров и просто выстрелил от синей линии — точно.

Старая гвардия спасла тренерский штаб?

Впрочем, исход встречи решили все проверенные парни. Старая гвардия в лице Глухова, Лукоянова и Бурмистрова вновь собранная в одном звене действительно стала спасительным кругом для тренерского штаба.

Звено Михаила Глухова и Артема Лукоянова уже однажды «зарешало» целую серию с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф позапрошлого сезона. Тогда уфимская команда ничего не могла поделать с парнями, которые буквально лезли под кожу, кошмарили у бортов и затягивали уфимцев в вязкий неуобный хоккей, а порой и забивали.

Вспомнил ли об этом «тайном оружии» Квартальнова Олег Знарок или решил пойти простым путем и поставил давно знающих друг друга хоккеистов вместе — мы вряд ли узнаем, но это решение стало судьбоносным. Сначала Бурми отыгрался с защитником Лямкиным и вывел «Ак Барс» вперед.

А уже в дополнительную пятиминутку пришло время Бурми помогать забивать защитнику. Александр отдал удобную передачу прямо «на крюк» Хенкелю, а Михаил Глухов прикрывал обзор Паскуале.

Похоже, парни продлили казанскую прописку Знарку и его помощникам как минимум до конца октября.

Эрик Добролюбов