Новый ректор ТИСБИ объяснил, испортил ли Ильназ Галявиев репутацию вуза

Фото: Максим Платонов

Новый ректор ТИСБИ, представленный коллективу 2 сентября, — Алексей Лопатин пояснил «Реальному времени», как отразилась трагедия с Ильназом Галявиевым на репутации вуза. Дело в том, что казанский стрелок три с половиной года отучился в колледже ТИСБИ, но за несколько недель до трагедии его отчислили из-за академической задолженности.



— Я не согласен, что репутация ТИСБИ пострадала в связи с этой ужасной ситуацией, в которой погибли дети. Я сочувствую и сопереживаю этой трагической ситуации. Но насколько я знаю, этот паренек, который такое натворил, был отчислен из колледжа. Вопрос, виноват ли в чем-то университет, — очень спорный. Мы же понимаем, что такой студент мог учиться в любом колледже. И если его так легко было вычислить, почему тогда ему дали разрешение на оружие? Здесь ни в коем случае нельзя обвинять колледж, в котором он учился. Он же ранее учился в школе, до этого ходил в детский садик... Ни в коем случае нельзя опускаться до охоты на ведьм. Упрощать не надо — что якобы виновато учебное заведение. В конце концов, где были родители, семья?

Напомним, экс-проректор КАИ Алексей Лопатин, который был одним из фаворитов ректорской гонки в авиационном вузе до того, как туда назначили Тимура Алибаева, неожиданно получил другое ректорское кресло — в ТИСБИ.

Людмила Губаева