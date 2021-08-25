День в истории: казнь Мусы Джалиля, основание телеканала «Культура» и первый Вселенский собор

Чем примечательна дата 25 августа

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня, 25 августа, дата, примечательная многими событиями. В разные годы и столетия в этот день завершился первый Вселенский собор в Никее; испанцы взяли Лиссабон, присоединив Португалию к Испании; Лжедмитрий I с войском польских наемников начал поход на Москву; Владимир Ульянов (Ленин) поступил в Казанский университет; открылся первый в мире регулярный авиарейс Лондон—Париж; в Берлине казнили участников антифашистского подполья легиона «Идель-Урал», в том числе татарских поэтов Гайнана Курмашева и Мусу Джалиля; Белоруссия и Абхазия провозгласили независимость. Родились 25 августа русский царь Иван Грозный, химик-органик из Казанского университета Николай Зинин, американский сыщик Алан Пинкертон, кинорежиссер Георгий Данелия, британский и американский актер Шон Коннери, татарский драматург, прозаик Туфан Миннуллин. Умерли английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле Майкл Фарадей, немецкий философ Фридрих Ницше, русский писатель Александр Куприн, татарский поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль, татарский писатель Абдулла Алиш, певица Анна Герман. Подробнее о событиях, произошедших 25 августа в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Казнь Мусы Джалиля, первая «Ракета» в Казани

25 августа 1944 года в Берлине казнили татарского поэта Мусу Джалиля. В плен к фашистам он попал в июле 1942 года, получив ранение в боях под Мясным Бором (Волховский фронт). Вступил в немецкий комитет татаро-башкирского легиона «Идель-Урал», чтобы вместе с легионерами войти в их подпольную группу и устраивать побеги военнопленных. В 1943 году его арестовали и поместили в тюрьму Моабит, за год пребывания в которой Джалиль написал знаменитую книгу стихов — «Моабитские тетради». Информация о подвиге поэта и других подпольщиков из «Идель-Урала» поступила не сразу. В 1946 году МГБ СССР даже завело на него розыскное дело по подозрению в измене Родине и пособничестве врагу. Но через некоторое время в СССР попали четыре тетради со стихами, написанными Мусой Джалилем в плену и в тюрьме перед казнью. Спасенные военнопленные рассказали о подвиге подпольщиков, среди которых был и Джалиль. Его тюремные стихи попали к поэту Константину Симонову, который их перевел и в 1953 году опубликовал в «Литературной газете». С татарского поэта сняли клеветнические обвинения, реабилитировали и посмертно удостоили звания Героя Советского Союза.

Фото: Максим Платонов

В тот же день и год за участие в подпольной организации фашисты казнили и детского татарского поэта Абдуллу Алиша. До нас дошло всего 15 стихотворений Алиша из заключения. Блокнот с его стихами, пройдя через множество рук, попал к бывшему военнопленному Нигмату Терегулову, который передал бессмертные произведения писателя на родину.

25 августа 1957 года из Горького (сейчас Нижний Новгород) в Казань отправилось первое пассажирское судно на подводных крыльях «Ракета». Выпуск кораблей этого проекта начался в 1957 году и продолжался до середины 1970-х годов. Всего построили около 400 теплоходов. Первое и экспериментальное судно на подводных крыльях «Ракета-1» построили на заводе «Красное Сормово». В ходе рейса 25 августа расстояние в 420 км от Горького до Казани было пройдено за 7 часов, на борту находились тридцать пассажиров. Серийный выпуск «Ракет» наладили на Феодосийском судостроительном заводе «Море». С 1959 года по 1976 год было построено 389 «Ракет», в том числе 32 на экспорт. Высокооборотные дизельные двигатели поставлялись ленинградским заводом «Звезда». «Реальное время» рассказывало, как первую «Ракету», приписанную к Казанскому речному порту и оставленную в детском заброшенном летнем лагере в селе Кирельское, планируют забрать для создания музея.

Фото: denvistorii.ru

25 августа 2017 года проект «Аигел» челнинской певицы и поэта Айгель Гайсиной и петербургского музыканта Ильи Барамии выпустил клип на песню «Татарин», позже ставшую хитом. В ролике показан вышедший на свободу заключенный, попавший в мир хипстеров и других представителей модной молодежи. В настоящее время клип посмотрели более 72,3 млн раз, положительно оценили более 651 тыс. пользователей.

25 августа 2020 года вышел трейлер документального фильма о челнинском футбольном клубе «КАМАЗ» — «Футбольный феникс». Ведущим картины выступил российский актер театра и кино, известный по роли в фильме «О чем говорят мужчины», Камиль Ларин. Фильм вышел 1 сентября.

Сегодня свой 69-й день рождения отмечает российский тренер, бывший наставник футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев. Он родился в 1952 году в Ашхабаде (Туркмения), там же начал заниматься футболом, был воспитанником школы «Строитель». В разные годы играл за клубы «Строитель»/«Колхозчи» (Ашхабад), «Кайрат» (Алма-Ата), СКА и «Ростсельмаш». В Высшей лиге чемпионата СССР провел 155 матчей, забил 23 гола, в Первой лиге — 211 матчей, 32 гола. В 1986 году начал работать тренером, в 2001-м стал наставником казанского «Рубина». В 2002 году команда получила путевку в Премьер-лигу. Под руководством Бердыева «Рубин» дважды был чемпионом России (2008, 2009), дважды выигрывал бронзовые медали первенства (2003, 2010), побеждал в Кубке России (2011/12), Кубке Содружества (2010), а также доходил до четвертьфинала Лиги Европы. В декабре 2013 года Бердыев покинул пост тренера «Рубина», в 2017-м — вернулся на эту должность, а в 2019-м — вновь ушел. 24 августа 2021 года стало известно о назначении Бердыева главным тренером казахстанского «Кайрата» сроком до конца года с возможностью продления еще на два сезона.

Фото: Максим Платонов

Телеканал «Культура», разрешение на клинические исследования «Спутник V»

25 августа 1530 года в селе Коломенское под Москвой родился Иван Грозный. Он рано потерял родителей, после смерти Василия III государством при малолетнем царе управляли княгиня Елена, князь Иван Овчина-Оболенский-Телепнев, Бельские, Шуйские, Воронцовы, Глинские. Иван IV рос в обстановке борьбы за власть между враждующими боярскими группами, она сопровождалась убийствами и насилием, которые способствовали развитию подозрительности, мстительности и жестокости в характере Грозного. Иван IV венчался на царство в Успенском соборе Кремля 16 января 1547 года. Он осуществил реформы в области центрального и местного управления, права (составляется общегосударственный кодекс — Судебник), армии (ограничивается местничество, создаются основы стрелецкого войска, налаживается сторожевая служба на границах, выделяется артиллерия в самостоятельный род войск, появляется первый воинский устав — «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе») и др. В 1565 году Иван Грозный ввел особую форму правления опричнину — систему репрессивных мер против боярства, направленных на укрепление единоличной власти царя. Присоединил Казанское и Астраханское ханства. В зависимость от русского царя попали сибирский хан Едигей (1555) и Большая Ногайская орда (1557). Умер Грозный в Москве 18 марта 1584 года. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.



В этот день в 1930 году экспедиция советских полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли. В этот поход первооткрыватели отправились в середине июля из Архангельска, выдвинувшись на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю для исследования Карского моря под руководством О. Шмидта и В. Визе. В конце июля судно подошло к острову Гукера (Земля Франца-Иосифа). Часть экспедиции начала строительные работы, остальные обследовали близлежащие острова. В середине августа «Георгий Седов» поплыл дальше на северо-восток в неизученные районы Северного Ледовитого океана. За это время советские ученые впервые исследовали северную часть Карского моря, открыли острова Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, архипелаг Седова (к западу от Северной Земли). На острове Домашний полярники построили новую полярную станцию. Пароход дошел почти до 81 градуса северной широты, но дальше путь был закрыт, и судно повернуло на юг. Домой, в Архангельск, экспедиция вернулась 14 сентября, пройдя около 10 тысяч км и выполнив грандиозную программу комплексных научных наблюдений.

Фото: wikipedia.org

25 августа 1997 года учредили общероссийский государственный телеканал «Культура». Инициаторами его создания стали представители российской интеллигенции Дмитрий Лихачев, Мстислав Ростропович и другие видные деятели культуры и искусства. Телеканал начал вещание 1 ноября 1997 года и по сей день остается единственным общенациональным каналом, существующим без рекламы. Цель телеканала «Культура» — восстановление культурно-просветительской и воспитательной функции государственного телевидения в России. В программе канала — культурно-просветительские и научно-популярные передачи, художественное и документальное кино, мультфильмы, классическая музыка, театр, спорт, развлекательные, музыкальные и детские программы, а также новости культуры.

25 августа 2006 года в одном из крупнейших храмов Санкт-Петербурга — Троице-Измайловском соборе — произошел пожар. Огонь уничтожил главный купол и один из четырех малых куполов. Внутренняя обстановка собора не пострадала благодаря надежности конструкции здания: она не дала обрушившемуся куполу провалиться внутрь храма. Пожар начался вечером, во время службы, но верующие не сразу обратили внимание на дым. Загорелись деревянные строительные леса, окружавшие центральный купол. Вскоре над ним показались языки пламени, и верующие бросились срочно выносить из храма иконы, хоругви и церковную утварь. Неожиданно в верхней части купола раздались один за другим три громких хлопка — взорвались газовые баллоны, которые, видимо, оставили рабочие. Пламя стало распространяться быстрее, и к моменту прибытия первых пожарных расчетов пламенем были охвачены уже два купола. Пострадавших не было, но огнем была полностью уничтожена деревянная конструкция купола, простоявшая более 170 лет. В 2007 году были выделены средства на реконструкцию храма, купола были восстановлены, провели роспись храма. Реставрация завершилась 11 января 2017 года.

Фото: avp23649.livejournal.com

25 августа 2017 года Минобороны России опубликовало архивные документы, связанные с ходом Сталинградской битвы. Общественности показали рукописный текст командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского о пленении командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, фронтовые сводки, листовку главного политического управления РККА с обращением к немецким солдатам.



25 августа 2020 года Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса «Спутник V». В исследовании задействовали 40 тысяч добровольцев старше 18 лет.

Фото: Максим Платонов

Патент на консервные банки, День рождения ОС Linux

25 августа 325 года завершился первый в истории христианства Вселенский собор в Никее (современный турецкий город Изник). Собор продолжался больше двух месяцев, он был созван византийским императором Константином Великим, чтобы поставить точку в споре между епископом Александром и Арием. Александр обвинял Ария в богохульстве, поскольку тот отрицал божественность Христа. Он утверждал, что Христос не Бог, а первый и совершеннейший из сотворенных Богом существ. На соборе было множество епископов, впоследствии прославленных церковью в лике святых (святой Николай, епископ Мир Ликийских и святитель Спиридон Тримифунтский). Собор не мог логически доказать неправоту Ария, и тогда по преданию, доказательством христианского представления о Боге как о нераздельной Святой Троице стало чудо. Спиридон взял в руки глиняный черепок и сказал: «Бог, как и этот глиняный черепок, есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый», после чего из черепка вырвались языки пламени, затем полилась вода и, наконец, образовалась глина. Собор отверг арианское вероучение и утвердил «Символ веры» для всех христиан, а заодно принял правила для вычисления праздника Пасхи.



Первый Никейский собор. Фреска, XVIII век. Бухарестский Ставропольский монастырь, Румыния. Источник: wikipedia.org

В этот день, в 1810 году англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Они были большими и весили почти полкило. Уже через три года солдаты Британской армии получали пайки в жестяных консервных банках. Но для того, чтобы открыть такие банки, рядовые были вынуждены пользоваться молотком и долотом. Однако история создания консервов началась значительно раньше. В конце XVIII века французы объявили конкурс на лучший рецепт по сохранению пищи. Выиграл повар из Парижа Франсуа Апперу, который придумал кипятить продукты в герметичных стеклянных банках. Но про изобретение все забыли. На него обратили внимание военные моряки, которые оценили такой способ хранения продуктов.

25 августа отмечает свой день рождения популярная операционная система Linux. Именно в этот день в 1991 году финский программист Линус Торвальдс отправил сообщение с просьбой о помощи в разработке новой операционной системы. Linux так и не удалось завоевать большую популярность среди пользователей, но эта операционная система широко распространена в определенных сферах. Работоспособность большинства сайтов в интернете обеспечивают серверы на этой ОС. Кроме того, наиболее популярная мобильная ОС Android, используемая в смартфонах, планшетах, умных часах, ТВ-приставках, автомобильных системах, основана на Linux.

Фото: wikipedia.org

25 августа 2011 года гендиректор Apple Стив Джобс подал в отставку со своего поста. Совет директоров фирмы удовлетворил прошение, оно вступило «в силу немедленно». Преемником 56-летнего предпринимателя стал операционный директор компании Тим Кук. Сообщение об уходе Джобса с поста генерального директора вызвало падение курса акций компьютерного гиганта с рыночной капитализацией в $348 миллиардов сразу на 5%. Джобс с 17 января 2011 находился в отпуске по состоянию здоровья. Он несколько раз прерывал отпуск, чтобы лично представить широкой публике очередные новинки Apple. Врачи диагностировали у Джобса рак предстательной железы.

