Сеид Шакуловы: уклад жизни мусульманский, но без ханжества и догматизма

В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения Сары сеид Шакуловой — первой татарской женщины-математика, продолжательницы рода пророка Мухаммеда. Выпускница Сорбонны в числе первых татарок получила высшее образование в дореволюционной России и практически повторила путь Софьи Ковалевской. Подробнее о жизнедеятельности Сары сеид Шакуловой продолжает свой рассказ в научно-популярном канале Института Марджани об истории и культуре татар «Татарский мир» старший научный сотрудник отдела письменных источников Национального музея РТ Рамзия Абзалина.

«Не стричь волосы и не научиться пить вино»

Сара сеид Шакулова и ее родители понимали свое предназначение в просветительстве. Когда ей было 7 лет, мама отправила ее в сопровождении няни в татарскую деревню Татар дай (в 10 км от г. Касимова) для обучения родному языку и основам шариата. Последующие два года она изучает Коран в деревне Болотцы у молодой преподавательницы. Когда Сара уезжала в Париж, у ее матери было всего два напутствия: не стричь волосы и не научиться пить вино.

С.К. Шакулова среди членов революционного кружка г. Касимова, 1907—08 гг.

«У нас, несмотря на постоянное общение с русской и подчас европейской интеллигенцией, неизменно царил дух ортодоксальной мусульманской семьи. Уклад жизни был мусульманский, но без ханжества и догматизма», — вспоминает одна из сестер Шакуловых в книге А.Беляева

В коллекции С.К. Шакуловой сохранились учебники математики, физики, химии и др. на русском и французском языках, по которым она училась, а также учебные пособия по прикладной математике и татарскому языку для школы, написанные самой Саро́й Касимовной. Особенно интересны книги для национальной школы, например программа «Родной язык в татарской школе», пособие по грамоте для детей 6—8 лет «Игра и труд», «Справочник по хозяйственным вычислениям».

Шакулова среди учителей и учащихся школы Фатихи Аитовой, Казань, 1915 г.

Жизнь, посвященная просвещению народа

Всю свою жизнь Сара Касимовна Шакулова работала в народном образовании: преподавала математику в Зарайском реальном училище Рязанской губернии (1915—1916), Казанском городском женском коммерческом училище (1916—1919), татарской школе Ф.Аитовой и женской школе Л.Хусаиновой. В 1919—1923 гг. она работала заместителем народного комиссара просвещения и заведующей Главного управления профессионально-технического образования Башкирской АССР.

Шакулова — заместитель наркома народного просвещения и зав. главного управления профтехобразования Башкирии, 1921 г.

В 1923 г. по вызову Наркомпроса С.К. Шакулова переезжает в Москву, где работает инспектором национальных школ, одновременно преподавая математику в школах и Высших учебных заведениях. С 1925 г. — она директор 1-й татарской школы им. Н.Нариманова в Москве. Всю жизнь Сара Касимовна ратует за возможность получения полноценного образования представителями национальных меньшинств.

С.К. Шакулова (сидит в центре) среди сотрудников и детей татарской школы, Москва, 1930-е гг.

С.К. Шакулова умерла в г. Москве в 1964 году.

В публикации использованы фото экспонатов из коллекции С. Шакуловой в Национальном музее Республики Татарстан №№ 17196, 17216.