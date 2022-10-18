Деэлектрификация Украины: истинные причины — «Реальное время Live» / 18.10.2022
К денацификации и демилитаризации, стартовавшим 24 февраля 2022 года, добавилась деэлектрификация Украины. Серия ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры началась в понедельник, 10 октября 2022 года, начиная с 8 часов утра по киевскому времени. Оценки ущерба разнятся: до половины электрогенерации страны. Что именно происходит и к чему это может привести — обсуждаем в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
комментарии
выдержат.
+16 градусов ну терпимо.
Европа южнее нас.
Если Мир откажется покупать нашу нефть,у нас наступит голод
скоро всё изменится.
думайте