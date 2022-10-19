День в истории: Русь поделили на удельные княжества, США объявили блокаду Кубе

Чем примечательна дата 19 октября?

Сегодня, 19 октября, бразилец Альберто Сантос-Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, в Москве объявили осадное положение, уроженец Татарстана полетел в космос, Русь поделили на удельные княжества, в США добыли стрептотрицин, Куба оказалась в экономической блокаде. Родились критик Рауф Игламов, радиофизик Альберт Галеев, математик Илья Кибель, автор-исполнитель Александр Галич. Скончались создатель знаменитых спальных вагонов Джордж Пульман, лауреат Нобелевской премии по химии Эрнест Резерфорд, писатель Джонатан Свифт. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Взлететь с Байконура

19 октября 1940 года в Уфе родился Альберт Галеев. Выпускник радиотехнического факультета в Московском энергетическом институте, он также успел стать чемпионом Москвы по самбо, после учился в Новосибирском государственном университете, начал работать в Институте ядерной физики АН СССР. В 1988 году возглавил Институт космических исследований РАН. Разработчик теории слабого взаимодействия волн в плазме,

теории взрывного пересоединения магнитных силовых линий в магнитосферном хвосте, совместно с Роальдом Сагдеевым — автор неоклассической теории переноса в токамаках.

19 октября 1941 года в Казани родился Рауф Игламов, театральный критик, преподаватель Академии культуры и искусств, а также театрального училища. Выпускник театроведческого факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, он с 1970-х годов стал одним из ведущих критиков страны, написал книги «Выдающийся драматург», «Искусство играющих кукол», «Испытание временем». Его сын Нияз долгое время служил завлитом в Камаловском театре и стал инициатором множества проектов.

19 октября 2016 года с Байконура взлетел пилотируемый корабль «Союз МС-02» с помощью ракеты-носителя «Союз ФГ». Командиром корабля стал космонавт-испытатель «Роскосмоса», уроженец Татарстана Сергей Рыжиков, для которого это был первый полет в космос. Автономный полет «Союза-МС» продлился двое суток, а не шесть часов, как обычно. С помощью такой схемы проверялись системы корабля новой серии.



Фото: космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт НАСА Роберт Кимброу / flickr.com/photos/roscosmos / CC BY-NC 2.0

19 октября 2021 года «Реальное время» сообщило, что директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров рассказал, почему при износе сетей в 70—90% нет возможности провести капитальный ремонт, пожаловался на низкие тарифы, когда 1 литр воды стоит 2 копейки, и раскрыл дебет и кредит.

Съездить в Любеч

19 октября 1097 года по подъемному мосту в Любеч въехали Владимир Мономах, Святополк II, Давыд Игоревич, их двоюродный брат Василько Ростиславович и Олег и Давыд Святославовичи. На съезде в Любече Ярославовичи узаконили разделение Руси на удельные княжества: Святополк II поставлен в Киеве, на столе отца Изяслава. Решили, что Владимир II держит удел отца Всеволода. Олег, Давыд и Ярослав Святославовичи сидят по городам, ранее принадлежавшим Святославу Ярославовичу. Давид Игоревич должен был сидеть во Владимире Волынском. А два Ростиславовича — Володарь и Василько — удержали Перемышль и Теребовль.

19 октября 1941 года, во время Великой Отечественной войны, Государственный комитет обороны принял постановление, которым с 20 октября 1941 года объявлялось осадное положение в Москве и прилегающих к городу районах. Оно предписывало «нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте». Было запрещено всякое уличное движение с 12 часов ночи до 5 часов утра. Для охраны порядка в распоряжение коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Синилова были предоставлены войска внутренней охраны НКВД, милиция и рабочие отряды. Баррикады перегородили улицы и въезды в столицу. Сотни тысяч москвичей участвовали в строительстве укреплений. В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года наступление немцев было остановлено. Уже 5 декабря советские войска перешли в наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над столицей.

Фото: wikipedia.org

Полететь на дирижабле

19 октября 1901 года бразилец, пионер авиации Альберто Сантос-Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате, который легче воздуха. Сантос-Дюмон мечтал выиграть приз Дойча де ла Мерта. Чтобы одержать победу, он должен был пролететь от парка Сен-Клу до Эйфелевой башни и обратно менее чем за тридцать минут. Победитель должен был поддерживать среднюю скорость относительно земли не менее 22 км/час, для того чтобы покрыть расстояние 11 км в обе стороны за отведенное время. Изобретатель справился с этой задачей и завоевал первый приз в 100 тысяч франков. Сантос-Дюмон пожертвовал половину призовых денег беднякам Парижа. Вторая половина досталась его работникам в качестве премии.

19 октября 1943 года Альберт Шатц и Зельман Ваксман выделили стрептотрицин, образуемый Sir. lavendulae. До этого, в 1941-м, в лаборатории американского ученого Зельмана Ваксмана (Ратгерский университет штата Нью-Джерси в США) был выделен антибиотик актиномицин, образуемый Streptomyces antibioticus. Эти антибиотики не нашли широкого распространения в практике, так как обладали сильными токсическими свойствами. Однако их выделение стало преддверием к открытию Ваксманом и его сотрудниками в 1943 году замечательного антибиотического препарата стрептомицина, образуемого культурой Sir. griseus. Именно стрептомицин стал первым препаратом, который принес положительный эффект при лечении туберкулеза.

Фото: wikipedia.org

19 октября 1960 года американское правительство объявило о полной экономической блокаде Кубы, прекратив все операции по фьючерсным контрактам на поставку нефти новому коммунистическому строю и экспорту сахара. Срыв этих долгосрочных договоренностей принес обеим сторонам огромные потери. Каждый последующий президент США добавлял свои декреты или законы по ужесточению эмбарго. Начало либерализации экономической блокады Кубы положил закон, подписанный в 2000 году президентом Клинтоном, разрешившим продажу Кубе широкого ассортимента продукции сельского хозяйства: от продуктов питания до удобрений и древесины. С 2001 по 2004 год Куба закупила в США продуктов питания на сумму около миллиарда долларов. Но все же экономическая блокада Кубы еще существует и негативно влияет на состояние ее экономики. Генеральная Ассамблея ООН с 1992 года ежегодно выдвигает резолюцию, требующую от США снять торговое эмбарго в отношении Кубы. В 2007 году внесенный Кубой текст резолюции поддержали представители 184 стран из 192 членов ООН. Однако Вашингтон продолжает игнорировать требование ООН. В апреле 2009 года президент США Барак Обама подписал указ, согласно которому некоторые санкции были незначительно смягчены. В конце 2014 года США и Куба объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное Конгрессом США, так и не было отменено.