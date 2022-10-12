День в истории: стройка «Аммония», концертный зал Чайковского и открытие Америки

Чем примечательна дата 12 октября?

Фото: prav.tatarstan.ru/12 октября 2011 года, церемония по случаю начала строительства завода "Аммоний"

Сегодня, 12 октября, в мире День борьбы с артритом, в России поздравляют с профессиональным праздником кадровых работников. В разные годы и столетия в эту дату основали древнейший город на территории бывшего СССР — Ереван, Христофор Колумб открыл Америку, Никита Хрущев выступил на заседании Генассамблеи ООН, на Бродвее дали премьеру рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Родились в этот день великий князь московский Дмитрий Донской, английский писатель Алистер Кроули, советский режиссер Ролан Быков, итальянский оперный певец Лучано Паваротти. Скончались русский поэт Александр Сумароков, французский писатель Анатоль Франс, советский писатель-фантаст Аркадий Стругацкий. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Председатель Верховного суда ТАССР Александр Орлов и писатель Абдулла Алиш

12 октября 1712 года в Вологде родился русский чиновник, географ, историк и краевед, автор первого научного исследования по истории Казани «Опыт Казанской истории» Петр Рычков. Службу начал в 1730 году в управлении стекольных заводов в Ямбурге под Петербургом. После четырех лет пребывания на заводах его приняли на службу в Петербургскую портовую таможню переводчиком и помощником бухгалтера. Затем в 1734 году Петр Рычков приступил к работе в Оренбургской экспедиции, занимаясь поначалу управлением канцелярскими делами. С Оренбуржьем оказался связан почти 43-летний период его жизни. Полюбив дикий край, Рычков работает увлеченно, много ездит, изучает архивы. В 1760 году после исправной службы поселяется в селе Спасском, которое находилось возле московской почтовой дороги в 15 верстах от Бугульмы. В 1767 году он написал «Опыт Казанской истории». В 1777 году переехал в Екатеринбург в качестве начальника Главного правления уральских заводов. В том же году скончался, похоронен в построенной им Вознесенской церкви своего имения Спасское. Историки сообщают, что могила Рычкова не сохранилась.

В этот же день в 1923 году в селе Чинчурино Татарской АССР родился председатель Верховного суда России в 1974—1984 годах, ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы в Москве в 1945 году Александр Орлов. Он был призван в армию в 1941 году. С мая 1942 года в составе 64-го Гвардейского минометного Свирского полка воевал на Карельском фронте и в Заполярье. В августе — сентябре 1945 года участвовал в боевых действиях в Маньчжурии. В 1950 году окончил Казанскую юридическую школу, стал членом Верховного суда Татарской АССР. В июне 1954 года назначен председателем Верховного суда Татарской АССР, а в марте 1958-го стал заместителем председателя Верховного суда Татарской АССР. С апреля 1959 года работал председателем Ульяновского областного суда, а затем с декабря 1961 года — первым заместителем председателя Верховного суда РСФСР. С 25 сентября 1972-го по декабрь 1984 года был председателем Верховного суда РСФСР. Орлов умер 12 апреля 1999 года в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.



Абдулла Алиш. Фото: wikipedia.org

12 октября 1941 года под Брянском был пленен и отправлен в концлагерь татарский детский писатель Абдулла Алиш. В концлагере он встретился с писателем Мусой Джалилем. В Радоме был организован легион «Идель-Урал», куда входили военнопленные Поволжья. Так как значительную часть составляли татары и башкиры, его нередко называли «татарским легионом». Подпольная группа Джалиля намеревалась оказать сопротивление захватчикам. Алиш дал согласие работать переводчиком в газете «Идель-Урал». Это дало ему доступ в типографию и позволило наладить публикацию антифашистских листовок. Рискуя жизнью, Алиш выполнял ответственные задания подпольной организации. Товарищи называли его «правой рукой Джалиля». В августе 1943 года гестапо напало на след подпольщиков. Джалиль, Алиш и большинство членов группы были арестованы, их бросили в тюрьму Моабит, вскоре вынесли смертный приговор. Казнь патриотов состоялась 25 августа 1944 года в Берлинской тюрьме Плетцензее.

В 2011 году в Менделеевском районе началось строительство интегрированного комплекса по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида (проект «Аммоний»). Уже в феврале 2016 года производство запустили. В церемонии принимал участие президент России Владимир Путин и президент Татарстана Рустам Минниханов. В декабре 2019 года на заводе выпустили трехмиллионную тонну карбамида.

12 октября 2016 года Минздрав Татарстана получил первый серийный медицинский вертолет «Ансат». Машину использовали в РКБ для экстренной эвакуации и транспортировки пострадавших. В 2020 году с помощью вертолета «Ансат» в Татарстане выполнили 184 медицинских эвакуации. Кроме того, впервые удалось эвакуировать пациентов, которые пострадали в авариях за пределами региона: из Нижегородской, Воронежской и Кировской областей.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Умер Сумароков, «Башнефть» приватизирована

12 октября 1777 года в Москве умер русский поэт, драматург Александр Сумароков. Он пробовал свои силы во всех жанрах классицизма, писал оды, стансы, сонеты. Открыл для русской литературы жанр стихотворной трагедии — в этом направлении он начал работать во второй половине 1740-х годов, создав девять произведений: «Хорев» (1747), «Синав и Трувор» (1750), «Димитрий Самозванец» (1771) и другие. Его пьесы играла при дворе выписанная из Ярославля труппа Ф.Г. Волкова. За «Хоревом» следовало восемь трагедий, 12 комедий, три оперных либретто. А в 1756 году был учрежден постоянный театр, и Сумароков стал его директором. В 1755—1758 годах был активным сотрудником академического журнала «Ежемесячные сочинения», в 1759 году начал издавать собственный журнал сатирико-нравоучительного оттенка «Трудолюбивая пчела». Это был первый частный журнал России.

В 1909 году в Москве открыли бронзовый памятник первопечатнику Ивану Федорову (1510—1583). Об увековечивании памяти великого мастера заговорили еще в 1870 году. Тогда по инициативе ученого Алексея Уварова была открыта всероссийская подписка. В ней, в частности, участвовали и типографские рабочие. Сбор денег продолжался в течение 39 лет. К началу XX века общая сумма собранных денег составила более 29 тысяч рублей. Однако конкурс проектов не увенчался успехом, комиссия не приняла ни одного, строительство отложили. Новый конкурс провели в 1901 году, в состав жюри которого вошли историк Василий Ключевский и художник Аполлинарий Васнецов. В конкурсе победил Сергей Волнухин. На памятнике первопечатник изображен с только что отпечатанным оттиском книги в правой руке, левой рукой он поддерживает печатную доску. Рядом, на скамье, лежит маца (кожаная подушечка на рукоятке для набивки краски на набор).

Фото: wikipedia.org

12 октября 1940 года был открыт концертный зал имени П.И. Чайковского, который является основной площадкой Московской государственной филармонии. Открытие нового концертного было приурочено к 100-летию со дня рождения композитора. На торжественном концерте в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР под управлением Александра Гаука и Константина Иванова прозвучали произведения Петра Чайковского: Шестая симфония, «Франческа да Римини», первая часть Первого фортепианного концерта, арии из опер и романсы. В глубине большой сцены зала встроили лучший тогда в стране орган немецкой фирмы «Валькер», привезенный из Ленинградского собора св. Петра и Павла. Во время Великой Отечественной войны, когда начались бомбежки и обстрелы, часть артистов эвакуировали, многие ушли на фронт, работали во фронтовых концертных бригадах. За четыре военных сезона в зале им. Чайковского прошло около полутора тысяч концертов, на которых побывало более двух миллионов человек.



В 2016 году НК «Роснефть» заключила договор купли-продажи госпакета акций «Башнефти» (50,08%). Правительству перечислили 329,7 млрд рублей. Таким образом, сделка по продаже «Башнефти» официально завершилась. После объявления о сделке глава республики Рустэм Хамитов говорил, что вхождение «Башнефти» в структуру одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций — «Роснефти» — стало важном шагом для развития нефтяного комплекса региона.

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Возглавил комиссию заместитель председателя Совета безопасности РФ. Задачи — оценивать угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, изучать механизмы возникновения новых заболеваний, мониторить распространение и состояние коллективного иммунитета.

Диоскоро Пуэбла. «Высадка Колумба в Америке». Источник: wikipedia.org

Открытие Америки, рождение шестимиллиардного жителя Земли

12 октября 1492 года знаменитый европейский мореплаватель Христофор Колумб высадился в Новом Свете. В этот день экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. 12 октября принято считать официальной датой открытия Америки. Большинство стран американского континента отмечает 12 октября эту дату, но в Соединенных Штатах праздник открытия Америки приходится на второй понедельник октября (учрежден в 1937 году президентом Франклином Рузвельтом). Экспедиция Колумба началась 3 августа 1492 года, когда корабли вышли из бухты испанского города Палос-де-ла-Фронтера. 12 октября экспедиция Колумба натолкнулась на один из Багамских островов. Поскольку Багамский архипелаг тянется на 1 200 километров от полуострова Флориды до Гаити и в нем насчитывается около 3 тысяч больших и малых островов, точное местонахождение острова, открытого Колумбом неизвестно.

В 1810 году в Мюнхене впервые состоялся Октоберфест. В этот день отмечали свадьбу принца Людвига I (будущего короля Баварии) и принцессы Терезы фон Заксен‑Хильдбургхаузен. На торжество были приглашены все жители Мюнхена. Празднество проходило на лугу, находившемся за пределами города (сейчас это почти самый центр Мюнхена). Позже в честь принцессы место праздничного гуляния стали называть Луг Терезы (Theresienwiese), а потому фестиваль называют еще и «визн», то есть «луг». 17 октября 1810 года там же прошли скачки, за которыми наблюдала королевская семья. Народные гулянья так понравились Людвигу, что он распорядился проводить их каждый год. Традиция прерывалась несколько раз: из–за холеры и во время мировых войн. После Второй мировой войны фестиваль открылся лишь в 1949 году.

Фото: wikipedia.org

12 октября 1931 года в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. Она стоит на вершине холма Корковаду на высоте 704 метра над уровнем моря. Высота самой статуи — 30 метров, не считая семиметрового постамента, а ее вес — 1 140 тонн, голова статуи весит 35,6 тонны; кисти рук — по 9,1 тонны каждая, а размах рук составляет 23 метра. Монумент Христа Спасителя в Рио — вторая по величине статуя в мире, выполненная в стиле ар-деко. В 2007 году статую выбрали одним из Новых семи чудес света. В 2012 году ЮНЕСКО включила ее в список Всемирного наследия. В бразильском Институте космических исследований сообщали, что на статую приходятся в среднем четыре удара молнии ежегодно. Так, в декабре 2013 года и вечером 16 января 2014-го в правую руку статуи ударила молния, из-за этого кончики среднего и большого пальца откололись.

12 октября 1999 года в Сараево родился Аднан Мевич, которого ООН выбрала в качестве шестимиллиардного жителя нашей планеты. Представители ООН признавались, что решение считать столицу Боснии и Герцеговины местом рождения шестимиллиардного жителя было принято только потому, что тогда здесь с визитом находился Генсек ООН Кофи Аннан. Также специалисты организации признали, что абсолютно точно определить, где родился шестимиллиардный житель планеты, невозможно, потому что каждую секунду в мире рождаются пятеро детей. Вместе с тем само число — 6 миллиардов — тоже может быть определено достаточно приблизительно, поскольку соотношение рождений и смертей в мире меняется ежеминутно. Население Земли в 5 млрд человек зафиксировали в 1987 году.