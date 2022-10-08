Из истории ЧМ по волейболу: пришествие Шипулина

Тренер создает не сборную бывшего СССР, а команду новой России

После окончания чемпионата мира по волейболу и старта чемпионата страны «Реальное время» возвращается к циклу статей об истории предыдущих волейбольных чемпионатов планеты.

Последний чемпионат мира XX века

В 1998 году в Токио стартовал последний в XX веке чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Японская сборная была уже не такая сильная, как в 60-70-е годы, в какое-то время она даже утратила лидерство на азиатском континенте, отдав его Южной Корее. Но надвигалась еще одна угроза из Ирана. Плюс наконец-то проявила себя сборная Австралии. Она играла в Азии с первого чемпионата континента в 1975 году, но на ЧМ отобралась только в 1982 году, и позднее повторила достижение. Причем это произошло очень вовремя, поскольку Австралии предстояло сыграть на домашней Олимпиаде.

Любопытно, что на первых порах за Австралию активно играли этнические финны — Хиллар Раннико, Сакари Риппонен, Илкке Вейлиалайнен, а тренировал это финское братство Антти Вейлиалайнен. Кстати, финны вписали еще одну любопытную страницу в развитие волейбола, когда Сеппо Никкиля совмещал этот вид спорта с хоккеем. Причем выступал в обоих видах спорта на самом высоком уровне. В хоккее сыграл 14 сезонов за Коо-Вее, выступил на Олимпиаде-1964 и был включен в Зал славы финского хоккея. В волейболе защищал цвета команды «Ярвенсивун Киса», трижды становясь чемпионом страны в 1958, 1959 и 1961 годах. Возвращаясь к австралийскому волейболу, который впервые привлек наше внимание, стоит отметить семейство их трех братьев, игравших за сборную Зеленого континента одновременно — Марк, Рег и Стив Таттоны.

Среди европейских команд еще два новичка чемпионатов мира — это сборные Испании, взлет которой придется на чемпионат Европы 2007 года в Москве, и Украина. При этом Польша настолько стремительно теряла свои позиции в табели о рангах, что не попадала в число участников сразу на двух чемпионатах Европы подряд, 1997 и 1999 годов.

Это первый чемпионат мира у сборной Чехии, которая в 1993 году выступала на чемпионате Европы еще в качестве сборной Чехии и Словакии, завоевав право на участие еще будучи Чехословакией, хотя во время турнира уже произошло разъединение стран.

Акоста, один из немногих спортивных чиновников высочайшего ранга, кто собственной волей пошел навстречу нашей стране. Фото keywordbaskets.com

А вот сборная России пока стагнировала. После безмедального ЧЕ-1995 сняли главного тренера Виктора Радина, третье возвращение в сборную Вячеслава Платонова не принесло наград ни на Олимпиаде в Атланте, ни на следующем чемпионате Европы. В итоге сборной стал руководить Геннадий Шипулин, человек, поднявшийся в элиту российского волейбола уже после развала Союза.

Кстати, перед Олимпиадой в Атланте произошло весьма странное, хотя и приятное для нас событие. Решением действующего президента ФИВБ Рубена Акосты на Игры была допущена женская сборная, выигравшая отборочный турнир в Африке. Легко обыграв Кению, Нигерию и лишив тем самым черный континент участницы Олимпийских игр. Россиянки же заняли четвертое место, а затем этот результат повторила и мужская команда. Акоста, один из немногих спортивных чиновников высочайшего ранга, кто собственной волей пошел навстречу нашей стране, просто из чувства симпатии к нашим волейболисткам.

Разделение Суперлиги

Тем временем формула розыгрыша чемпионата России не подразумевала большого количества команд. Они разделены на две Суперлиги А и Б (так в 1995 году была переименована Высшая лига), специально для спонсоров, которым не хотелось тратиться на что-то невзрачное. В СССР было проще, высшая, первая, вторая лиги, но в России подобной классификации придерживались только в футболе. Забыв известное изречение: от массовости — к мастерству, снизили количество команд. Теперь волейбол, как и баскетбол с гандболом, жили по тезису Владимира Ленина: лучше меньше, да лучше.

Тройку лучших второй год подряд составили команды Белгорода, Екатеринбурга и ЦСКА, который пока не сдает свои позиции за счет бывших сборников Сергея Орленко и Константина Ушакова, призванного из Ростова Константина Сиденко, Вячеслава Рудя, но команда уже основательно ослабла. У Белгорода есть Геннадий Шипулин, который привлекает в клуб солидные финансы и под них собирает сильный состав. Вице-чемпионом России стал «УЭМ-Изумруд». Шипулин и стал главным тренером, поначалу взяв в помощники Олега Антропова, а затем оперевшись на проверенного годами Юрия Венгеровского.

В какое-то время игроков в Белгороде стало так много, что они начали пополнять команды конкурентов. Так, казахстанец Петр Кобрин и Мельник ушли в «Искру», Вацеба и Захватенков в Ярославль. Точно так же, как «УЭМ-Изумруд», который покинут Александрович и Проценко, пополнив состав команды Воронежа, Стараданов переедет в Хорватию, вслед за тогдашней супругой Марией Лихтенштейн. Другой игрок команды Алферова Сергей Кукарцев доберется до Аргентины, где вырастит игрока местной сборной Пабло Кукарцева.

У Белгорода есть Геннадий Шипулин, который привлекает в клуб солидные финансы и под них собирает сильный состав. Фото belgorodarena.ru

Университетский спорт

Ранее чемпионат Франции был насыщен университетскими командами из Гренобля, Канна, Марселя, Милюза, а также ПЮК («Пари Университет Клуб»). В ФРГ тоже на высоте университетские команды: в Гиссене, Мюнстере, Фрайбурге, а также команды под аббревиатурой TuS, Технологический университет спорта в Криттеле, Леверкузене, Штутгарте.

Кстати, стоит отметить, что в те годы большое влияние на развитие итальянского волейбола оказали университетские команды. Да, в семидесятые годы часть местных команд имела аббревиатуру CUS, что переводилось как Centro Universitario Sportivo, центр университетского спорта. Катания, Милан, Парма, Пиза, Сиена, Турин, Фиренце, плюс команда «Федерационе Рома», представлявшая римскую Академию спорта.

Что касается Австралии и США, Голландии и Франции, то они усовершенствовали советский опыт, собирая игроков в составе национальной сборной и устраивая длительные сборы. Кроме того, в США и Канаде, Японии и Южной Корее успешно развивают игровые виды спорта благодаря хорошо отлаженной системе студенческого спорта.

В США нашли практически оптимальный путь развития спорта, в том числе волейбола. Многие родители отдают своих детей в этот вид спорта, чтобы в дальнейшем получить scholarship, что позволяет сэкономить на плате за обучении в университете, хотя в среднем стоимость обучения составляет 50-60 тысяч долларов в год. При этом годовой бюджет Стэнфорда, где существует одна из сильнейших (Джон Рут, Скотт Форчун, Кевин Хансен, Кавика и Эрик Шоджи) волейбольных команд страны, составляет три миллиарда долларов. Этим обстоятельством, кстати, успешно пользуются и Доминикана, и Пуэрто-Рико, и другие соседи США по Центральной и Северной Америке, отправляя туда своих волейболистов на обучение и стажировку.

Евгений Митьков наотрез отказался играть на позиции либеро. Фото fivb.narod.ru

Митьков отказался от роли либеро

Возвращаясь к волейболу, в итоге Шипулин взял из чемпионата России троицу своих подопечных Дмитрия Желтуху, Сергея Тетюхина и не залечившего травму Вадима Хамутцких, плюс Игоря Шулепова из Екатеринбурга, а также Александра Березина и Алексея Казакова из «Искры». В числе легионеров Станислав Динейкин и Руслан Олихвер, оба Бразилия, Андрей Воронков, Турция, и Дмитрий Фомин, Италия.

Среди легионеров бывшие игроки сборной СССР экс-рижанин Олихвер и экс-украинец Фомин, а также экс-литовец Воронков, которого привлекли в сборную, поскольку Евгений Митьков наотрез отказался играть на позиции либеро. А вот Динейкин уже из разряда тех, кто начал играть с чемпионата России, да и легионером стал только перед началом того сезона, покинув нижневартовский «Самотлор». Сибиряки лишились больших бюджетов, которые были ранее, и даже вылетели в Суперлигу Б.

Зато в сборной дебютировал Дмитрий Желтуха, возможно, первый волейболист, родившийся в городе за Северным полярным кругом, в Воркуте. Город был образован в 1936 году, через два года там был построен Воркутлаг, куда сажали заключенных, а поблизости располагались ссыльные. И вот для них, как и для жителей города, в 1949 году был создан спортивный клуб «Игровик». Первой знаменитой его воспитанницей стала немка Нелли Бильмайер, которая под фамилией мужа Ферябникова дважды выигрывала Олимпиаду. Второй звездочкой стал хоккеист Андрей Николишин, бронзовый призер Олимпиады-2002. Одновременно с ним выросла в сильную волейболистку Юлия Воробьева, ставшая игроком «Уралочки», и Дмитрий Желтуха, попавший в Белгород, после выступления за команду «Сигнал» из Обнинска.

Испания выиграла свою группу, опередив Японию и Южную Корею. Азиаты нанесли ответный удар в группе, где играл Китай, и он прошел дальше вместе с Голландией и Украиной, а из борьбы за медали вылетела Чехия. Нам повезло с группой, и, уступив в пятисетовом поединке Югославии, россияне не имели проблем с Австралией и Турцией.

Увы, но на втором этапе мы продублировали поражение от Югославии, на этот раз — 1:3, а проиграв еще и Италии, остались на третьем месте и не попали в финал. Что приятно, обошли Голландию, на тот момент действующих олимпийских чемпионов, и США с Кристианом Маккеем в составе. В итоге американцы финишировали девятыми, на Олимпиаде в Сиднее-2000 опустились еще ниже, на 11-е, все с тем же Маккеем в составе, что не помешало ему вскоре жениться на топ-модели и киноактрисе Эмбер Валетта.

Два шага вперед: с седьмого — на пятое

В другой группе Бразилия и Куба были сильнее остальных, после чего в полуфинале Италия обыграла Бразилию, а Югославия — Кубу. В матче за медали Италия взяла реванш у Югославии за поражение в группе и стала чемпионом мира, а Куба, тоже реваншировавшись с Бразилией, финишировала третьей. Победы над Болгарией и вновь над Голландией подняли сборную России на пятое место, и это шаг вперед, по сравнению с седьмым местом на ЧМ-1994. Причем, повторимся, только 31-летний Воронков, а также оставшиеся еще от сборной Виктора Радина 30-летний Фомин и 29-летний Олихвер были достаточно молоды, чтобы помочь еще и на Олимпиаде в Сиднее. А в остальном это молодая сборная, по-настоящему из волейболистов России, а не бывшего Союза. Это выгодно отличает наш волейбол от, допустим, футбола или хоккея, где делали ставку на опытных легионеров, раз за разом оставаясь без медалей крупных турниров.

Поскольку чемпионат прошел в ноябре, с середины по конец месяца, то чемпионат страны начался только в декабре. Перед его началом ушел из жизни Юрий Венгеровский, чьим именем в Белгороде названы улица и переулок. Помимо того, сезон запомнится переходом на новые правила с розыгрышем до 25 очков. Правда, Николай Карполь продавил решение играть женский чемпионат по старым правилам, и наши девушки провели странный сезон, где дома играли до 15 очков, а в матчах сборных и еврокубках до 25.

P.S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно.

Марк Лебедев, сын эмигранта из Советского Союза Валерия Лебедева, одного из основателей волейбола в Австралии. Его брат Алексей Лебедев — видный тренер в пляжном волейболе страны. Там же играет в волейбол Алик Венгеровский, сын Юрия Венгеровского. Хью Макатчен из Новой Зеландии, вырастет в большого наставника, работая со сборной США. Его супруга — Элизабет Бэчмэн, бывшая волейболистка сборной США.

Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. Ангарск, Иркутская область — Денис Шипотько. Барнаул — Филипп Воронков, Дмитрий Красиков. Ижевск — Антон Дубровин и Андрей Красноперов. Кисловодск, Ставропольский край — Сергей Гранкин, Алексей Обмочаев. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий округ — Евгений Сивожелез. Нягань, ХМАО — Сергей Савин, Максим Шульгин. Ростов-на-Дону — Алексей Самойленко. Ростов, Ярославская область — Андрей Титич. Саратов — Алексей Остапенко. Чита — Александр Платонов.

Чемпионат мира, 1998. Япония, 24 участника.

Золото — Италия, серебро — Югославия, бронза — Куба.



Джаудат Абдуллин