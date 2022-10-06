Юные хоккеисты «Нефтехимика-2012» приняли участие в экоуроке

О сортировке и переработке мусора спортсменам рассказали сотрудники Нижнекамского предприятия СИБУРа

Фото: Альберт Муклоков

«Полезные экологические привычки должны формироваться в детстве», — уверены экологи «Нижнекамскнефтехима». Почему так важно заботиться об окружающей среде, как правильно сортировать отходы и что такое вторичная переработка пластика, специалисты Нижнекамского предприятия СИБУРа рассказали юным хоккеистам «Нефтехимика-2012». Экологический урок прошел в игровой форме. Каким полезным «лайфхакам» научились спортсмены — в репортаже «Реального времени».

«Образование отходов — огромная проблема»



Отложив на время клюшки, шлемы и шайбы, хоккеисты «Нефтехимика-2012» пришли на необычный урок. В роли учителей выступили экологи «Нижнекамскнефтехима». Специалисты Нижнекамского предприятия СИБУРа организовали урок в игровой форме, а детям предстояло выполнить важную миссию. По легенде, на Земле произошла экологическая катастрофа — воздух стал настолько грязным, что стало тяжело дышать, в водоемах перестала водиться рыба, а города превратились в большие свалки.



— Из-за огромного количества мусора на планете сложилась печальная картина. Обратите внимание на экран, видите, сколько бытовых, промышленных отходов скопилось на Земле. Вы, дети, можете эту ситуацию изменить. Сегодня мы поговорим о том, как можно спасти человечество, — начала урок Ландыш Хафизова, ведущий инженер Управления экологической безопасности «Нижнекамскнефтехима».



Хоккеисты «Нефтехимика-2012» пришли на необычный урок. В роли учителей выступили экологи «Нижнекамскнефтехима»

По ее словам, спасти Землю от катастрофы не сложно. Для этого необходимо сократить объем захораниваемого и сжигаемого мусора, отправив его на переработку. Однако сначала его нужно правильно отсортировать — разделить батарейки, металл, стекло, ртутные лампы, одежду, сломанные электроприборы, макулатуру и пластик.



— Образование отходов — огромная проблема. Но в наше время их можно перерабатывать. Мы хотим донести до детей информацию о том, как правильно сортировать отходы, чтобы их можно было переработать. Хочется, чтобы они делились полученными знаниями со своим сверстниками, родителями. Полезные экологические привычки должны формироваться в детстве, — подчеркнула Ландыш Хафизова.



Ребята внимательно слушали экологов. Дружно отвечали на вопросы. Оказалось, что многие из них уже сортируют мусор.



— Наш класс собирает пластиковые бутылки и сдает в фандоматы.



— Мы всей семьей собираем макулатуру.



— А я батарейки, — наперебой рассказывали о своих полезных привычках юные хоккеисты.



Ребята внимательно слушали экологов. Дружно отвечали на вопросы

Пластик — не мусор, а ценное вторичное сырье

Сортировка и переработка пластика стала отдельной темой экологического урока. Специалисты «Нижнекамскнефтехима» объяснили, что пластик — ценное вторичное сырье для производства полезных вещей — обуви, одежды, ковров, строительных материалов, мебели.

— Какие предметы вы знаете из пластика? — спросила у детей эколог.



В зале показался лес рук.



— Письменные ручки.

— Одноразовая посуда.

— Пластиковые бутылки, — хором отвечали дети.

— Все правильно. А еще — одноразовые медицинские шприцы и много чего другого. Пластик окружает нас повсюду. Отсортировав пластик и сдав его на переработку, каждый из вас может внести вклад в сохранение природы, — подчеркнула Ландыш Хафизова.



В завершении урока экологи раздали детям инструкции по раздельному сбору отходов. В которых было прописано, как собирать отходы дома, подготовить их к сдаче и найти ближайшие точки приема.



Теперь я обязательно буду сортировать отходы, складывать его в этот контейнер, — сказал Даниэль Самиков

— Сегодня мы узнали, почему нужно бережно относиться к природе. Я планирую собирать пластик и сдавать его на переработку. Все буду делать по инструкции. В будущем из мусора, который я собрал, сделают новые вещи, — поделился впечатлениями Милан Хорошилов.



— Урок был очень познавательным. У бабули во дворе стоит мусорный контейнер для раздельного сбора мусора. Теперь я обязательно буду сортировать отходы, складывать его в этот контейнер, — сказал Даниэль Самиков.



— Я больше не буду выкидывать упаковки из под йогурта, пластиковые бутылки. Маме тоже скажу, чтобы она собирала мусор. Потом мы его отсортируем, — продолжил Сергей Семцов.



Стоит отметить, что это не первая экологическая акция, проведенная сотрудниками «Нижнекамскнефтехима». До начала учебного года о пользе сортировки мусора и его переработке узнали воспитанники ФК «Нефтехимик», а в сентябре — девятиклассники Нижнекамска.



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Еще в прошлом году в школах №25, 32, 36, 37, лицее №35, колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева нефтехимики установили фандоматы — аппараты по приему использованной алюминиевой и пластиковой упаковки. Благодаря им уже собраны сотни кубометров вторсырья для переработки.



В этом году раздельный сбор отходов впервые был организован на домашней арене «Нефтехимика», на республиканском Дне химика и национальном празднике Сабантуй. На башкирском предприятии СИБУРа переработанный ПЭТ-пластик используют для выпуска материала Vivilen, из которого в дальнейшем можно выпускать новую пищевую упаковку.

