День в истории: стояние на Угре, нобелевка Солженицына и рождение микроволновки

Чем примечательна дата 8 октября?

Фото: StoAndrey/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 (Памятник стоянию на реке Угре)

Сегодня, 8 октября, в России — День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ. В разные годы и столетия в этот день принц Джон захватил трон в Англии, началось Великое стояние на реке Угре, Россия и Франция заключили Парижский мирный договор, Лев Толстой отказался от Нобелевской премии, а Александру Солженицыну ее присудили, в США запатентовали микроволновую печь. Родились в этот день французский композитор, автор музыки к гимну «Интернационал» Пьер Дегейтер, заслуженный артист и мастер спорта РСФСР Иван Поддубный, поэтесса Марина Цветаева, народный артист РСФСР Марк Бернес, советский писатель Юлиан Семенов. Умерли основатель Троице-Сергиева посада, русский святой Сергий Радонежский, английский писатель Генри Филдинг, национальный башкирский герой Салават Юлаев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Начало стояния на Угре

В 1480 году 8 октября началось стояние на Угре между войсками русского князя Ивана III и армией хана Большой Орды Ахмата. Это событие положило конец набегам кочевников на территорию Руси, в частности на ее северо-восточную часть, где шел процесс становления единого Русского государства. Иван III направился к городу Кременец (на территории нынешней Калужской области) и остался в нем с небольшим отрядом, а остальные войска отправил на берег реки Угра. Несколько попыток хана Ахмата форсировать Угру не удались. Противостояние на реке завершилось 11 ноября, когда армия хана направилась назад в Орду. В 2019 году эту дату как день окончательного освобождения Руси от монголо-татарского ига предлагал сделать праздничной губернатор Калужской области, что встретило резкое осуждение в Татарстане и среди мусульманского духовенства России. Законопроект в конечном итоге отклонили.

Источник: wikipedia.org

В 1880 году в этот день родился Феоктист Богоявленский — будущий завкафедрой неорганической и аналитической химии, затем декан химического факультета Казанского государственного университета. Карьеру он строил сразу в нескольких вузах татарстанской столицы. Параллельно с работой в КГУ в 1936—1938 годах Богоявленский заведовал кафедрой неорганической химии КГМИ, в 1938-м окончательно перешел на штатную должность заведующего. Умер ученый в 1954 году.

Отказ Толстого от Нобелевской премии и присуждение ее Солженицыну

В 1906 году Лев Толстой мог бы стать первым из российских писателей, получивших Нобелевскую премию по литературе. Однако Лев Николаевич, узнав о номинировании, всячески старался сделать так, чтобы премию ему не присуждали. Так и случилось. О себе он заявлял: «Это (невручение ему Нобелевской премии) доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и не знакомых мне, но все же мною глубокоуважаемых», — и добавил, что не нуждается в деньгах от комитета, расценивая любое материальное вознаграждение как зло. Вместо него премия была присуждена итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи.

Фото: wikipedia.org

На сегодняшний день среди россиян шесть лауреатов Нобелевской премии по литературе. Среди них Александр Солженицын, удостоившийся награды 8 октября 1970 года «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Однако власти СССР не оценили признание писателя, который к тому же боролся с цензурой в стране, и начали кампанию против него. После издания романа «Архипелаг ГУЛАГ» за систематическое совершение действий, несовместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб СССР, Солженицына в 1974-м лишили гражданства и депортировали в ФРГ. Вернулся он только спустя 20 лет уже в постсоветскую Россию, где смог выступить в Госдуме и обозначить свое видение политического и экономического положения страны.

8 октября 1931 года родился Юлиан Семенович Семенов — русский советский писатель, сценарист и прозаик, публицист, поэт, педагог, журналист, заслуженный деятель искусств РСФСР. С 1955 года начал пробовать себя в журналистике: печатался в «Огоньке», «Правде», «Литературной газете», «Комсомольской правде», «Смене». В 1960—1970 годах много работал за рубежом корреспондентом вышеупомянутых изданий.

Фото: архив Культурного Фонда Юлиана Семенова/wikipedia.org

По инициативе его дочери, Ольги Семеновой, в 2006 году был создан Культурный фонд Юлиана Семенова с целью сохранения и распространения культурного наследия писателя. Фонд оказывает благотворительную поддержку православным приютам, детским домам и другим детским учреждениям Российской Федерации и детям, нуждающимся в неотложной медицинской помощи.



Американец запатентовал микроволновку

Микроволновая печь, без которой не обходится на сегодняшний день практически ни один человек, празднует свой «день рождения» — в 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал это «чудо техники». По одной из легенд, постояв у электронной лампы, генерирующей микроволновое электромагнитное излучение, он обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон. Спенсеру пришла в голову идея создать микроволновку. Первые СВЧ-печи предназначались для армейских столовых и больших ресторанов и представляли собой весьма большие шкафы высотой 175 см и весом 340 кг. Более компактные домашние печки начали производиться с 1955 года, а первую серийную бытовую микроволновку выпустили в Японии в 1962-м.

Фото: wikipedia.org

Ежегодно с 1996 года во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg Day). Праздник учредила Международная яичная комиссия (International Egg Commission), чтобы «защитить» его от мифов, которые в последнее годы широко распространяют. Яйцам приписывают вредный холестерин, вред их потребления для печени, а еще запугивают шансами подхватить сальмонеллез. Однако многие эксперты все же уверяют, что продукт весьма полезен и питателен. Например, американский ветеран Первой мировой войны, проживший 112 лет, съедал по шесть яиц в день в виде яичницы-болтуньи. А Япония, где можно часто встретить долгожителей, является одним из мировых лидеров по потреблению яиц.

Октябрь — месяц вручения Нобелевских премий. В 2015 году 8 октября нобелевским лауреатом по литературе за «ее многоголосое творчество — памятник страданию и мужеству в наше время» стала советская и белорусская писательница Светлана Алексиевич. В 2020-м аналогичной награды удостоилась американская поэтесса Луиза Глюк — «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».