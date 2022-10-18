Новости промышленности

18:55 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Деэлектрификация Украины: истинные причины — «Реальное время Live» / 18.10.2022

15:00, 18.10.2022 7
Деэлектрификация Украины: истинные причины — «Реальное время Live» / 18.10.2022

К денацификации и демилитаризации, стартовавшим 24 февраля 2022 года, добавилась деэлектрификация Украины. Серия ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры началась в понедельник, 10 октября 2022 года, начиная с 8 часов утра по киевскому времени. Оценки ущерба разнятся: до половины электрогенерации страны. Что именно происходит и к чему это может привести — обсуждаем в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ПромышленностьЭнергетика

Новости партнеров

 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 15:28
    думаю ничего невыйдет. сети были рассчитаны в ссср на военное время.

    выдержат.

    Ответить
  • Анонимно 15:29
    это может привести к полной изоляции нашей страны. и к немедленному краху всего и вся унас.
    Ответить
  • Анонимно 15:56
    думаю деэлектрификации не выйдет. Урана много в мире кроме африки.
    +16 градусов ну терпимо.
    Европа южнее нас.
    Если Мир откажется покупать нашу нефть,у нас наступит голод
    Ответить
  • Анонимно 17:06
    эх удалят ваш канал на ютубе. нельзя же открытым текстом такое говорить
    Ответить
    Анонимно 17:57
    Хорошо хоть думать пока не запретили.
    Ответить
    Анонимно 18:12
    некоторые вещи вы сами себе запретили вы вот уважаемый автор от 17:57 совсем не думаете. аесли думаете то думаете только мыслями разрешеные начальством

    Ответить
  • Анонимно 18:24
    уваэанмой редакции даю совет почитатйте Про юлиуса штрайхера и ленни рифеншталь

    скоро всё изменится.
    думайте
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости промышленности

18:55 МСК Все новости
Новости раздела