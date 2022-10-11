Как елабужские студенты КФУ вместо гербария собирали взятки

Обладатель гранта президента России сознался в коррупции и получил условный срок

Для прогульщиков — 3 тысячи, для остальных — 2. По такой «таксе» в Елабужском институте (филиале) Казанского федерального университета студенты второго курса сдавали зачет заведующему кафедрой биологии и химии Петру Кузьмину. Лишь пара студенток из двух групп попробовали блеснуть реальными знаниями, но провалились и «купили» зачет уже по двойной цене. Эти факты установлены двумя приговорами Елабужского горсуда, согласно которым получатель денег и посредница полностью признали вину. Последнюю взятку ученый объяснял так: «Срочно нужны были деньги на публикацию статей в научных журналах».

Горсуд наказал взяточника мягче посредницы



38-летний Петр Кузьмин долгое время был гордостью Казанского университета. В феврале 2017-го работа этого доцента получила грант президента РФ. Федеральная комиссия решила поддержать финансами исследования Кузьмина в части особенностей формирования антиоксидантной системы защиты у древесных растений в техногенной среде — на территории Камского промышленного комплекса, где на природу заметно влияют и химзавод имени Карпова, и КАМАЗ, и предприятия особой экономической зоны «Алабуга», и нижнекамские гиганты нефтехимии.

«Меня, как эколога, беспокоит ухудшение состояния окружающей среды в республике, а особенно в Камском регионе», — делился лауреат с коллегами по вузу, указывая на уникальность своего исследования и ожидаемый практический результат работы по формированию ландшафтов в зонах, где влияние промышленности на природу особенно велико. Он подчеркивал, что выбор саженцев для озеленения должен осуществляться не только на основе личного вкуса и возможностей бюджета, важен научный подход.

Звание кандидата сельхознаук Кузьмин защитил еще в 2009-м, преподавать в Елабуге начал годом позже — сначала в педагогическом институте. Когда этот вуз влился в состав федерального университета доцент продолжил работу и в 2020-м возглавил кафедру биологии и химии в Елабужском институте (филиале) КФУ. Но уже в 2021-м его карьера в этом вузе оборвалась, когда педагог с большими научными амбициями попал в уголовное дело о получении взяток.

В 2020-м Петр Кузьмин возглавил кафедру биологии и химии в Елабужском институте (филиале) КФУ. Фото: kpfu.ru

По данным источников «Реального времени», один из студентов филиала заявил в полицию, что был вынужден давать взятки ради продолжения учебы. Раскруткой этой истории занимались сотрудники УФСБ по РТ и экономической полиции Елабуги, свою служебную проверку начали и в филиале. Результат оказался неутешительным — факты коррупционной сдачи двух зачетов подтвердили студенты целой группы второкурсников с отделения математики и естественных наук. Дальнейшая работа показала — отметки еще за два зачета и один экзамен «выкупала» и другая группа с того же курса.

К уголовной ответственности за посредничество взяткам привлекли двух старост этих групп Майсу Чолукову и Махым Дурдыеву. На скамью подсудимых девушек и завкафедрой отправили по отдельности.

Приговор Чолуковой Елабужский горсуд вынес еще в марте 2022 года — наказал за два эпизода передачи денег одногруппников преподавателю условным сроком в 3,5 года с испытательным 2 года. В начале августе этот приговор вступил в силу.

В конце августа виновным в получении пяти взяток в значительном размере и трех служебных подлогах горсуд признал Петра Кузьмина. При этом наказал его мягче посредницы — 3 года лишения свободы условно с испытательным в 1,5 года. Также кандидату сельхознаук запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение 2 лет и 2 месяцев. Впрочем, этот приговор еще не вступил в силу. Его обжалует адвокат осужденного.

Дело второй старосты Махым Дурдыевой еще находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

Приговор Чолуковой Елабужский горсуд вынес еще в марте 2022 года. Фото: elabuzhsky.tat.sudrf.ru

«Сумма за пересдачу удваивается»

Одним из доказательств против завкафедрой стала аудиозапись его разговора со студенткой Чолуковой, которая была привлечена силовиками к оперативному эксперименту 5 февраля 2021-го. Уже на следующий день Петр Кузьмин написал явку с повинной по двум эпизодам.

На данный момент следствием и судом установлено: с мая по декабрь 2020-го этот преподаватель КФУ незаконно получил более 527 тысяч рублей. Деньги передавались Чолуковой и Дурдыевой в учебной лаборатории елабужского филиала вуза либо на служебной парковке, в салоне Volkswagen Polo Кузьмина. К слову, в ходе следствия суд по ходатайству СК наложил арест на другой автомобиль подозреваемого той же марки.

Как признались на следствии старосты-посредницы, от студентов старших курсов они слышали — без денежных подношений зачет и экзамен доценту Кузьмину не сдать. Когда пришла пора сдавать зачет по дисциплине «Фитоценология» (она же геоботаника — наука о растительности Земли на стыке ботаники, географии и экологии, — прим. ред.), обе по отдельности попросили преподавателя разъяснить порядок и способ сдачи. В суде по делу Кузьмина они свидетельствовали — получили от него списки своих групп, разделенные на две части. В одной были фамилии тех, кто посещал занятия по предмету регулярно, в другой — прогульщики. Первым доцент предлагал заплатить за зачет 2 тысячи, вторым — 3.

Забегая чуть вперед, сам обвиняемый настаивал, что ценник ему озвучили сами старосты, никаких списков он не передавал, но деньги брал, а затем проставлял в зачетки и экзаменационные ведомости недостоверные сведения о знаниях своих студентов. Хотя реальную проверку этих знаний не проводил. В этой части действия Кузьмина следователи и суд оценили как служебный подлог.

Как признались на следствии старосты-посредницы, от студентов старших курсов они слышали — без денежных подношений зачет и экзамен доценту Кузьмину не сдать. Фото: Дмитрий Резнов

Согласно приговору, за зачеты по «Фитоценологии» в первой группе завкафедрой получил 68 и 76 тысяч рублей соответственно. При этом следствием было установлено: студенты-иностранцы соглашались платить сразу, местные после обсуждения ситуации и альтернативы. «Кузьмин также сказал, что в случае несдачи денежных средств своевременно (то есть до зачета) сумма за пересдачу удваивается», — информировала староста Чолукова одногруппников и следствие.

В первой группе из 25 студентов нашлись две «отличницы», что надеялись получить отметки своим умом, а не деньгами. Обеих преподаватель завалил на дополнительных вопросах и отправил на пересдачу. Хотя остальным поставил зачет «автоматом». Разочарованные «отличницы» перевели старосте по 4 тысячи рублей, та перечислила деньги Кузьмину и никакой пересдачи не понадобилось. Во второй группе «отказник» был всего один, ссылался на отсутствие финансов, зачет не сдал, но каким-то чудом смог пересдать.

Почем зачет за гербарий?

Второй транш от обеих групп завкафедрой, согласно приговору, получил в июле 2020-го по итогам полевой практики — по 5 тысяч с каждого студента, всего 280 тысяч рублей. Со слов свидетелей-взяткодателей, у них не было выхода: педагог поставил на практику невыполнимое задание — откопать корни деревьев, сделать гербарий из 200—250 листьев разных деревьев и фотографии тех мест, где они собирали гербарий, а еще — выучить русские и латинские названия растений и составить индивидуальный отчет о своей работе. Однако через старост был предложен и альтернативный вариант с выкупом (по версии завкафедрой — альтернативу ему предложили сами посредницы).

Со слов самого Кузьмина, взамен на взятку он максимально упростил условия задания — индивидуальное сделал коллективным. На всю группу нужно было собрать и засушить 150—200 листов деревьев, причем проект отчета студентам подготовил и распечатал сам педагог.

Последний эпизод этого дела связан с экзаменом по «Основам почвоведения и агрохимии» в ноябре 2020-го у одногруппников Дурдыевой, что успели перейти на третий курс. Из текста приговора следует: Кузьмин сам попросил старосту довести до студентов предложение, что оценку «отлично» можно получить за 5,5 тысячи рублей, на 200 рублей дешевле отметка «хорошо», ну а за «удовлетворительно» надо заплатить 5 тысяч. Вынужденно согласились все, но деньги на высший балл смогли собрать лишь четверо, куда больше оказалось тех, чей кошелек не потянул и самую низкую проходную оценку. Сдали сколько было — от 1,5 до 3 тысяч рублей. Всего староста донесла до педагога 103,9 тысячи рублей.

Адвокат доцента Наталья Федяева требовала переквалифицировать действия ее клиента с получения взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) на мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Фото: realnoevremya.ru

В СК и суде обвиняемый пояснял этот эпизод так: «Срочно нужны были деньги для публикации статей в научных журналах». Количество таких статей влияет на рейтинг как отдельного преподавателя, так и вуза в целом, и отражается на зарплате. Кузьмин отмечал — 30 тысяч рублей позже вернул Дурдыевой. Та рассказывала, что раздала «сдачу» студентам, те подтверждали — получили назад по 1 тысяче.

К слову, сознавшиеся в посредничестве взяткам сознались и в том, что сами за сдачу Кузьмину ничего не платили — он сказал, что со старост деньги не берет.

Судом установлено, что своими действиями кандидат наук подорвал авторитет госорганов в глазах студентов, лишил страну возможности получить квалифицированных специалистов, а самих обучающихся — возможности получить полноценное высшее профобразование. А все это обернулось существенным нарушением интересов общества и государства.

В суде первой инстанции адвокат доцента Наталья Федяева требовала переквалифицировать действия ее клиента с получения взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) на мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), поскольку от каждого из студентов была получена сумма менее 10 тысяч рублей. Судья Лилия Хуснетдинова отклонила эти доводы, ссылаясь на то, что умысел обвиняемого был направлен на получение незаконных вознаграждений от всех студентов двух групп.

Заметим, если бы суд согласился на такую переквалификацию и раздробил каждый эпизод на 25—28 мелких, большинство из них пришлось бы прекратить за истечением двухлетнего срока давности... Впрочем, защита намеревается отстаивать свою позицию в Верховном суде Татарстана. Так что точку в деле сознавшегося во взятках кандидата наук и отца двух малолетних детей ставить рано.