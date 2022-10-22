Изнанка Казани: заброшенная усадьба по соседству с частным университетом

Фото: Максим Кокунин

История Университета управления ТИСБИ началась еще в начале «лихих девяностых», когда страна переживала один из самых сложных и тяжелых периодов своей истории, а главным запросом времени стала подготовка специалистов, которые могли бы строить бизнес, чтобы спасти экономику. Таким образом, в Татарстане появился первый негосударственный вуз, который также стал одним из первых частных вузов России. Спустя 30 лет он все еще имеет особую популярность среди абитуриентов со всего региона, а из его стен вышла уже не одна тысяча выпускников. Многим казанцам знакомо его главное здание, в котором расположилась приемная комиссия, а также соседний корпус, перед которым разбит парк. Однако мало кто обращал внимания, что прямо за ними скрывается целый комплекс построек, чья история куда длиннее и шире. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

ТИСБИ был основан 7 июля 1992 года решением общего собрания учредителей и зарегистрирован постановлением главы администрации тогда еще Бауманского района Казани как ассоциация «Академия содействия бизнесу «Татарстан-Бавария». В 1994-м он был уже переименован в «Татарский институт содействия бизнесу». Уже в самом конце 90-х вуз был увеличен за счет слияния с ним «Казанского института бизнеса и управления».

Фото: Максим Кокунин

На сегодняшний день ТИСБИ уже имеет 3 филиала: в Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске. В его стенах обучается около 10 тысяч студентов, а выпускниками стали более 27 тысяч человек. В самой же Казани расположены 3 учебных корпуса: два из них расположены на улице Муштари, один — на Горького.

Фото: Максим Кокунин

Речь пойдет о корпусах, расположенных на улице Муштари. Оба здания прячут за своими фасадами давно забытые заброшки, построенные еще в XIX веке и являющиеся памятниками архитектуры. Небольшой комплекс старинных домов в маленьком дворике едва заметен для проходящих мимо людей, и, как правило, в нем можно встретить лишь студентов, которые бегают за угол покурить между парами.

Фото: Максим Кокунин

Эти здания неотрывно связаны с одной из известных казанских фигур конца XIX — начала XX века — купцом Дмитрием Чернояровым. Местным жителям эта фамилия знакома по еще одной местной достопримечательности — здание Чернояровского пассажа (торговое здание, построенное в начале XX века по адресу: ул. Воскресенская (совр. Кремлевская), дом № 21). Многие считают, что купец со своей семьей не только вел дела, но и проживал в самом пассаже, однако это не так.

Фото: Максим Кокунин

Пассаж был построен уже после смерти Черноярова, а еще при жизни купца вся его семья и родственники жили в двухэтажном доме на Ново-Комиссариатской улице (сейчас эта та самая улица Муштари). Здание возведено в 1880 годах по проекту архитектора Михаила Ниловича Литвинова. Стоит отметить, что в этом же самом доме в 1894 и в 1897 годах во время визитов в Казанскую губернию останавливался протоирей Иоанн Кронштадтский (канонизирован в лике праведных Русской православной церковью за границей 19 октября 1964 года; впоследствии, 8 июня 1990 года, — Русской православной церковью (святой праведный Иоанн Кронштадтский)).

Фото: Максим Кокунин

На 1917 год данный дом оценивался в 29 280 рублей. Он вместе со всеми флигелями и службами (находящимися за ним) представляет собой целую городскую купеческую усадьбу. Фасад основного дома имеет трехчастное симметричное решение. На первом этаже арочные оконные проемы, окна второго этажа — прямоугольные, под треугольными сандриками. Боковые части имеют пилястры и фронтоны с декоративными вазами. За 130 лет дом потерял два балкона, кованое крыльцо, но чудом сохранились декоративные вазоны на крыше

Фото: Максим Кокунин

Дом, выходящий фасадом на улицу Муштари, сегодня выглядит весьма прилично и не является полностью заброшенным. В нем расположены агентство по недвижимости и заочное отделение ТИСБИ. Больший интерес представляют остальные части усадьбы, расположенные за ним. Сейчас они практически превратились в автомобильную парковку, подобно той, что упоминалась в изнанке улицы Пушкина.

Фото: Максим Кокунин

Возвращаясь к истории отметим, что здесь же располагалась первая контора и головной офис сыновей Дмитрия Ивановича (владельцев Чернояровского пассажа) — Дмитрия Дмитриевича и Алексея Дмитриевича Чернояровых. Там же с ними проживала их сестра-врач Варвара. После революции часть семейства эмигрировала через Крым в Аргентину, а остальных переселили на улицу Большая Красная.

Фото: Максим Кокунин

После того как Чернояровы покинули свою усадьбу, в главном доме (№13) открылась швейная фабрика №10. В двух других домах, (№13Б и 13В) поселились рядовые граждане, которые жили обычной советской жизнью. Согласно историческим архивам, во дворе была установлена колонка для воды и уличный туалет, а также построены сараи для хранения продуктов и различных вещей.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить и то, что в 1931—1957 годы на этом самом месте жил народный писатель Татарстана Наки Исанбет — автор стихов к песням «Бормалы су» и «Син сазыңны уйнадың», популярных пьес «Ходжа Насретдин» и «Портфель», детской книги «Мыраубай батыр», сборников «Татарские народные пословицы», «Татарские народные загадки», «Детский фольклор». Также в 1940 году Исанбет впервые опубликовал сводный текст эпоса «Идегей».

Фото: Максим Кокунин

Сложно представить, что швейная фабрика могла умещаться в таком небольшом дворе. В советское время ее посещали школьники в рамках занятий по урокам труда. Но все же с концом СССР предприятие разорилось и было закрыто. Два небольших дома, в которых проживали люди, были расселены в 2018 году. И так комплекс зданий пришел в запустение.

Фото: Максим Кокунин

После того как дома опустели, в них стали ютиться бездомные, которые искали себе ночлег и укрытие от плохой погоды. Обитателей становилось все больше, и в основном это были представители маргинальных культур. Так территория стала засыпаться горами мусора, а стены покрываться граффити. До сих пор через разбитые окна можно увидеть груды одежды, бутылок, различных ампул и шприцов.

Фото: Максим Кокунин

С левой стороны здания соприкасались с ТИСБИ, а с правой начали возводиться новые жилые комплексы. Находившиеся в самой середине дома стали представлять угрозу, и тогда их двери попросту заколотили. Сейчас в них невозможно попасть, разве что через разбитые окна, но и те в большинстве случаев уже закрыты досками. Теперь это место стало парковкой для автомобилей местных жителей.

Фото: Максим Кокунин

Новые разноцветные дома (построенные в 2013 году) сильно контрастируют с покрытыми лозой стенами из красного рассыпающегося кирпича. Однако для местных жителей эти дома уже не более чем просто призраки, на которые мало кто обращает внимания. В точности такую же картину можно наблюдать в уже упомянутой выше Марусовке: три здания, одно из которых используется, обнесены новоделом и вплотную примыкают к вузовскому учреждению. Но, несмотря на это, они уже не первый год находятся в плачевном состоянии, а вопрос об их судьбе никак не решается.

Фото: Максим Кокунин

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