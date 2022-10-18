Новый арт-объект в Казани от участников «Маршрута вдохновения»

В Казани завершается очный этап проекта «Маршрут вдохновения» Всероссийского движения «Вдохновители», который помогает подросткам 14—18 лет найти свои сильные качества и сделать первые шаги к осуществлению мечты.

В «Маршруте вдохновения» приняли участие 58 подростков из Казани и других уголков Республики Татарстан. Вместе с «вдохновителями» они проходили уникальный авторский тренинг «Путь к мечте», практиковались в создании собственных проектов и организовывали масштабные активности. В завершение проекта под руководством профессиональных художников подростки создали на улице Островского арт-объект, символизирующий стремление к своей мечте, преодоление трудностей и обретение вдохновения. Эскиз рисунка разработал известный казанский граффити-художник Азат Алеев (Sly Dog).